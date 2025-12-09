Rede de supermercados oferece ceias de Natal e Réveillon para encomenda

Encomendas estão disponíveis para as festas de Natal e Ano Novo. Supermercado Guanabara / Divulgação

As festas de fim de ano costumam ser marcadas por receitas deliciosas. Muitas delas, contudo, exigem um tempo significativo de preparo, comprometendo a rotina de quem tem pouca disponibilidade para cozinhar. Pensando nesse público, a Rede Guanabara disponibilizou um cardápio especial de Natal e Réveillon, repleto de opções com sabor caseiro, que podem ser encomendadas em boa parte de suas lojas.

– Nossos pratos típicos são pensados para oferecer mais praticidade no dia a dia do consumidor. Eles facilitam a vida de quem tem pouco tempo para cozinhar ou precisa de refeições rápidas, mas ainda quer algo saboroso e acessível – explica a supervisora de rotisserie da Rede Guanabara, Bruna Selister.

Cuidado na seleção e no preparo

Os pratos escolhidos para compor o cardápio de fim de ano da Rede Guanabara foram cuidadosamente selecionados para atender não apenas às preferências dos gaúchos nas ceias, mas também às expectativas em relação ao sabor marcante das receitas típicas de Natal e Ano Novo.

– A ideia é garantir que os clássicos estejam presentes, pois são os mais esperados neste período, como aves natalinas, cortes suínos e nossos tradicionais pratos com bacalhau. Realizamos testes de sabor, apresentação e rendimento. Além disso, nossas equipes são treinadas, orientadas e seguem fichas técnicas para preparar tudo de forma padronizada – conta Bruna.

Opções disponíveis

O menu da Rede Guanabara inclui salada de maionese, salada à portuguesa e salpicão de frango. Já o arroz é oferecido em duas opções: à grega ou com bacalhau.

Em relação às proteínas, é possível escolher entre diversos tipos de carne à Califórnia, como lombo, pernil suíno, chester ou peru. Os clientes também podem encomendar presunto caramelado, tender caramelado e bacalhau à portuguesa ou às natas.

Lentilha, farofa, bolinhos de bacalhau e de peixe, tortas frias (de frango e de atum), rabanada e quiches completam o menu. Para quem deseja servir salgados, há ainda opções como bolinha de queijo e de carne, croquete, rissoles, coxinha, quibe e enroladinho de salsicha.

Como encomendar

As encomendas podem ser realizadas em qualquer Supermercado Guanabara ou Atacarejo GBmix que possua setor de rotisserie. Os pedidos para o Natal estão abertos até 22 de dezembro, e os programados para o Réveillon devem ser feitos até 29 de dezembro.