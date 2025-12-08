Empresa investe mais de R$ 500 milhões em habitações populares no RS

Empreendimento Sunflower terá 600 apartamentos. Lotus Incorporadora / Divulgação

Oferecer habitações populares com padrão de qualidade diferenciado, localizações estratégicas e áreas de lazer completas: esse é o objetivo central da Lotus Incorporadora, que desenvolve empreendimentos para o programa Minha Casa, Minha Vida em Porto Alegre e na região metropolitana. Em 2025, a companhia ultrapassou a marca de R$ 500 milhões investidos em projetos no Rio Grande do Sul. Entre os principais, destaca-se o lançamento do Sunflower, que entregará 600 apartamentos de 45, 44 a 52,42 metros quadrados na região da Restinga, na capital.

– O bairro é o mais populoso do Sul do país, com população maior do que a de 90% dos municípios do Estado. Ali, há infraestrutura própria e grande representatividade econômica, social e cultural para nossa cidade. O Sunflower fará parte desse ecossistema, olhando para o futuro e respeitando as raízes dessa região tão importante – conta o diretor comercial da Lotus Incorporadora, José Duarte.

Nesta entrevista, o executivo compartilha detalhes do projeto, destaca outros empreendimentos da Lotus e explica como a empresa se posiciona em relação ao desenvolvimento urbano e habitacional no Rio Grande do Sul.

Quais são os principais diferenciais do Sunflower e como ele busca elevar a qualidade de vida das pessoas?

O nosso empreendimento representa um produto qualificado, com tamanho e acabamentos superiores aos tradicionalmente ofertados na região. Isso traz valor patrimonial às famílias, que passam a contar com segurança, lazer completo, melhor mobilidade urbana e material da mais alta qualidade.

Como o Sunflower está em campanha de lançamento, estamos oferecendo unidades com preço a partir de R$ 189 mil, com financiamento pelo Minha Casa, Minha Vida, e entrada parcelada com a Lotus em até 120 vezes. Pessoas com renda familiar a partir de R$ 1.800 já podem viabilizar essa conquista.

Como o Sunflower se posiciona dentro do mercado imobiliário de Porto Alegre e qual impacto a Lotus espera gerar com ele?

O Sunflower é o maior empreendimento da empresa. Ele conta com 600 apartamentos, Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 140 milhões e investimento de mais de R$ 80 milhões na região. Acreditamos que o projeto elevará significativamente o patamar da companhia, contribuindo para a geração de habitação digna e de qualidade para mais de 1,8 mil pessoas que merecem, além do “sonho da casa própria”, valor patrimonial e segurança para o futuro.

Além do Sunflower, quais outras oportunidades de moradia a Lotus oferece na região metropolitana?

Acabamos de lançar o Vértice, nosso primeiro projeto em Esteio, município da região metropolitana que há anos demanda um empreendimento acessível e de qualidade. Além dele, a Lotus conta com mais de 1,5 mil apartamentos em construção nas cidades de Gravataí, São Leopoldo, Guaíba e Porto Alegre. Todos os imóveis são estrategicamente localizados, em regiões seguras, com infraestrutura consolidada e facilidade de mobilidade urbana.

Quais benefícios os projetos da empresa oferecem e como eles se conectam às necessidades atuais das famílias?

A Lotus entendeu que o mercado de habitação social não precisa se limitar ao histórico “sonho da casa própria”. Entregamos apartamentos maiores do que a média, com plantas inspiradas em referências de alto padrão, áreas comuns com lazer de clube e localizações estratégicas. Com eficiência operacional, é possível oferecer habitações acessíveis sem renunciar à qualidade, gerando valorização patrimonial aos nossos clientes.

Por que o desenvolvimento urbano e habitacional é tão importante para o futuro das cidades da região?

A demanda por habitação popular no país cresce de forma desproporcional à capacidade produtiva. Em nossa região, o cenário não é diferente. Fomentar habitação de qualidade promove regularização fundiária, urbanização e movimenta a microeconomia das áreas onde os empreendimentos estão inseridos. Garantir dignidade às famílias fortalece a autoestima, gera renda e contribui para uma economia mais robusta. A Lotus entende seu papel nesse contexto.

Quais são as expectativas da Lotus para o futuro?