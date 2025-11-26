Picape da Mitsubishi Motors entrega tecnologia e eficiência para produtores rurais

Websérie "Grandes Produtores" chega ao Norte gaúcho para mostrar inovação na suinocultura. Press em Campo / Divulgação

O consumo de carne suína vem crescendo no Brasil. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre janeiro e junho de 2024, os brasileiros consumiram, em média, 18 kg da proteína. A suinocultura também registra avanços no país: mais de 57 milhões de cabeças foram abatidas no ano passado, número 1,2% superior ao de 2023, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

No ranking nacional, o Rio Grande do Sul aparece como o terceiro maior produtor de suínos, atrás apenas de Santa Catarina e Paraná. O setor também vem incorporando tecnologias que garantem mais praticidade ao produtor rural, bem-estar aos animais e maior eficiência produtiva.

No novo episódio da websérie Grandes Produtores – parceria entre a Mitsubishi Motors e o Grupo RBS – a equipe foi até Charrua, no norte do Estado, para conhecer o trabalho de Jean Fontoura, produtor especializado em suínos. Filho de suinocultor, ele representa a terceira geração da Granja Fontoura, que mantém duas unidades distintas atuando em parceria na região.

— A primeira é uma Granja Multiplicadora de Genética, focada em reprodução e com 1.500 matrizes e reprodutoras e produção anual de cerca de 45 mil animais. A segunda é uma Granja Comercial , que produz leitões até 23 quilos, vendidos integralmente à Cooperalfa, responsável por encaminhá-los aos parceiros integrados para a terminação. Assim, mantemos um fluxo de entrega semanal — explica Jean.

A propriedade também é referência em biossegurança, prática considerada essencial na suinocultura nacional. Por isso, todos os trabalhadores utilizam roupas específicas para o manejo dos animais, reduzindo o risco de entrada e disseminação de doenças.

— Esse controle evita que enfermidades entrem no rebanho ou se espalhem entre os animais. O grande ativo da suinocultura brasileira é a biossegurança — reforça.

Entre os desafios do setor, Jean destaca a sucessão rural. Essa, porém, não é uma dificuldade na Granja Fontoura. Hoje, ele administra o negócio ao lado do pai, Viseu, e do filho primogênito, João.

— Vemos que o João está no caminho. Ele gosta não só da suinocultura, mas do agro como um todo. É uma grande satisfação tê-lo conosco, porque - conseguimos mostrar que esse é um negócio com história e com futuro — diz.

Mobilidade e confiança

A rotina no campo exige um veículo que combine mobilidade, desempenho e confiabilidade. Na suinocultura, atividade em que eficiência é altamente valorizada, essa necessidade se estende ao transporte. Usuário da picape Mitsubishi Motors, Jean vê no veículo uma ferramenta multifuncional: escritório móvel, meio de transporte familiar e extensão da vida na propriedade rural.

— O veículo precisa acompanhar o ritmo do produtor. Além de transportar produtos, leva pessoas e enfrenta estradas de chão e lavouras. O carro tem que ser forte. A picape resposte rápido na aceleração , mesmo carregada — comenta.

A tecnologia também desempenha papel fundamental no campo moderno, e a picape Triton acompanha essa demanda. Entre os recursos oferecidos, destaca-se a câmera 360°, que amplia a visibilidade ao redor do veículo e ajuda a evitar acidentes ou danos na propriedade.