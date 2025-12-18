Cavalo crioulo é destaque na websérie “Grandes Produtores”

A picape da Mitsubishi Motors oferece exatamente o que os produtores rurais precisam. Press em Campo / Divulgação

O cavalo crioulo é um dos símbolos da cultura gaúcha. Além de ser o rosto do tradicionalismo do Rio Grande do Sul, o animal movimenta a economia do país. Conforme a nova pesquisa realizada em 2025 pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) e pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq), o cavalo crioulo movimenta mais de R$ 5 bilhões por ano no Brasil.

Considerando o comércio de animais, mercado veterinário, rações, turismo e provas esportivas, o setor emprega mais de 30 mil pessoas no país de forma direta. Ainda, segundo a pesquisa da ABCCC, o Rio Grande do Sul concentra 80% da renda e dos animais da raça, com R$ 4,28 bilhões e 412 mil cavalos.

No novo episódio da websérie Grandes Produtores – parceria entre a Mitsubishi Motors e o Grupo RBS – a expedição foi até Santa Maria, na região central do Estado, para conhecer o médico veterinário Jaime Fagundes. Ele, que também atua como inspetor técnico da ABCCC, teve contato desde muito cedo com o animal, na fazenda do seu avô, em Alegrete.

Hoje, junto com a esposa, Cristina Bulcão, administra uma propriedade com aproximadamente 30 éguas de cria, além dos animais descendentes, como potros, potrancas e animais de doma. Fagundes gosta de dizer que não foi ele que escolheu o cavalo, mas que o cavalo o escolheu.

— É da família da gente, aquilo já está no sangue. Então eu digo que o cavalo me escolheu porque é uma coisa natural que se forma na mais tenra infância e só aumenta. Para nós, o cavalo é uma ferramenta de trabalho, de esporte e de lazer.

Cristina compartilha a paixão pelo animal, assim como o esposo. A médica veterinária explica que para eles, o cavalo crioulo representa um modo de viver.

— Ele não é somente um negócio. O cavalo nos trouxe as nossas amizades e a união da nossa família de criadores que hoje somos — complementa.

Amigo do produtor

No dia a dia, os produtores rurais precisam de um companheiro para todas as horas. É nesses momentos que a caminhonete da Mitsubishi Motors entra em cena. Para Fagundes, o que ele espera de um cavalo crioulo é o mesmo que busca no automóvel.

— Tanto a caminhonete quanto o cavalo são lindos. São extremamente funcionais, vão para qualquer lugar, fazem qualquer função. Então, defino essas três características como as principais de ambos: beleza, funcionalidade e robustez — reforça o médico veterinário.

Para Fagundes, uma boa camionete consegue levá-lo para qualquer lugar, independentemente da situação da estrada. Hoje ele encontra na Mitsubishi Motors uma ferramenta importante para seu trabalho, algo que necessita para realizar suas atividades enquanto produtor.

— Eu a uso para atender os meus animais, para me deslocar e transportar materiais. Na minha profissão, a gente roda muito, em torno de 100 mil km por ano, por diversas estradas, então o carro precisa aguentar. Acredito que a Mitsubishi Motors e o cavalo crioulo são uma parceria de sucesso — finaliza.



