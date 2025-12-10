SITEL, Sistema Integrado de Tratamento de Efluentes Líquidos da Corsan no Polo Petroquímico do Sul em Triunfo/RS. Corsan / Divulgação

Além de ser um dos recursos naturais indispensáveis para o ser humano, a água também é utilizada em abundância no contexto urbano. No Brasil, atividades como saneamento básico, limpeza de ruas e irrigação de áreas verdes consomem uma quantidade expressiva do recurso. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), os brasileiros utilizam cerca de 150 mil litros de água por dia, valor acima do recomendado pela entidade, de 110 mil litros por pessoa no mundo.

A Corsan, uma empresa do Grupo AEGEA, realiza iniciativas que visam o consumo consciente e a preservação hídrica por meio da utilização de água de reuso. A substituição do uso de água potável por água de reuso em atividades que não exigem padrão de consumo humano vem ganhando escala em projetos da companhia. A medida íntegra as diretrizes operacionais da gestão ESG do Grupo AEGEA, voltadas para ações ambientais, sociais e de governança.

Os projetos têm como objetivo contribuir para a ampliação da segurança hídrica, especialmente em regiões impactadas por eventos climáticos, e reduzir a pressão sobre os sistemas de abastecimento de água. Além disso, a reutilização do recurso funciona como uma alternativa mais sustentável e consciente para atividades industriais e operações de grande demanda.

Entre as iniciativas em estudo no RS está a de Triunfo, no Polo Petroquímico do Sul, onde opera o Sistema Integrado de Tratamento de Efluentes Líquidos da Corsan (SITEL). Alexandre Perufo, diretor-executivo da Apura, unidade de negócios do Grupo AEGEA, explica que este sistema trata efluentes industriais para que possam ser reaproveitados nos processos produtivos, reduzindo a necessidade de captação e tratamento de nova água para a indústria. Assim, volumes relevantes deixam de competir com as fontes destinadas ao abastecimento urbano.

— A combinação entre reuso de efluentes sanitários ou industriais, adequadamente tratados em nível terciário, substituindo a água potável em processos industriais não potáveis e a preservação dos mananciais, estabelece um ciclo virtuoso de gestão hídrica, com redução da pressão sobre as fontes naturais, maior confiabilidade para a indústria e ampliação da segurança hídrica para a população — explica Perufo.

Referência no setor

Na Corsan, a prática de reuso de água vem sendo aplicada tanto em plantas industriais quanto em serviços urbanos, como lavagem de vias, limpeza de áreas públicas e atividades de manutenção realizadas com caminhões equipados com hidrojato.

— É um modelo que se conecta a diversas frentes de inovação e sustentabilidade voltadas ao uso consciente e sustentável da água. São casos em que a água de reuso substitui a água potável em tarefas que não envolvem risco sanitário, reduzindo o volume de água tratada direcionada a usos não essenciais ao consumo humano. É um olhar para o futuro dos recursos naturais que hoje encontram-se ameaçados pelo aumento populacional e a escassez local e estrutural no estado — afirma Samanta Takimi, diretora-presidente da Corsan.

As experiências desenvolvidas pela Apura em grandes operações industriais ligadas à cadeia de óleo & gás no Rio de Janeiro estão entre os projetos de referência na área de reuso de água no país. Junto à Petrobras, no Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ), a controladora da Corsan mantém o maior projeto desse tipo em área industrial no Brasil, gerando economia de água potável equivalente para atender ao abastecimento de 600 mil pessoas, população de uma capital como Aracaju (SE).

O portfólio de projetos industriais da Apura conta com outra unidade industrial no estado fluminense: a da petroquímica Braskem, em Duque de Caxias. O projeto visa garantir a segurança hídrica da planta e promover a economia circular, permitindo a substituição do uso de água potável nas operações. As duas iniciativas comprovam a viabilidade técnica do uso de fontes alternativas em indústrias intensivas no uso de água para processos, com redução da dependência de água potável, aumento da previsibilidade operacional e liberação de volumes relevantes de água tratada para o abastecimento das populações.

