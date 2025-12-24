Planejamento financeiro de longo prazo começa antes da declaração do imposto de renda

Rafael Hammes, assessor de investimentos Unicred Premium Capital Unicred / Divulgação

No fim do ano, algumas decisões financeiras específicas costumam estar em evidência. A previdência privada entra nesse debate não apenas como alternativa para aposentadoria, mas também como instrumento de organização financeira e patrimonial – especialmente pela possibilidade de deduzir até 12% da renda bruta tributável no Imposto de Renda.

O tema interessa a quem busca organizar recursos, proteger o patrimônio e tomar decisões mais eficientes sobre o uso do próprio dinheiro. Nesse cenário, a Unicred Premium Capital atua com soluções voltadas à gestão financeira, alinhadas a diferentes perfis e objetivos.

Em entrevista, o assessor de investimentos da Unicred Premium Capital, Rafael Hammes, comenta o funcionamento desse tipo de aplicação, os diferenciais e o papel da previdência no planejamento sucessório.

No fim do ano, por que a previdência privada se torna relevante nas decisões financeiras?

Esse é um período em que ainda há espaço para decisões que podem ser feitas com maior planejamento. Planos como o Precaver permitem direcionar recursos de forma mais inteligente, reduzindo o peso do imposto e transformando esse valor em patrimônio próprio. Isso ajuda o cooperado a organizar melhor o uso do dinheiro e a tomar decisões com menos pressão.

Como funciona esse benefício fiscal?

O valor aplicado em um Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), dentro do limite de 12% da renda bruta anual tributável, pode ser usado para reduzir a base de cálculo do Imposto de Renda. O imposto não deixa de existir, mas fica para depois. Com isso, o dinheiro que seria pago ao fisco continua investido e rendendo, o que costuma ser mais vantajoso para quem pensa no longo prazo.

Para quem o Precaver é indicado?

O Precaver oferece cinco perfis de investimento – do mais conservador ao mais arrojado. Com isso, o cooperado pode escolher a estratégia que faz mais sentido para sua fase de vida, seus objetivos e o nível de risco envolvido, com a possibilidade de ajustar o perfil ao longo do tempo.

Além da aposentadoria e do benefício fiscal, quais outros diferenciais a previdência privada oferece?

A previdência privada também se destaca no planejamento sucessório, já que os recursos não entram em inventário. Isso garante liquidez imediata aos beneficiários e acesso mais rápido aos valores em um momento sensível para a família, reduzindo incertezas em situações que costumam exigir decisões rápidas.

Quais são os erros mais comuns de quem deixa o planejamento tributário para a última hora?