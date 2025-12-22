Conheça a história do Porto de Rio Grande

Porto do Rio Grande movimenta produtos estratégicos para a economia. Acervo Porto RS / Divulgação

O Porto do Rio Grande é o maior complexo portuário de exportações e importações de mercadorias do Rio Grande do Sul. Apenas no primeiro semestre de 2025, o local movimentou 19,7 milhões de toneladas, registrando crescimento de 6,42% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Além do forte impacto econômico local, o terminal tem influência direta em aspectos sociais, culturais e até na construção da identidade local. Sua história, inclusive, se confunde com a própria fundação da cidade, já que os primeiros registros de transposição da área datam de 1737.

Atenta à importância do Porto do Rio Grande, a Portos RS, com apoio da Wilson Sons (unidade de negócio da Tecon Rio Grande) e da Câmara do Comércio da cidade de Rio Grande, realiza o projeto Minha Cidade Tem Um Porto. Trata-se de uma iniciativa para aproximar ainda mais o complexo da comunidade.

Nesta entrevista, o diretor-presidente da Wilson Sons, Paulo Bertinetti, e o diretor de relações institucionais da Portos RS, Sandro Figueiredo de Oliveira, falam sobre o Minha Cidade Tem Um Porto e destacam porque o terminal é tão importante para a região, o Estado e o país.

Paulo Bertinetti, diretor-presidente da Wilson Sons. Tecon RS / Divulgação

O Porto de Rio Grande tem um papel estratégico na economia. Hoje, qual é a dimensão desse impacto?

Paulo Bertinetti – O Porto do Rio Grande é a principal porta de entrada e saída de mercadorias do Rio Grande do Sul, exercendo um papel central na conexão do Estado com os mercados internacionais. Seu impacto é significativo tanto para o município quanto para a economia gaúcha como um todo, movimentando produtos estratégicos como soja, milho, arroz, frango congelado, celulose, fertilizantes, resinas, tabaco, móveis, além de peças e equipamentos industriais. Com operações que envolvem cargas a granel e conteinerizadas, o complexo portuário contribui diretamente para a geração de empregos, arrecadação de tributos e desenvolvimento da cadeia logística, consolidando-se como um dos pilares da infraestrutura econômica regional.

Como as atividades portuárias contribuem para o aumento do PIB municipal e quais setores econômicos são mais beneficiados?

Bertinetti – O porto movimenta diversas atividades econômicas e atrai investimentos. Sua operação impacta positivamente setores como transporte, logística, comércio, serviços, oficinas mecânicas, restaurantes, hotelaria e outros. Essa interação fortalece a economia local e contribui para a diversificação dos segmentos produtivos do município.

Qual é o objetivo do projeto Minha Cidade Tem Um Porto?

Bertinetti – A ideia é aproximar a população das atividades portuárias e da importância estratégica dos terminais. É um programa de engajamento social, educação e cultura que busca desmistificar o porto, mostrando que não é apenas uma área cercada, mas um patrimônio coletivo e uma fonte de desenvolvimento.

A iniciativa busca resgatar o sentimento de orgulho e pertencimento da comunidade em relação ao porto, que é um ativo centenário, além de aumentar a consciência a respeito da relevância econômica do local, seus empregos e a complexidade da logística. Também visamos garantir que a população e a juventude vejam o setor portuário como uma oportunidade de carreira (logística, TI, sustentabilidade) e participem ativamente nas discussões sobre o futuro da cidade.

Como o projeto pretende despertar o sentimento de pertencimento?

Sandro Figueiredo de Oliveira – Queremos que cada cidadão se enxergue dentro do porto, mesmo que não trabalhe diretamente nele. Desenvolvemos diversas iniciativas sociais, esportivas, culturais e musicais voltadas a fortalecer esse vínculo e despertar o sentimento de pertencimento. Como costumo dizer, para compreender a verdadeira importância do porto, basta olhar ao redor: cerca de 80% do que está à nossa volta – dentro de casa e do trabalho – chegou até nós graças a um porto. Ele faz parte da vida de todos, mesmo daqueles que, muitas vezes, nem percebem o quanto o terminal está presente no dia a dia.

Como o projeto atua no âmbito educacional?

Oliveira – O Minha Cidade Tem Um Porto tem vários pilares, mas aquele em que mais apostamos é o educacional, para que os cidadãos do futuro já cresçam compreendendo a importância fundamental do porto. Dentre as ações que já realizamos destaca-se o concurso de redação sobre o complexo portuário. Desenvolvemos um vídeo institucional que conta a história do Porto de Rio Grande, apresentando cargas e terminais, e distribuímos esse material para os alunos dos ensinos fundamental e médio da cidade.

Sandro Figueiredo de Oliveira, diretor de relações institucionais da Portos RS. Tecon RS / Divulgação

A websérie é outro marco do Minha Cidade Tem Um Porto, certo?

Oliveira – Sim. Foram 10 episódios realizados em parceria com a Rádio Atlântida. Os comunicadores entraram no porto, conheceram toda a infraestrutura e transmitiram a experiência de forma leve e descontraída, especificamente para o público jovem. Foi um projeto transformador e muito especial.

Quais são as perspectivas de crescimento e investimento para o porto nos próximos anos?