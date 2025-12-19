Liderança e transparência são a chave para uma governança estratégica

Executivo da Marcopolo S.A participou do primeiro episódio do "Governança pra Quem Decide". Governança pra Quem Decide / Divulgação

O que faz uma boa governança? O que os tempos de incertezas podem ensinar às lideranças? No episódio de estreia do videocast “Governança pra Quem Decide” - iniciativa que integra a nova fase do projeto Pra Cima, Rio Grande - o jornalista Rodrigo Lopes conduziu uma conversa sobre a importância de uma boa governança para o período de reconstrução do Rio Grande do Sul. Produzido pelo núcleo RBS Conteúdo para Marcas, o videocast é cocriado com AEGEA, Marcopolo e Be8.

Mesmo já passado mais de um mês, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que aconteceu em novembro, em Belém, no Pará, ainda repercute, sobretudo para empresas que têm a sustentabilidade como direcionador de seus negócios. A Marcopolo, empresa gaúcha referência global em mobilidade sustentável, marcou presença no evento, apresentando seu protótipo inédito de ônibus urbano híbrido elétrico/etanol, que une propulsão elétrica a biocombustível.

Para Sidnei Vargas, gerente-executivo comercial da Volare, uma das marcas da Marcopolo S.A, existe uma necessidade de não apenas se chegar a um consenso sobre as pautas apresentadas em fóruns que debatem a sustentabilidade, como a COP, por exemplo, mas também de que as políticas públicas deem o apoio necessário para as tecnologias que já existem e que já estão fazendo a diferença.

— Existem hoje tecnologias e soluções pensadas para acelerar o processo de descarbonização. Mas não é na mesma velocidade que a gente vê incentivos públicos e regulamentações que possam acelerar esse ritmo. Há um descompasso nesse entendimento, e por isso, muitas vezes, não escala. Mas, devido ao seu alcance, eu acho que a COP é fundamental — declarou.

Lidando com mudanças

Sendo uma empresa de mais de 76 anos, a Marcopolo já passou por diversas transformações da sociedade, que, direta ou indiretamente, provocaram mudanças na organização. No entanto, a estrutura de governança da empresa, ao definir estratégias e objetivos de forma clara, consegue diluir as informações para tornar mais fácil para as diversas áreas — que se comunicam com diferentes públicos, como órgãos governamentais, clientes, parceiros e fornecedores — trabalharem com um objetivo único. Esse alinhamento permite que as decisões sejam conduzidas de forma mais integrada.

Como exemplo da importância da boa comunicação frente às mudanças, Vargas relembra a participação da Marcopolo na Busworld, onde a empresa anunciou o retorno ao mercado europeu com o lançamento da Geração 8. O gerente-executivo explica que a comunicação interna e externa (parceiros e fornecedores) sobre a retomada garantiu o alinhamento total de todos os envolvidos com os objetivos da empresa.

Ele acredita que, para uma boa governança, a comunicação precisa ser clara e atenta ao contexto externo: o que acontece fora da empresa, como as mudanças governamentais, precisam estar no radar das organizações.

Pra Cima, Rio Grande

Lançado em 2024 pelo Grupo RBS frente aos desafios impostos pelas enchentes de maio do ano passado, o Pra Cima, Rio Grande é um projeto que tem como objetivo ser uma plataforma permanente de engajamento e diálogo sobre o futuro do nosso Estado.

Se na primeira etapa o foco era a reconstrução, nessa nova fase do projeto, o foco se volta para temas estruturais do desenvolvimento — com ênfase em cinco trilhas de conteúdo: Cidades e Soluções; Educação; Consumo; Empreendedorismo; Governança.