Torre corporativa eleva experiência de profissionais e clientes no Litoral 

O mercado imobiliário do Litoral Norte está prestes a ganhar um novo empreendimento com a evolução do Markho Life Complex, que contará com uma torre corporativa de alto padrão. O Markho Business Center fará parte de um ecossistema conectado, onde trabalho, saúde, lazer e moradia convergem para facilitar a rotina de profissionais e clientes.

Diferente de salas comerciais isoladas, o Markho Business Center oferece a experiência totalmente diferente por estar inserido em um complexo multiuso completo. Para quem trabalha na torre, a praticidade é o maior diferencial: a poucos passos, encontram-se um shopping mall com lojas e restaurantes, estacionamento rotativo para quase 700 veículos e a conveniência de estar ao lado de um prédio de moradia inteligente, by Housi.

Essa integração gera um fluxo econômico dinâmico, fazendo o complexo girar e beneficiando tanto quem presta serviços quanto quem os consome. A localização em um ponto-chave da cidade é reforçada pela estrutura de saúde do complexo, que terá centro de diagnóstico e o primeiro hospital de média e alta complexidade da região, com pronto atendimento e estrutura para heliponto.

Os diferenciais da torre

O edifício foi concebido para atender às demandas do mercado corporativo, disponibilizando salas a partir de 37 metros quadrados, com flexibilidade para ampliação através da união de múltiplas unidades. A infraestrutura de lazer e serviços é completa, incluindo um rooftop exclusivo com salão de eventos, duas salas de reunião equipadas, salão de festas, academia moderna, vestiário, lavabo e uma área externa destinada ao descanso e à convivência.

Segundo o CEO do Grupo Pessi, Alfredo Pessi, a boa localização e os diferenciais do espaço colocam o Markho Business Center em um novo hub de negócios na região, fortalecendo a economia local.

— Mapeamos essa oportunidade a partir do crescimento da população como um todo. Aqui, o empresário ou profissional pode personalizar a área do imóvel e acessar todas as comodidades do complexo para atender clientes — explica.

Com 20 anos de atuação no Litoral, a psicóloga Leniara Dalpiás Teixeira comprou uma unidade para garantir conforto e segurança para si e para seus clientes.

— Considero que comprei mais do que uma sala. Eu comprei uma infraestrutura de serviços e saúde completa em uma localização privilegiada. E, além disso, terei contato com profissionais de diversas áreas, que, às vezes, podem até complementar meus atendimentos, facilitando a vida de meus pacientes e gerando um networking incrível — diz a psicóloga.

Tecnologia e sustentabilidade

O projeto é conectado com tecnologia e sustentabilidade. Por esse motivo, o complexo terá fachada verde, uso de energia solar, reaproveitamento de água, pontos de recarga para veículos elétricos, automação para gestão inteligente da iluminação da fachada e sistemas de reconhecimento facial — para segurança e gestão das áreas de grande circulação.

— Assinado por profissionais de referência nacional, o complexo simboliza um novo conceito urbano ao integrar moradia, trabalho, saúde e lazer em um espaço inteligente e ambientalmente responsável — complementa Pessi.

Avanços na construção

Idealizado pelo Grupo Pessi e construído em parceria com a Construtora Tedesco, a obra está avançando, e, recentemente, alcançou marcos significativos: fundações concluídas, execução do maior bloco de concreto já instalado em uma obra do mercado imobiliário do Litoral Norte e a estruturação dos pilares. Já está em execução a construção do segundo pavimento. Pedro Silber, CEO da Construtora Tedesco, garante que o cronograma de entrega foi seguido à risca, tanto em prazo como em qualidade de execução.

Capão da Canoa vem atraindo novos moradores nos últimos anos, instalando seus negócios na cidade, e, ao mesmo tempo, demandando produtos e serviços diferenciados.

— Esse projeto é um compromisso com a população desta região, que tem crescido de forma exponencial, com pessoas em idade ativa se mudando com as famílias em busca de maior qualidade de vida — finaliza Pessi.

