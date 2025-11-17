Promoção de Natal sorteia carro 0 km e beneficia instituições sociais

Campanha vai até 20 de janeiro de 2026. Supermercado Guanabara / Divulgação

A campanha “Natal Gordo”, promovida pelo Supermercado Guanabara, nasceu em 2001 e foi mantida por 14 anos consecutivos. Querida entre clientes e instituições sociais – já que ambos são beneficiados –, a ação foi retomada em 2023 e, desde então, segue como uma das tradições mais aguardadas do varejo gaúcho.

– Em 2025, celebrando os 60 anos do Grupo Guanabara, a campanha Natal Gordo se destaca como uma das principais páginas dessa história. Mais do que um diferencial competitivo, a iniciativa tem como objetivo proporcionar aos clientes uma experiência de compra que combina a chance de ganhar prêmios com a oportunidade de contribuir com entidades assistenciais – ressalta o gerente de marketing do Grupo Guanabara, Luciano Canteiro.

Em 2025, a campanha chega com novidades e promete movimentar ainda mais as lojas e os consumidores. O gerente explica os detalhes nesta entrevista.

O “Natal Gordo” é uma campanha tradicional e muito lembrada pelos gaúchos. O que há de especial na edição deste ano?

Este ano, a promoção faz uma viagem no tempo e resgata um dos formatos originais das primeiras edições do Natal Gordo. Teremos sorteios semanais e um grande prêmio final. É uma forma de celebrar a história da ação e reforçar o vínculo com o público que acompanha essa tradição desde o início.

Como será a dinâmica dos sorteios do “Natal Gordo”?

Semanalmente, aos sábados, serão realizados sorteios simultâneos nas oito lojas de varejo do Grupo Guanabara. Em cada um deles, os participantes concorrem a prêmios como lava e seca, PlayStation 5, iPhone 15, notebook Intel e vales-compra de R$ 500, destinados tanto aos clientes quanto às entidades assistenciais indicadas. No encerramento, será realizado o sorteio final, que premiará um cliente com um Volkswagen T-Cross 0 km.

Os vencedores serão divulgados sempre dois dias após cada sorteio. O período da campanha vai de 13 de novembro de 2025 a 20 de janeiro de 2026.

Como os clientes podem participar da campanha?

A partir deR$ 200 em compras, o cliente recebe automaticamente um cupom no caixa para participar da promoção. Após preenchê-lo, deve indicar a instituição social que deseja beneficiar. Consumidores que fazem parte do Clube de Fidelidade Mais Amigo recebem tíquetes em dobro, bastando se identificar nos check-outs.

A participação é destinada a clientes maiores de 16 anos, excetuando-se colaboradores do Grupo Guanabara e parentes de primeiro grau, conforme as orientações da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) – órgão responsável por fiscalizar e aprovar promoções comerciais.

Quais lojas participam desta edição do “Natal Gordo”?

A promoção está disponível em todas as oito unidades do Supermercado Guanabara, localizadas nas cidades de Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul. São elas: Loja Shopping, Loja Hiper, Loja Cassino, Loja Osório, Loja Teixeira, Loja Domingos de Almeida, Loja Dom Pedro e Loja São Lourenço.

Qual é a expectativa do Supermercado Guanabara para esta edição do “Natal Gordo”?