Como se organizar financeiramente para o próximo ano? 

Somar todas as despesas fixas e variáveis ajuda a criar um retrato mais claro da vida financeira e facilita o início do planejamento. Extended License | Adobe Stock

Em dezembro, muitos brasileiros começam a planejar suas finanças para o ano seguinte. Entre as diversas resoluções, colocar as contas em dia e conquistar uma vida financeira mais saudável estão entre as principais metas da população. Isso é o que revela a pesquisa Raio-X Saúde Financeira, ao demonstrar que 72% dos brasileiros têm a saúde mental afetada pelas finanças.

Com o recebimento do décimo terceiro salário, a participação de lucros e até a possibilidade de ganhar um bônus natalino, essa temporada é conhecida por trazer um dinheiro extra para a conta. No entanto, o período que poderia ser de organização financeira também envolve gastos, já que nessa época também acontecem festas de encerramento de ano, férias escolares e possíveis viagens em família. Dessa forma, a Warren separou cinco dicas para elaborar um planejamento financeiro.

Faça uma análise financeira

Antes de definir metas, é fundamental entender sua situação financeira atual. Some as despesas fixas e variáveis, identifique dívidas e revise sua reserva de emergência para saber, com clareza, quanto sobra por mês.

Após isso, você consegue mapear:

O valor que você tem disponível: ao mapear o saldo em contas bancárias, investimentos e reservas.

ao mapear o saldo em contas bancárias, investimentos e reservas. Quais são as suas despesas: liste gastos fixos e variáveis já previstos para o mês.

liste gastos fixos e variáveis já previstos para o mês. Como está seu padrão de consumo: identificando contas supérfluas que podem ser reduzidos.

Aproveite o 13º salário para aliviar dívidas

Se você tem contas em atraso ou juros altos, usar parte do 13º para quitá-las é uma decisão estratégica. Caso não seja possível zerar tudo, priorize os débitos mais caros, como cheque especial e cartão de crédito.

Guarde dinheiro para o início do ano

Com o encerramento do ano, os boletos dos próximos meses não podem ser deixados de lado. Logo no início do ano algumas contar como IPTU, IPVA, seguro, licenciamento do carro e a compra de materiais voltados a educação, devem ser pagas. Diante disso, caso não existam dívidas, uma boa dica é economizar parte do décimo terceiro e outras bonificações de fim de ano para ter um início de ano mais tranquilo.

Defina seus objetivos em curto, médio e longo prazo

Cada objetivo tem um prazo e uma estratégia. Por isso, dividi-los em curto, médio e longo prazo ajuda a escolher os investimentos certos e manter o foco ao longo do ano. Por isso, dividir os objetivos por prazos ajuda a escolher os investimentos adequados e a manter a disciplina ao longo do ano. Listar os gastos com casa, transporte, alimentação, educação, academia, cartão de crédito e o que mais fizer parte de sua vida, pode ser uma alternativa para obter maior clareza dos objetivos.

Registrar pequenos gastos

Mesmo com o planejamento dos gastos fixos, os pequenos gastos do cotidiano podem comprometer o orçamento. Por isso, anotar compras do dia a dia, como refeições, itens de beleza e momentos de lazer ajuda a evitar surpresas no final do mês:

Registre seus gastos com jantares, almoços e saídas eventuais;

Anote despesas como itens de beleza ou roupas;

Liste seus custos com momentos de lazer, como idas ao cinema, teatro e shows.

Para especialistas da Warren, essa rotina de análise e registro fortalece a relação com o dinheiro e sustenta decisões mais conscientes. É esse olhar estruturado, baseado em objetivos, que permite planejar com calma e sem apostas.