Marca gaúcha produz tricôs autênticos ao lado de equipe experiente 

Quando você compra suas peças de roupa, costuma pensar sobre todas as etapas que ela passou até chegar na loja? Antes de ir para as vitrines, muitas marcas trabalham com um processo longo de criação, onde cada etapa conta: pesquisa, modelagem, programação de máquinas, tecelagem, corte e costura, entre outras fases que uma peça passa até chegar no resultado final. Esse é o caso da marca de roupas femininas Michele Tricot. Com mais de 40 anos de existência, a empresa que tem como foco o tricô, conta com seis lojas em todo o Rio Grande do Sul.

Às margens da RS-235, no quilômetro 15 da Linha Araripe, em Nova Petrópolis, está situada a fábrica da marca, sob o comando de Michele Arend. Com gestão familiar, a filha dos fundadores recebeu o time de Conteúdo para Marcas de GZH para demonstrar os processos que envolvem a produção têxtil das peças. Em meio aos fios, o barulho das máquinas e uma equipe multidisciplinar, Michele revela que a marca faz cerca de cinco mil peças por mês, seguindo uma lógica dedicada a misturar tecnologia, trabalho manual e relações humanas de longa duração.

— Hoje, a produção acontece com uma equipe enxuta e experiente. São cerca de 18 pessoas diretamente envolvidas na fábrica e pouco mais de 30 colaboradores no total, incluindo as lojas. Muitos deles estão aqui há décadas. Alguns com mais de 20 ou 30 anos de casa. A maioria é formada por mulheres, concentradas nas áreas de costura, corte e passadoria, enquanto os três homens da fábrica se dividem sobretudo na tecelagem e na manutenção — explica a sucessora.

Segundo ela, mais do que números, o que define o ambiente é a proximidade entre os integrantes, funcionando quase como uma extensão da comunidade local, com baixa rotatividade e relações que atravessam gerações.

O fio como ponto de partida

Ao contrário do que se imagina, Michele explica que as roupas da loja começam antes mesmo de passar pelas máquinas: elas iniciam na seleção dos fios. Entre as opções disponíveis estão os fios de algodão nacionais, as linhas mais quentes e os materiais especiais importados.

— A escolha nunca é neutra: um fio mais pesado muda completamente a leitura da peça, assim como sua elasticidade, textura e comportamento no corpo. É por isso que uma mesma ideia pode gerar resultados completamente diferentes dependendo da matéria-prima escolhida — revela a gestora.

Peças para todas as estações

Michele ainda revelou que, atualmente, os tricôs disponíveis nas lojas não obedecem apenas o calendário tradicional da moda. Segundo a filha de Clari e Nair Arend, cerca de 70% da produção é pensada para a meia-estação, uma vez que a principal matéria-prima utilizada permite uma criação plural de vestuário.

— Como o algodão é o fio-chave da marca, isso facilita a criação de peças mais respiráveis e adaptáveis às diferentes estações do ano. Essa é uma estratégia que adotamos devido à diversidade de temperaturas do Estado — diz.

Além disso, as peças são desenvolvidas conforme a demanda real das lojas, sem seguir uma lógica de atacado ou de superprodução. Esse modelo, segundo a responsável pela marca, permite maior controle do ritmo fabril e abre espaço para testar novos formatos, pontos e produtos, sem comprometer a identidade. É dentro dessa dinâmica que a estrutura tecnológica da Michele Tricot entra em cena, funcionando como um suporte do processo criativo.