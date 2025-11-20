Surge no mercado uma nova visão sobre dívidas com oportunidade de reconstrução

Empresa atua negociando dívidas e apoiando clientes por meio da estruturação e captação de recursos, afirma CEO da Tarvos, Roberto Martins. Tarvos / Divulgação

Em 2025, o Brasil atingiu um novo recorde de empresas inadimplentes. Segundo dados do Serasa, o país chegou, em julho, ao marco de 8 milhões de CNPJs negativados, o que representa um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2024. Desse total, 7,6 milhões correspondem a pequenas e médias empresas, que seguem sendo as mais vulneráveis aos impactos econômicos.

Em Porto Alegre, o percentual de negócios com dívidas alcançou 15,4%, conforme levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA) referente a abril deste ano. Diante desse cenário de instabilidade, empresas especializadas em gestão de capital e reestruturação empresarial ganham cada vez mais relevância no apoio à sustentabilidade financeira de outros negócios.

Com um portfólio que inclui análise profunda de desempenho, mapeamento de previsibilidade para investidores e estruturação de planos de ação voltados a desafios específicos, a Tarvos Partners se destaca pelo modelo de atuação baseado em soluções personalizadas.

— A Tarvos Partners nasceu da necessidade de oferecer um serviço completo para empresas em momentos desafiadores, especialmente quando gestão e capital precisam caminhar juntos — afirma o CEO da Tarvos Partners, Roberto Martins.

Em entrevista, o sócio-fundador da empresa de investimentos e reestruturação detalha as diferentes frentes de atuação da Tarvos e comenta a relação de proximidade construída com empreendedores gaúchos, marcada pela busca de soluções sólidas e sustentáveis para a retomada dos negócios.

O que é a Tarvos e como ela funciona?

Como uma empresa especializada em reestruturação e capital para negócios em diferentes estágios de maturidade, nós atuamos desde o diagnóstico e reorganização da estrutura empresarial até a estruturação de operações financeiras que viabilizam a retomada ou o crescimento. Nosso propósito é garantir que gestão e capital trabalhem juntos, permitindo que a empresa volte a gerar valor.

Qual é a principal diferença entre a Tarvos Consulting e a TVP Capital?

A Tarvos Consulting é acionada quando é preciso reorganizar o negócio: rever estrutura de custos, renegociar dívidas, estabelecer governança, recuperar margens, entre outros. Já a TVP Capital atua na originação, estruturação e distribuição de recursos quando há necessidade de crédito estruturado para viabilizar o plano de reestruturação da empresa.

Esses recursos são destinados à reestruturação de dívidas, podendo utilizar capital próprio da Tarvos ou de investidores. Muitas vezes, atuamos de forma integrada, mantendo sempre o cuidado e o alinhamento necessários para evitar conflitos de interesse entre as partes envolvidas.

Quando se trata de empresas gaúchas, existe alguma particularidade nos negócios?

O empreendedor gaúcho valoriza profundamente sua história e legado. Isso é uma força, pois cria um comprometimento genuíno com o negócio. Por outro lado, pode tornar algumas decisões mais difíceis. Nosso papel é respeitar essa trajetória, ao mesmo tempo em que trazemos objetividade e estratégia para garantir a continuidade. No Rio Grande do Sul, temos ótimas oportunidades de investimento, sobretudo pelo perfil do empresário à frente dos negócios e pela qualidade dos ativos disponíveis.

A Tarvos costuma atuar em diferentes segmentos?

Sim. Atendemos clientes de diversos ramos. Um exemplo é o atendimento a uma rede varejista, que buscou nossos serviços diante da pressão de caixa e do desequilíbrio de estoques. Reestruturamos o fluxo, negociamos dívidas e apoiamos o cliente por meio da estruturação e captação de recursos junto a nossos investidores. O resultado foi a retomada da saúde financeira. Em outro caso, no setor de turismo e entretenimento, auxiliamos um grupo a recuperar estabilidade após queda de demanda, combinando ajustes operacionais, reestruturação de um elevado passivo financeiro e realinhamento da relação com investidores.

Quais foram os setores que mais buscaram o apoio da Tarvos?

Os setores que mais procuram apoio são varejo, hotelaria e turismo, indústria de transformação e segmentos ligados ao agronegócio. No Rio Grande do Sul, após as enchentes de 2024, cresceu a demanda por reconstrução com mais resiliência operacional e financeira. Houve um aumento contínuo na procura por reestruturação de negócios e capital estruturado.