Transição energética no transporte coletivo entra na pauta climática da COP30 

Mais de mil ônibus com tecnologia que favorece a mobilidade sustentável já foram produzidos pela Marcopolo. Marcopolo / Divulgação

A cidade de Belém, no Pará, vive um momento histórico ao sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. Até 21 de novembro, líderes globais, representantes da sociedade civil e organizações de todo o mundo se reúnem na Amazônia brasileira para discutir medidas concretas de enfrentamento às mudanças climáticas.

O transporte coletivo é um dos pilares para a descarbonização e para a melhoria da qualidade do ar e do bem-estar nos grandes centros urbanos.

– Nosso país tem uma matriz energética que favorece a descarbonização, pois não depende apenas da eletrificação como caminho para reduzir o impacto ambiental. O Brasil conta com alternativas como o etanol, o biometano e o gás natural, além do hidrogênio. A COP30 é o ambiente ideal para mostrar ao mundo essa capacidade e a liderança na preservação ambiental – afirma o CEO da Marcopolo, André Armaganijan.

Inserida nesse contexto, a Marcopolo, uma das líderes globais em soluções de mobilidade, participa ativamente da conferência, apresentando tecnologias já disponíveis e em desenvolvimento voltadas à transição energética no transporte coletivo.

Nesta entrevista, Armaganijan comenta sobre o papel da empresa na transição energética e sobre a importância da COP30.

Como a Marcopolo tem alinhado sua atuação à agenda climática global e aos compromissos de descarbonização?

Como fabricante de soluções para transporte de passageiros, reconhecemos nossa responsabilidade na transição para uma economia de baixo carbono. Uma das ações mais relevantes nesse sentido foi nossa adesão ao C.A.S.E. (Climate Action Solutions & Engagement), iniciativa empresarial que busca posicionar o Brasil como protagonista na agenda climática global, e que também conta com a participação de empresas como Bradesco, Itaú, Natura, Nestlé e Vale.

Para a Marcopolo, ser protagonista no desenvolvimento de soluções de mobilidade significa impulsionar a transição para um futuro mais sustentável, conectando inovação, responsabilidade ambiental e inclusão social. Nosso propósito é claro: transformar o transporte coletivo por meio de tecnologias que promovam eficiência, acessibilidade e respeito ao meio ambiente. Ao alinhar nossa estratégia aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, reafirmamos o compromisso com a descarbonização do transporte e com o desenvolvimento de soluções que impactem positivamente as comunidades onde atuamos.

Nossa participação na C.A.S.E. e na COP30 reflete essa jornada. Buscamos não apenas compartilhar nossa trajetória, mas também colaborar com as cadeias produtivas e mostrar que o Brasil pode liderar, globalmente, a mobilidade do futuro.

Quais são os principais investimentos e as iniciativas da Marcopolo em tecnologia limpa?

A Marcopolo tem participado, nos últimos anos, dos projetos mais avançados para promover a mobilidade sustentável e a descarbonização do transporte. Em todo o mundo, já produzimos mais de mil ônibus elétricos, híbridos e movidos a biometano e a célula de combustível, com chassi próprio ou de terceiros. Esses veículos operam em países como Brasil, Argentina, Colômbia, México, Austrália e China.

Também investimos continuamente em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar inovações sustentáveis. Um marco importante foi o lançamento, em 2023, do Audace Fuel Cell, ônibus movido a célula de combustível de hidrogênio, desenvolvido pela Marcopolo China. Esses modelos são considerados alternativas estratégicas e sustentáveis, e a China, com uma frota de mais de 20 mil veículos comerciais em operação, demonstra o enorme potencial dessa tecnologia.

Nossos investimentos ainda abrangem outras soluções elétricas e híbridas. Na Austrália, nossa subsidiária Volgren firmou parceria com a Wrightbus, da Irlanda, para o desenvolvimento de ônibus movidos a hidrogênio. No Brasil, destacamos o modelo a hidrogênio que já está em circulação na Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo (SP).

A Volare, unidade de negócios da Marcopolo especializada em micro-ônibus, também tem ampliado seu portfólio voltado à mobilidade sustentável. O Fly 10, movido a gás natural veicular (GNV) e biometano, reduz em até 96% as emissões de material particulado e em 84% os gases de efeito estufa. Já o Attack 9 Híbrido é o primeiro micro-ônibus híbrido produzido no Brasil, com previsão de comercialização em 2026. O modelo combina tração elétrica e motor a etanol para recarga das baterias, eliminando a necessidade de infraestrutura externa. A solução proporciona baixo nível de ruído, manutenção reduzida, autonomia equivalente e operação neutra em CO2.

Qual mensagem a Marcopolo gostaria de deixar para a COP30 e para os líderes mundiais e brasileiros reunidos no evento?

O Brasil e sua indústria têm plenas condições de liderar e atuar com protagonismo na transição energética e na descarbonização do transporte, servindo de exemplo para o mundo. A Marcopolo, com mais de 76 anos de atuação e presença nos principais mercados globais, pesquisa, desenvolve e produz soluções que atendem aos mais altos padrões ambientais, de segurança e de sustentabilidade.