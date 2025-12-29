BF Logistics celebra 10 anos com foco em expansão internacional

Equipe da BF Logistics atua em operações de comércio exterior voltadas a mercados nacionais e internacionais. BF Logistics / Divulgação

O setor de logística vem impulsionando de forma crescente a economia brasileira. Além de liderar a criação de empregos formais no país — conforme aponta o Mapa do Trabalho Industrial 2025–2027, realizado pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI) — o segmento deve crescer 23% até 2029, atingindo um patamar estimado de US$ 129,34 bilhões, segundo pesquisa da Cobli.

Esse avanço evidencia não apenas a competitividade do setor, mas também a necessidade de organizações e profissionais cada vez mais qualificados para atender às crescentes demandas do mercado global. Fundada em 2016, na cidade de Novo Hamburgo (RS), a BF Logistics nasceu com a proposta de unir eficiência operacional, segurança e qualidade na entrega, se posicionando como uma referência em logística de comércio exterior.

Em 2026, a empresa celebra uma década de atuação atendendo clientes de diversos segmentos dentro e fora do Brasil. Para Rafael Pereira, diretor comercial da BF Logistics, alcançar os dez anos de mercado representa muito mais do que um marco temporal: é a confirmação de uma cultura empresarial baseada em excelência, proximidade com o cliente e soluções inteligentes.

— Nos colocamos no lugar do cliente em cada etapa do processo. Como cada operação envolve múltiplos agentes, prazos e exigências regulatórias, buscamos sempre reduzir custos e maximizar a eficiência, seja no desembaraço aduaneiro, na entrega final ou na interlocução com órgãos anuentes como o Ministério da Agricultura, Anvisa, IBAMA ou Exército. Atuamos sempre de forma correta, mas com uma visão estratégica que nos permite encontrar soluções onde o mercado muitas vezes não enxerga — explica.

Atuação global e soluções sob medida

Com base na observação, a BF Logistics acompanha como importadores e exportadores de diferentes países operam e tomam decisões. Um exemplo claro é o mercado norte-americano, onde compradores priorizam receber mercadorias diretamente em suas portas, livres de burocracias e custos inesperados. Atenta a esse perfil, a empresa se especializou em operações “door to door” (porta a porta), nas quais o exportador brasileiro entrega sua carga aos compradores dos Estados Unidos com todas as etapas logísticas e despesas previamente estruturadas.

Além disso, a BF atua no trânsito de produtos entre México, Estados Unidos e Canadá, bem como em operações de armazenagem e distribuição na Europa e na Ásia. Em 2025, a empresa foi reconhecida como Operador Econômico Autorizado (OEA) pela Receita Federal do Brasil e passou a integrar a World Cargo Alliance (WCA), o maior grupo global de agentes de cargas. Essa condição permite maior fluidez na comunicação com órgãos anuentes, além de ampla capilaridade internacional, segurança operacional e agilidade na coleta e entrega de mercadorias.

Crescimento estruturado e visão de futuro

Ao longo de seus primeiros dez anos, de acordo com Rafael Pereira, a BF Logistics apresentou um crescimento consistente e estruturado. No início, a empresa contava com apenas sete colaboradores — incluindo os sócios — e três clientes ativos. Com soluções diferenciadas e foco em relacionamento, o crescimento ocorreu de forma orgânica, impulsionado principalmente por indicações de parceiros e consumidores.

Hoje, a organização atende mais de 180 clientes e movimenta anualmente mais de 16 mil contêineres de exportação e cerca de 7 mil de importação. Para Rafael Pereira, esse crescimento reflete uma estratégia clara de sustentabilidade e responsabilidade empresarial.

— Crescemos, estabilizamos e crescemos novamente. Nunca damos um passo maior do que a perna. Durante o início da pandemia, inclusive, fizemos o caminho inverso do mercado: enquanto muitas empresas reduziram equipes, nós contratamos. Entendemos que o suporte ao cliente seria ainda mais essencial naquele momento — relembra.

Desde 2020, a empresa intensificou seus investimentos em capital humano, ingressando no programa Great Place to Work (GPTW) e implementando ações voltadas ao bem-estar dos colaboradores, como o acompanhamento psicológico interno.

Especialização técnica e setores estratégicos

Atualmente, a BF Logistics oferece serviços como agenciamento de frete internacional, despacho aduaneiro de importação e exportação, classificação fiscal de mercadorias, drawback, regimes especiais e assessoria jurídica aduaneira. A empresa atende diversos segmentos, mas tem se destacado especialmente em operações que exigem anuência do Ministério da Agricultura.

— Estamos muito fortes na exportação e importação de couros, maquinários agrícolas, gelatinas, proteínas, produtos químicos e demais produtos de origem animal e vegetal. Esses números vêm crescendo de forma consistente. Projetamos que 2026 será um ano de retomada significativa, com movimentação de pelo menos 20 mil contêineres, e que 2027 tem tudo para ser o melhor ano dos últimos cinco — projeta o diretor.

Pensando no longo prazo, a BF Logistics projeta manter sua estratégia de expansão, especialmente no setor de couros, no qual atende cerca de 35% do mercado nacional e pretende alcançar 70%.

Capital humano como pilar de sustentação

Para a empresa, nenhum crescimento sustentável é possível sem pessoas qualificadas e comprometidas. Por isso, de acordo com Rafael, a BF Logistics investe continuamente na formação técnica de seus colaboradores, promovendo treinamentos internos constantes e incentivando a atualização diária em temas como legislação aduaneira, normas ministeriais e reforma tributária. Apesar de a média de idade da equipe estar entre 22 e 23 anos, o diretor destaca que o comprometimento e a vontade de aprender são os principais diferenciais: