Be8 acelera transição energética com ações concretas apresentadas na COP30

Be8 está avançando na transição energética oferecendo soluções concretas. Be8 / Divulgação

A transição energética já é uma realidade no Brasil e no mundo — e a Be8, empresa de energias renováveis e líder de biodiesel no Brasil, vem colocando essa agenda em prática com iniciativas concretas. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), realizada em novembro, em Belém (PA), a companhia apresentou ao mundo a Rota Sustentável, destacando ações reais de descarbonização já em andamento.

Com dois caminhões e dois ônibus abastecidos com B15 (mistura de biodiesel com diesel) e com o biocombustível Be8 BeVant®, a frota partiu de Passo Fundo rumo à capital paraense, percorrendo mais de 4000 quilômetros. Além de comprovar desempenho equivalente ao diesel fóssil em longas distâncias, o presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella, reforçou que a iniciativa evidencia que o país já dispõe de soluções maduras para iniciar a transição de forma imediata, sem depender de tecnologias futuras.

— Mais do que uma demonstração técnica, essa rota representa um Brasil que acredita em si mesmo e que desponta como protagonista da transição energética com soluções reais, acessíveis e de entrega imediata. Cada quilômetro percorrido reduz a dependência do diesel fóssil e simboliza um avanço concreto rumo a um futuro mais limpo e justo — afirma.

Para Battistella, a Rota Sustentável COP30 também é um lembrete de que o movimento pela descarbonização já começou e tem no Brasil um de seus principais motores.

— Um mundo melhor já está rodando pelas nossas estradas, movido por biocombustível e pela convicção de que este é um dos caminhos centrais da transição energética que estamos construindo juntos — complementa.

Leia Mais Do biodiesel ao hidrogênio verde, Be8 amplia visibilidade de Passo Fundo

Hidrogênio verde e biocombustível

A Be8 também avançou em novas frentes durante a COP30. A empresa firmou acordo com o Governo do Rio Grande do Sul e Badesul para construir a sua primeira fábrica de hidrogênio verde do Brasil. O investimento totaliza R$ 38,7 milhões, considerando financiamento e contrapartida privada. A unidade será instalada em Passo Fundo, com previsão de operação em 2027.

— A nova fábrica colocará o Rio Grande do Sul como referência nacional em hidrogênio verde, oferecendo o primeiro posto de abastecimento desse tipo de energia para caminhões pesados no país — destaca Battistella.

Outro passo importante envolve o uso inteligente de coprodutos industriais. A Be8 e a Air Liquide Brasil assinaram uma carta de intenções para um acordo de compra de gás carbônico (CO₂) biogênico produzido em Passo Fundo. A Be8 capturará o CO₂ a partir de sua nova planta de etanol, o produto será utilizado em diferentes aplicações industriais, inclusive no agronegócio. Para Battistella, a parceria reforça que competitividade, sustentabilidade e inovação podem caminhar juntas.

— Ao capturar o CO₂ biogênico, fechamos um ciclo produtivo completo, aproveitando integralmente nossa matéria-prima e contribuindo de forma concreta para a descarbonização. É mais uma entrega da nossa empresa ao Rio Grande do Sul, que passa a exercer um papel estratégico na oferta de soluções de baixo carbono para o país e o mundo — afirma.

Seguindo seu plano de expansão, a Be8 adquiriu a usina de biodiesel da União Agroindustrial, em Alto Araguaia (MT). O investimento amplia a presença nacional da companhia na produção de biodiesel, fortalece mercados estratégicos e consolida a liderança da empresa no setor.

— Esse novo passo reforça nosso propósito de construir um futuro mais sustentável e liderar a renovação energética, preservando o planeta — diz Battistella.

Leia Mais Passo Fundo deve ter o primeiro posto de hidrogênio verde para caminhões extrapesados do Brasil

Acordos nacionais e internacionais

A Be8 e a japonesa Sumitomo firmaram um Acordo de Desenvolvimento Conjunto para avançar no mercado de SAF (Combustível Sustentável de Aviação) na Europa. O objetivo é estruturar uma cadeia de fornecimento que conecte a futura unidade Omega Green, no Paraguai, ao mercado europeu. A parceria inclui a avaliação de uma infraestrutura compartilhada de distribuição, com operação prevista para 2029.