Pelotas: empresa busca imóveis de forma personalizada para investidores

Pelota trabalha com imóveis residenciais e projetos estratégicos. Pelota Negócios Imobiliários / Divulgação

No primeiro semestre de 2025, o Rio Grande do Sul registrou a abertura recorde de 155.118 novos negócios, segundo dados do Sebrae. Conhecida pela qualidade de vida e pelo bom desempenho no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Pelotas é um exemplo de município que vem atraindo investidores e empresas de diferentes setores.

De olho nesse movimento, a Pelota Negócios Imobiliários desenvolveu um serviço especializado de busca e venda de imóveis voltado exclusivamente a investidores interessados em instalar operações na região.

– Trabalhamos de forma consultiva: entendemos o tipo de empresa, o tamanho da operação, a logística, o perfil de expansão e a faixa de investimento. A partir disso, fazemos uma busca ativa por áreas, galpões, terrenos ou imóveis já estruturados. Também auxiliamos na análise de viabilidade, documentação e aproximação com parceiros locais, tornando o processo mais simples e seguro– explica a proprietária da Pelota Negócios Imobiliários, Marisa Leitzke Buss.

Nesta entrevista, a empresária detalha a atuação da imobiliária, explica como funciona o serviço de busca e venda e aponta os principais fatores que têm atraído empresas à região de Pelotas.

Hoje, a Pelota Negócios Imobiliários atua em quais áreas?

Nascemos com o propósito de oferecer um atendimento especializado e transparente no mercado imobiliário. Com o tempo, evoluímos para atuar também com imóveis corporativos, industriais e oportunidades voltadas a investidores, expandindo nossa atuação para o mercado internacional — tanto trazendo investidores ao Brasil quanto conectando brasileiros a negócios fora do país. Atualmente, trabalhamos com imóveis residenciais e com projetos estratégicos, aproximando clientes locais e internacionais de boas oportunidades na região Sul e em outras partes do país.

Por que a região de Pelotas desponta como uma boa opção para a instalação de empresas?

A região possui localização estratégica, com fácil acesso a rodovias e portos, além da proximidade com o Uruguai. Oferece custo operacional competitivo, mão de obra qualificada e boa qualidade de vida. Além disso, vive um momento de crescimento urbano e econômico, com abertura para novos investimentos — fatores que tornam o ambiente favorável para empresas que buscam expansão com segurança.

O que a imobiliária leva em consideração para obter sucesso nos processos de busca de imóveis para investidores?

Cada cliente tem particularidades e necessidades específicas. Avaliamos aspectos como localização, zoneamento, acesso às rodovias, infraestrutura, oferta de mão de obra, incentivos econômicos e potencial de crescimento. Criamos uma estratégia personalizada para cada empresa, indicando opções que fazem sentido para a operação e fornecendo relatórios claros para facilitar a tomada de decisão.

Depois que o investidor escolhe um imóvel, como a Pelota Negócios Imobiliários presta assessoria durante a compra?

Acompanhamos todas as etapas do processo: análise documental, negociações, suporte jurídico, vistorias, alinhamento com prefeituras, obtenção de certidões e orientações sobre regularizações necessárias. Mantemos contato direto com todas as partes envolvidas para garantir segurança e tranquilidade ao investidor até a finalização da compra.

Quais são as expectativas para o futuro desse serviço e da Pelota Negócios Imobiliários?