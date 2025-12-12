Como funcionam as novas moradias inteligentes de Capão da Canoa 

Markho Health Care terá piscinas aquecidas, solarium, áreas de convivência e muito mais Grupo Pessi / Divulgação

A busca por moradias inteligentes (smart livings) vem se consolidando como uma das principais tendências do mercado imobiliário no Brasil. Conforme o Fortune Business Insights, a procura por smart living deve crescer mais de 90% nos próximos quatro anos, projetando uma receita de mercado de US$ 2,41 bilhões até 2026. Atento a essa tendência, o Grupo Pessi lançou o primeiro produto Housi em Capão da Canoa, parte integrante do empreendimento Markho Life Complex.

O lançamento é fruto de uma parceria com a Construtora Tedesco, responsável pela construção do empreendimento, e adota o modelo de negócio desenvolvido pela Housi. Com isso, os apartamentos do Markho Health Care contam com gestão completa via aplicativo, permitindo que todas as demandas do morador ou investidor sejam gerenciadas diretamente pelo app.

Funcionalidades da smart living

Entre as diversas funcionalidades do complexo, o CEO do Grupo Pessi, Alfredo Pessi, destaca que todas as unidades estão prontas para uso e contam com decoração assinada pela Housi Decor. O prédio oferece infraestrutura de lazer e serviços acessados pelo aplicativo, como aluguel de bicicletas e carros elétricos; mercado autônomo; acesso a profissionais de beleza, entre outros. Pela própria plataforma, o proprietário também pode gerenciar anúncios de locação, realizar check-in/out e solicitar serviços de manutenção e limpeza.

— Entregamos uma infraestrutura de lazer e convívio completa e sofisticada, pensada para que o morador tenha tudo ao alcance das mãos. E outro diferencial que nos orgulha muito é a conectividade com a saúde: o prédio é integrado ao hospital, o que proporciona ainda mais conforto para quem vive no empreendimento ou se hospeda durante tratamentos médicos — ressalta.

Projeto se integra ao bairro

O Markho Health Care oferece 184 apartamentos, com áreas que variam de 20,77 metros quadrados a 84 metros quadrados, com projeto arquitetônico desenvolvido pelo Studio Ronaldo Rezende e interiores assinados pela Housi Decor. Segundo Pessi, o empreendimento é inédito no Estado e se consolida como uma referência na região.

A proposta inclui uma experiência integrada para quem utiliza o complexo, com acesso direto ao shopping mall, estacionamento rotativo e conexão à torre corporativa que reúne empresas, consultórios e escritórios jurídicos, além do primeiro hospital de média e alta complexidade do Litoral Norte.

— Desenvolvemos um projeto completo que contempla demandas da nossa população e dos visitantes, entre eles: o primeiro hospital de média e alta complexidade da região, a torre corporativa de alto padrão para profissionais que se mudaram para o litoral nos últimos anos e o prédio com conceito de moradia inteligente, que é uma parceria com a Housi — revela o CEO.



Espaço voltado para o lazer e o convívio

Segundo Pessi, todas as áreas comuns do edifício foram projetadas para oferecer o máximo de opções em serviços, lazer e convívio. Isso já pode ser percebido na recepção, onde moradores e visitantes contam com uma concierge para auxiliar na chegada e saída.

— Desde a concierge na recepção até os lockers para delivery e o acesso ao Housi AppSpace, buscamos simplificar o dia a dia de moradores e investidores do Markho Health Care. No Health Spa, reunimos espaços de beleza, terapias e uma academia equipada. Já no Health Top, entregamos piscinas aquecidas, solarium (um espaço fechado de vidro ou área aberta desenvolvida para receber luz solar), áreas de convivência com vista para a cidade e o mar, além de pet place, social lounge, coworking, lavanderia e até um mercado autônomo — detalha.

Benefícios do modelo pay per use

Além da variedade de ambientes de lazer e convivência, o CEO destaca que todos os serviços do complexo funcionam no modelo pay per use — ou seja, o morador só paga pelo que realmente utiliza.

— Esse formato mantém o condomínio com baixo custo, mesmo com toda a comodidade. E, para quem compra para investir em locação, a rentabilidade pode ser até 30% maior do que no aluguel tradicional — explica.