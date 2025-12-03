Residences Club eleva o padrão de luxo em Bento Gonçalves

Residences Club tem área de lazer privativa de nove mil metros quadrados. Mon Faro / Divulgação

Idealizado pela Mon Faro Incorporadora, o Jardins Dona Isabel Residences Club integra o primeiro bairro planejado de luxo sustentável em Bento Gonçalves e propõe um novo jeito de viver, trabalhar, investir e aproveitar a cidade.

Ao todo, o bairro possui cinco torres circulares. Duas delas, localizadas em mais de 9 mil metros quadrados de praças, bosques e áreas de lazer e bem estar: o Residences Club. O club possui acesso privativo, ideal para quem procura privacidade e tranquilidade em meio às belezas de um dos destinos mais encantadores da Serra Gaúcha.

Formada por residências suspensas de alto padrão, a área promete oferecer uma experiência dupla: os moradores podem desfrutar do silêncio e da privacidade de um espaço separado, mas a poucos passos de um bairro planejado completo, com restaurantes, espaços verdes, áreas de convivência e atrações de conveniência, lazer, cultura e bem-estar.

– Queremos redefinir o luxo e a qualidade de vida dentro das cidades. O Jardins Dona Isabel chega com esta missão. Ele oferece tudo o que um bairro de cinco minutos pode ter, mas também a privacidade e estrutura de um clube – destaca Matheus De Paris, diretor comercial da Mon Faro.

Confira alguns dos principais destaques do Jardins Dona Isabel Residences Club:

Arquitetura arrojada e imóveis amplos

Modernidade é marca do projeto arquitetônico. Mon Faro / Divulgação

Com plantas amplas, em duas versões, 193 e 394 metros quadrados, as residências suspensas do Residences Club estão situadas em uma torre circular com planta concebida especificamente para potencializar a combinação de luz natural com ventilação cruzada e vista panorâmica em 360º da cidade.

Idealizado para resgatar a história de Bento Gonçalves ao mesmo tempo em que incorpora a modernidade, o projeto arquitetônico tem diferenciais importantes. Entre eles, destacam-se as varandas em todos os cômodos, que trazem as paisagens do vale para dentro de casa.

Área de lazer exclusiva

Espaço inclui piscinas interna e externa com raias semiolímpicas. Mon Faro / Divulgação

Os moradores do Residences Club têm acesso a uma área de lazer privativa com nove mil metros quadrados e estrutura de clube. O espaço inclui piscinas interna e externa com raias semiolímpicas, academia equipada com aparelhos Technogym (marca referência mundial em tecnologia e ergonomia), sauna, área wellness e até adegas particulares.

Playground e pet place também fazem parte da lista de atrações à disposição. Além disso, o condomínio privativo oferece acesso a um bosque e a áreas verdes.

Privacidade e segurança

Área do Residences Club é separada do restante do bairro Jardins Dona Isabel. Mon Faro / Divulgação

Apesar de fazer parte do ecossistema Jardins Dona Isabel, o Residences Club preserva sua própria privacidade e individualidade. A área é separada do restante do bairro pela rua Sinuosa, que garante um fluxo discreto, isolado e reservado aos moradores.

Outro fator importante é a segurança, já que o local conta com um sistema integrado com tecnologia avançada e controle total de acessos.

Luxo sustentável e responsável

Projeto segue práticas sustentáveis. Mon Faro / Divulgação

Assim como outros empreendimentos da Mon Faro, o Jardins Dona Isabel mescla o luxo à preservação do planeta. Por conta disso, segue inúmeras práticas sustentáveis e está alinhado a importantes certificações internacionais.