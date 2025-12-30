Gramado Summit 2026 debaterá sobre o papel humano em meio à inovação

Marcus Rossi no evento de lançamento da edição da Gramado Summit 2026, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. FeedMe / Divulgação

Acreditamos que estamos vivendo uma nova revolução industrial

A afirmação do CEO e fundador da Gramado Summit, Marcus Rossi, sintetiza o espírito da 9ª edição do evento, que terá como tema Make It Human. Previsto para acontecer entre os dias 6 e 8 de maio, em Gramado, o encontro reunirá especialistas de diferentes áreas para discutir o papel do ser humano em meio às transformações tecnológicas — especialmente os impactos da inteligência artificial.

Com a participação de grandes marcas e a correalização do Governo do Estado, a Gramado Summit propõe um debate que vai além do aspecto técnico da tecnologia, incorporando dimensões humanas, sociais e comportamentais. À frente do projeto desde a sua criação, Rossi explica que a essência do evento está ligada à sua trajetória profissional e à percepção de que a inovação também pode acontecer no Rio Grande do Sul.

Do punk rock ao ecossistema de inovação

Antes de empreender no setor de eventos, o fundador da Gramado Summit integrou a cena musical independente. A experiência em uma banda de punk rock, segundo ele, foi fundamental para compreender a força da comunidade e do engajamento em torno de ideias.

— A música me ensinou que é possível criar algo com que outras pessoas se identifiquem, mesmo fora dos grandes circuitos — afirma.

O contato mais direto com o universo da tecnologia surgiu a partir do turismo, ao conhecer o modelo de negócios do Hotel Urbano, no início da década passada. A partir dessa vivência, Rossi passou a se interessar pelo conceito de startups e pela capacidade da tecnologia de transformar mercados tradicionais. Após uma tentativa frustrada como empreendedor no setor de viagens, uma visita ao Web Summit, em Dublin, na Irlanda, foi o ponto de partida para dar vida a um dos maiores eventos de inovação da América Latina.

— Ver milhares de pessoas reunidas para ouvir alguém falar sobre negócios foi um choque. Ali entendi que queria criar esse tipo de ambiente no Brasil. Voltei, busquei uma linha de crédito de R$ 30 mil e comecei a estruturar a Gramado Summit com a ideia de tirar a discussão sobre inovação dos grandes centros e levá-la para uma cidade do interior — relembra.

Evento que antecipa discussões

Desde então, a Gramado Summit se consolidou como um espaço permanente de reflexão sobre inovação, com a proposta de ir além das tendências passageiras. Para a edição de 2026, o foco recai sobre a transformação acelerada provocada pela inteligência artificial e seus efeitos no mercado de trabalho e na organização da sociedade.

— Estamos vivendo uma nova revolução industrial, só que digital e muito mais rápida. A grande pergunta é: qual é o papel do ser humano nesse contexto? — provoca Rossi.

Segundo ele, o evento busca ampliar o debate para além da produtividade e da automação, abordando temas como comportamento, ética, adaptação e reorganização social.

Palestrantes de diferentes áreas

Entre os nomes confirmados para 2026 está o uruguaio Gustavo Zerbino, um dos sobreviventes do acidente aéreo nos Andes, em 1972, cuja história ganhou projeção mundial. Para Rossi, o relato dialoga diretamente com conceitos como resiliência e adaptação em cenários extremos.

— É uma história limite de superação. Um grupo de pessoas que, após um acidente de avião, precisou literalmente construir uma sociedade para sobreviver. Isso se conecta profundamente com o que discutimos sobre empreendedorismo, adaptação e tomada de decisão em contextos adversos — destaca.

Outro nome confirmado é o escritor e antropólogo Michel Alcoforado, autor do livro Coisa de Rico, que analisa hábitos e comportamentos da elite brasileira. Para Rossi, a presença do pesquisador reforça a proposta de ampliar o olhar sobre inovação.

— Buscamos trazer figuras relevantes, que nem sempre fazem parte do circuito tradicional de eventos de tecnologia. O Michel se tornou uma referência ao discutir comportamento, riqueza e sociedade brasileira — afirma.

A programação também inclui nomes como o ex-judoca Flávio Canto e a psicanalista Maria Homem, reforçando a diversidade temática e de públicos.

— A inovação está presente em todas as indústrias: esporte, saúde, educação. Quanto mais plural for o evento, maior a capacidade de encantar e transformar o público. Hoje, não somos apenas um evento de startups — complementa.

Marcas presentes e expositores

Além das palestras, a Gramado Summit contará com uma ampla área de exposição. Marcas como Magalu, Google, Grupo Boticário e Fruki já estão confirmadas. A Magalu, por exemplo, participa com foco em sua estrutura de cloud, enquanto outras empresas apostam em experiências interativas ligadas à inovação.

— São companhias que não apenas expõem suas marcas, mas criam vivências dentro do evento — explica Rossi.

Serviço:

Data: 6 a 8 de maio de 2026

Localização: Serra Park – Endereço Viação Férrea, 100 – Três Pinheiros Gramado – RS

Horário: 9 às 18h