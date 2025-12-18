Região das Hortênsias é opção para o verão

Lago São Bernardo, em São Francisco de Paula, é uma das opções de lazer para o verão na região das Hortênsias. Jair / stock.adobe.com

A Região das Hortênsias também é destino de verão. Para quem quer fugir das praias cheias, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Picada Café oferecem áreas ao ar livre que combinam natureza, clima ameno e fácil acesso. São opções que funcionam bem tanto em visitas rápidas quanto em programações mais longas.

Em Gramado, o Lago Negro é um destino clássico para caminhadas, piqueniques e passeios de pedalinhos. Já em Canela, trilhas e cachoeiras são opção, com destaque para a Cascata do Caracol, cartão postal do município, que encanta os visitantes com uma vista deslumbrante, trilhas e passeios.

Nova Petrópolis também apresenta lazer em praças, parques e locais para contemplar a vista e o pôr do sol, como o Ninho das Águias, com espaço para chimarrão, piquenique ou voo livre. Em São Francisco de Paula, destaque para o Lago São Bernardo. Com uma vista de tirar o fôlego, espaços à sombra e atrativos como passeios de pedalinho e a cavalo são ideais para quem busca curtir com tranquilidade. Fechando a programação, em Picada Café, o Parque Histórico Jorge Kuhn reúne natureza, história e cultura, com seu tradicional moinho, o lago, o arroio, as flores e prédios históricos preservados.