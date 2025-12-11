Entenda a situação financeira, operacional e estratégica da sua empresa 

Sócio-diretor da Tarvos Partners, Bento Ribeiro. Tarvos / Divulgação

Descobrir os pontos cegos de empresas que passam por instabilidades financeiras não é uma tarefa fácil. Analisar as causas que levaram até aquele cenário e descobrir como agir em um ambiente mais criterioso pode exigir um olhar especializado. Nesse contexto, o sócio-diretor da Tarvos Partners, Bento Ribeiro, explica por que tantos negócios — inclusive aqueles considerados saudáveis— carregam riscos ocultos e apresenta caminhos para apoiar o processo de recuperação financeira.

Segundo ele, antes de renegociar dívidas, buscar capital ou avançar em processos de Mergers and Acquisitions (M&A) – termo que descreve operações corporativas de consolidação de empresas através de fusões, aquisições, incorporações ou cisões – é necessário identificar o que precisa ser organizado. Ribeiro destaca que um dos pontos cegos mais populares se trata do EBITDA – que significa Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização – positivo, mas que, na prática, não oferece geração de caixa.

– No papel, a empresa parece saudável, mas, na prática, o fluxo evidencia fragilidades, especialmente na forma como são estruturadas e acompanhadas as informações básicas para apuração dos resultados, como o próprio “EBITDA”. Além disso, fragilidades de processos ou de indicadores gerenciais, mesmo que bem definidos, podem gerar informações e interpretações imprecisas, tornando-se pontos cegos até que sejam criticados e revisados – afirma o sócio-diretor.

Apesar de muitos desses sinais passarem despercebidos no dia a dia, eles revelam desafios que podem comprometer a saúde financeira mesmo de empresas que parecem sólidas. A seguir, você confere mais detalhes com o especialista.

Quais são os “pontos cegos” mais comuns em empresas que parecem saudáveis, mas que podem estar enfrentando desafios financeiros?

Além dos pontos mencionados a respeito do EBITDA, um ponto bem frequente é a confusão entre o valor real do caixa e o limite bancário. Um saldo positivo pode esconder o uso contínuo de crédito, distorcendo a leitura da liquidez e consumindo o caixa da empresa com os juros decorrentes (e onerosos) desta modalidade de crédito ofertada.

Também conseguimos identificar empresas que crescem utilizando recursos do caixa sem perceber, consequência direta da ausência de controles e de processos internos bem definidos.

Existem ainda riscos relevantes de concentração em poucos clientes ou fornecedores, algo que prejudica acesso a crédito, valuation – determinação do valor de mercado de uma empresa – e a estabilidade operacional. No ambiente industrial, estoques superavaliados também criam uma falsa percepção de patrimônio e margem.

Quais são as primeiras medidas após o diagnóstico?

O diagnóstico feito na Tarvos tem um propósito claro: descobrir rapidamente a verdadeira situação financeira, operacional e estratégica da empresa. Nos primeiros dias, buscamos responder três perguntas essenciais: qual é o fôlego real da empresa? (caixa, capital de giro e endividamento); onde o negócio gera e destrói valor? (margem de contribuição, mix e eficiência operacional); o que trava a execução? (governança, estrutura, pessoas e decisões).

A partir disso, estruturamos quatro entregas fundamentais: visão ágil dos principais indicadores, com dados objetivos e comparáveis. Medidas emergenciais, para estabilizar caixa, mitigar riscos imediatos e priorizar ações críticas e diagnóstico claro e preciso, conectando finanças, operação e estratégia. Além disso, fazemos recomendações e o redesenho do plano de reestruturação, que orienta os próximos 30, 90 e 180 dias. Com isso, as primeiras medidas normalmente envolvem organização do caixa, ajustes no ciclo financeiro, revisão de mix, priorização de despesas e alinhamento societário para garantir velocidade de execução.

Como esses pontos cegos afetam crédito, valuation e o apetite de investidores?

Esses pontos cegos influenciam diretamente os três pilares. Sem previsibilidade, bancos e fundos elevam o risco percebido e reduzem as possibilidades de financiamento, impactando diretamente o acesso ao crédito, por exemplo. Além disso, o fluxo de caixa inconsistente, a concentração de fornecedores e o endividamento mal estruturado são outras travas imediatas.

Podemos também mencionar outras facilidades que afetam a percepção de valor da empresa, como ajustes de estoque, de capital de giro, de contingências e de margem real, que afetam o valuation de forma significativa. Inclusive, não é incomum que o valor econômico de um negócio mude após um diagnóstico técnico.

Com as mudanças entre 2024 e 2025 no mercado de crédito e M&A, o que ficou mais difícil e o que está mais estratégico?

O ambiente ficou mais criterioso. Além do retorno mínimo esperado, operações sem governança mínima, sem previsibilidade ou sem garantias adequadas enfrentam obstáculos relevantes. Ao mesmo tempo, o mercado se tornou mais estratégico e se ajustou à nova realidade, ampliando o uso de estruturas como crédito estruturado, operações com Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), securitização e o DIP Finance (este último voltado especialmente para empresas em recuperação judicial).

E no M&A, especialmente em um cenário de retomada financeira, empresas que precisam se reestruturar passam a representar oportunidades relevantes, desde que exista diagnóstico claro, um plano de reestruturação empresarial executável e projeções de negócio realistas. Hoje, as empresas mais bem posicionadas são aquelas que apresentam: clareza estratégica, fluxo de caixa organizado e processos internos bem definidos, governança mínima, e uma narrativa transparente de curto e médio prazo.

O que uma empresa precisa organizar para o ambiente de retomada nos próximos 12 meses?

Recomendamos um checklist executivo e direto: manter um fluxo de caixa atualizado e confiável; analisar a margem de contribuição de forma detalhada, por produto; e avaliar toda a estrutura da dívida, incluindo custos, garantias e riscos.