Empresa gaúcha é referência em mobilidade sustentável 

O caminho para incentivar o desenvolvimento social e econômico de um país passa pela transformação da mobilidade urbana, tornando-a cada vez mais sustentável. Atenta a esse cenário, que exige inovações mais limpas, a Marcopolo, empresa multinacional referência no desenvolvimento de soluções de mobilidade, vem desenvolvendo novos produtos. Essas soluções visam atender aos consumidores mais exigentes e às demandas de um planeta em transição.

Para reforçar seu posicionamento enquanto marca que atua ativamente na descarbonização do transporte, a Marcopolo esteve presente na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que aconteceu em novembro, em Belém (PA). Além de participar de painéis estratégicos com outras entidades comprometidas com o desenvolvimento sustentável do país, a Marcopolo apresentou na Casa C.A.S.E (iniciativa empresarial para posicionar o Brasil como protagonista na agenda climática global que tem a missão de destacar o setor privado brasileiro como parte indispensável para a entrega de soluções climáticas de impacto) um protótipo inédito de ônibus urbano híbrido elétrico/etanol.

O modelo une a propulsão elétrica e o biocombustível, o que resulta em autonomia estendida, já que elimina a dependência de infraestrutura de recarga, pois o veículo é abastecido exclusivamente com etanol. A principal vantagem dessa solução é oferecer carbono net zero, ou seja, o CO2 emitido é neutralizado pela absorção de carbono durante o cultivo da cana-de-açúcar (ou outras fontes, como milho, sorgo ou trigo).

Para o CEO da Marcopolo, André Armaganijan, o objetivo central do protótipo é comprovar a viabilidade imediata da tecnologia híbrida com etanol como uma solução prática para todos os municípios brasileiros.

— Mobilidade sustentável é mais do que tecnologia. Envolve qualidade de vida, eficiência dos sistemas de transporte e inclusão social. É uma jornada coletiva que exige colaboração entre governos, empresas e sociedade — destaca.

Nova integrante da C.A.S.E

Devido ao seu comprometimento com a agenda sustentável e a apresentação de soluções concretas, a Marcopolo integrou a Climate Action Solutions & Engagement (C.A.S.E). A iniciativa destaca o setor privado brasileiro como parceiro indispensável na entrega de soluções climáticas de impacto, alinhadas à Agenda de Ação da COP30. Nessa iniciativa, a Marcopolo juntou-se com outras marcas, como Bradesco, Itaúsa, Itaú Unibanco, Natura, Nestlé e Vale.

A partir de ações colaborativas e prioritárias entre setores, a C.A.S.E. busca consolidar o protagonismo brasileiro na liderança climática global, com um legado concreto a ser alcançado até novembro de 2026. Para Armaganijan, a participação da Marcopolo na iniciativa é apenas o reflexo do trabalho construído em prol da sustentabilidade, do desenvolvimento e do impacto social.

— A participação na C.A.S.E e na COP30 é reflexo da nossa jornada, na qual buscamos compartilhar nossa trajetória, colaborar com as cadeias produtivas e mostrar que o Brasil pode liderar globalmente a mobilidade do futuro — reitera o executivo.

Governança climática

Com 76 anos de história, a Marcopolo adota um modelo de governança climática, um conjunto estratégico de políticas e processos que integra a sustentabilidade à essência do seu negócio. Para o CEO da Marcopolo, além da presença da multinacional na COP30, essa governança garante que as soluções de mobilidade oferecidas, como os modelos elétricos, híbridos e movidos a gás natural veicular e biometano, não sejam apenas inovadoras, mas também escaláveis e eficazes.

