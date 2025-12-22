“Soluções nacionais para descarbonização já existem”, diz diretor comercial da Be8

Diretor Comercial da Be8 participou do primeiro episódio do novo videocast do Grupo RBS Governança pra Quem Decide / Divulgação

Será que os desafios transformam as lideranças? Para responder a essa e outras questões sobre governança, o jornalista Rodrigo Lopes vai conduzir o videocast Governança para Quem Decide, no qual serão debatidos temas como a reconstrução do Rio Grande do Sul pós-enchentes e o impacto da governança para lidar com um mundo em constante evolução. Produzido pelo RBS Conteúdo para Marcas, o videocast é cocriado com AEGEA, Marcopolo e Be8 e será publicado no canal do Youtube de GZH . A iniciativa faz parte do projeto Pra Cima, Rio Grande, e ao todo serão seis episódios.

As mudanças climáticas e como fazer uma transição energética justa são um dos assuntos mais importantes para organizações que buscam alinhar a pauta sustentável aos seus modelos de governança, como é o caso da Be8 . A empresa gaúcha especializada em energia renovável esteve na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que se encerrou recentemente em Belém, no Pará.

Durante a conferência, a empresa apresentou a Rota Sustentável, realizando um trajeto de Passo Fundo até Belém com dois caminhões e dois ônibus abastecidos com B15 (mistura de biodiesel com diesel) e com o biocombustível Be8 BeVant®. O sucesso dessa iniciativa demostra que, no Brasil, já existem projetos voltados à descarbonização. Para o diretor Comercial da Be8, Ricardo Reckziegel, é importante entender a relevância do setor privado como um agente que faz as coisas acontecerem.

— Governos mudam. A gente viu recentemente algumas grandes potências mudando sua liderança, muda eventualmente a maneira como é feito o discurso, mas, no final, o setor privado, o setor produtivo, é quem toca o Brasil. E quando você conecta a COP com o setor produtivo, é aí que tem um grande valor. O modelo que levamos para COP30 não é um produto para o governo, é um produto para o mercado. Independentemente do que estiver escrito na carta final, a gente está entregando para o mercado uma solução de descarbonização — diz.

Reforço na transparência

Hoje, mais do que nunca, as organizações precisam estar conectadas com tudo o que acontece no mundo, de modo que a governança se torne cada vez mais global. Nesse cenário, a comunicação apresenta um grande desafio. Em um mundo onde a informação é rápida e o tempo é concorrido, a maneira como as empresas se expressam e os possíveis recortes que podem ser feitos de suas mensagens tornam a comunicação ainda mais desafiadora para todos os envolvidos.

O setor de combustíveis no qual a Be8 atua é altamente regulado. Nesse sentido, Reckziegel reforça que a empresa não só defende a fiscalização, mas também vai além, propondo novos formatos de regulamentação. Em parceria com outras empresas de biocombustível, lançou o programa Super A, um selo para sinalizar ao governo que o setor está pronto para entregar um produto de maior qualidade, comprometendo-se a fornecer um produto superior ao exigido pela especificação atual do mercado.

— E, ao longo do tempo, dois anos depois, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) foi lá e corrigiu a especificação para esse nível de padrão. Isso representa mais qualidade para o cliente final. É uma maneira de mostrar que nós, enquanto participantes desse mercado, podemos também gerar uma melhora para todos os outros produtores. Com isso, a gente começa a criar um padrão mais alto, mais qualificado, com uma entrega mais robusta para o consumidor final— reforça.

Pra Cima, Rio Grande

Lançado em 2024 pelo Grupo RBS frente aos desafios impostos pelas enchentes de maio do ano passado, o Pra Cima, Rio Grande é um projeto que tem como objetivo ser uma plataforma permanente de engajamento e diálogo sobre o futuro do nosso Estado.

Se na primeira etapa o foco era a reconstrução, nessa nova fase do projeto, o foco agora se volta para temas estruturais do desenvolvimento — com ênfase em cinco trilhas de conteúdo: Cidades e Soluções; Educação; Consumo; Empreendedorismo; Governança.