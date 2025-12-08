Empresa investe mais de R$ 500 milhões em habitações populares no RS

Oferecer habitações populares com padrão de qualidade diferenciado, localizações estratégicas e áreas de lazer completas: esse é o objetivo central da Lotus Incorporadora, que desenvolve empreendimentos para o programa Minha Casa, Minha Vida em Porto Alegre e na região metropolitana. Em 2025, a companhia ultrapassou a marca de R$ 500 milhões investidos em projetos no Rio Grande do Sul. Entre os principais, destaca-se o lançamento do Sunflower, que entregará 600 apartamentos de 45, 44 a 52,42 metros quadrados na região da Restinga, na capital.
– O bairro é o mais populoso do Sul do país, com população maior do que a de 90% dos municípios do Estado. Ali, há infraestrutura própria e grande representatividade econômica, social e cultural para nossa cidade. O Sunflower fará parte desse ecossistema, olhando para o futuro e respeitando as raízes dessa região tão importante – conta o diretor comercial da Lotus Incorporadora, José Duarte.
Nesta entrevista, o executivo compartilha detalhes do projeto, destaca outros empreendimentos da Lotus e explica como a empresa se posiciona em relação ao desenvolvimento urbano e habitacional no Rio Grande do Sul.
Quais são os principais diferenciais do Sunflower e como ele busca elevar a qualidade de vida das pessoas?
O nosso empreendimento representa um produto qualificado, com tamanho e acabamentos superiores aos tradicionalmente ofertados na região. Isso traz valor patrimonial às famílias, que passam a contar com segurança, lazer completo, melhor mobilidade urbana e material da mais alta qualidade.
Como o Sunflower está em campanha de lançamento, estamos oferecendo unidades com preço a partir de R$ 189 mil, com financiamento pelo Minha Casa, Minha Vida, e entrada parcelada com a Lotus em até 120 vezes. Pessoas com renda familiar a partir de R$ 1.800 já podem viabilizar essa conquista.
Como o Sunflower se posiciona dentro do mercado imobiliário de Porto Alegre e qual impacto a Lotus espera gerar com ele?
O Sunflower é o maior empreendimento da empresa. Ele conta com 600 apartamentos, Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 140 milhões e investimento de mais de R$ 80 milhões na região. Acreditamos que o projeto elevará significativamente o patamar da companhia, contribuindo para a geração de habitação digna e de qualidade para mais de 1,8 mil pessoas que merecem, além do “sonho da casa própria”, valor patrimonial e segurança para o futuro.
Além do Sunflower, quais outras oportunidades de moradia a Lotus oferece na região metropolitana?
Acabamos de lançar o Vértice, nosso primeiro projeto em Esteio, município da região metropolitana que há anos demanda um empreendimento acessível e de qualidade. Além dele, a Lotus conta com mais de 1,5 mil apartamentos em construção nas cidades de Gravataí, São Leopoldo, Guaíba e Porto Alegre. Todos os imóveis são estrategicamente localizados, em regiões seguras, com infraestrutura consolidada e facilidade de mobilidade urbana.
Quais benefícios os projetos da empresa oferecem e como eles se conectam às necessidades atuais das famílias?
A Lotus entendeu que o mercado de habitação social não precisa se limitar ao histórico “sonho da casa própria”. Entregamos apartamentos maiores do que a média, com plantas inspiradas em referências de alto padrão, áreas comuns com lazer de clube e localizações estratégicas. Com eficiência operacional, é possível oferecer habitações acessíveis sem renunciar à qualidade, gerando valorização patrimonial aos nossos clientes.
Por que o desenvolvimento urbano e habitacional é tão importante para o futuro das cidades da região?
A demanda por habitação popular no país cresce de forma desproporcional à capacidade produtiva. Em nossa região, o cenário não é diferente. Fomentar habitação de qualidade promove regularização fundiária, urbanização e movimenta a microeconomia das áreas onde os empreendimentos estão inseridos. Garantir dignidade às famílias fortalece a autoestima, gera renda e contribui para uma economia mais robusta. A Lotus entende seu papel nesse contexto.
Quais são as expectativas da Lotus para o futuro?
Atualmente, a Lotus tem mais de R$ 500 milhões de VGV em desenvolvimento. Fecharemos 2025 como a empresa que mais cresceu neste segmento em nossa região. Para 2026, planejamos ingressar em pelo menos três novos municípios da área metropolitana, além de lançar dois novos empreendimentos na capital. Assim, iniciaremos 2027 posicionados como a maior empresa do segmento econômico no Rio Grande do Sul. Tudo isso será construído com consistência, formação de um banco de terrenos qualificado e melhoria contínua da eficiência operacional. Crescer sem qualidade não é uma opção para a empresa. Contamos com um time experiente e referência no mercado para sustentar esse planejamento.