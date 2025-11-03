Entenda como o investimento em previdência privada ajuda a reduzir a carga tributária

Renato Cramer Peixoto Junior, médico e cooperado da Unicred Premium Capital. Arquivo pessoal

Os brasileiros estão investindo cada vez mais em previdência privada. Apenas em 2024, os planos dessa modalidade de investimento arrecadaram R$ 196,1 bilhões – crescimento de 15,3% em relação ao ano anterior – conforme a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi).

Além de funcionar como investimento de longo prazo e oferecer proteção financeira, a previdência privada conta com outro diferencial importante: o benefício fiscal. É possível deduzir até 12% da renda bruta tributável ao fazer a declaração no modelo completo do Imposto de Renda, gerando uma economia bastante significativa.

– Quando comecei com a previdência seguia muito o que os outros diziam. Com o passar do tempo fui entendendo a importância dos benefícios no curto prazo, como o fiscal, e também no longo prazo, a exemplo do planejamento e da segurança para o meu futuro. Todos que pensam no futuro financeiro próprio e familiar deveriam considerar ter uma previdência privada – afirma o médico especialista em medicina preventiva e oncologia, Renato Cramer Peixoto Junior.

Em entrevista, Peixoto Junior compartilha sua experiência como cooperado da Unicred Premium Capital e destaca as principais vantagens de investir em previdência privada.

Quais são os diferenciais de investir em uma previdência privada por meio de uma cooperativa?

Investir em previdência privada por meio de uma cooperativa, como a Unicred Premium, apresenta benefícios como atendimento próximo e personalizado, possibilidade de participar dos resultados, taxas competitivas, transparência na gestão e sensação de pertencimento, pois o cooperado é, de fato, parte do negócio.

Como você vê a possibilidade de usar a previdência privada como forma de reduzir a carga tributária através da dedução no Imposto de Renda?

Vejo como uma oportunidade de unir benefício fiscal por meio de um bom investimento e com a previsibilidade da renda futura que ela irá me gerar.

Quais benefícios você percebe ao realizar aportes regulares na previdência privada em comparação com outros investimentos?

Eu tenho o perfil de guardar. Então, além da rentabilidade e do benefício fiscal, me sinto mais protegido, seguro e responsável pelo meu futuro realizando estes aportes na previdência. Disponho mensalmente um valor para isso, o que me traz uma sensação de segurança e de dever cumprido, pois estou colocando este valor no plano “Precaver pensando no meu futuro”. É uma satisfação pessoal conseguir estar cumprindo com meu planejamento financeiro, pessoal e de vida.

Quais pontos são fundamentais na hora de escolher um plano de previdência privada como opção de investimento?

Considero importante a experiência de mercado e o plano estar atrelado a uma instituição financeira de segurança e credibilidade. Fiz o Precaver por estar atrelado à Unicred, e ele me oferece uma baixa taxa de administração, e bom rendimento. Além disso, sendo um plano de previdência privada fechado, ele traz muito mais segurança na fase de recebimento de valor, pois meu recurso não vai para um fundo mutualista, permanecendo vinculado ao meu CPF.

De que forma você acredita que a previdência privada pode se tornar um ativo estratégico dentro de sua carteira ao longo dos anos?

A previdência entra como uma estratégia de diversificação da minha carteira, dilui meu risco do investimento e garante uma renda para o meu futuro. É uma forma mais “pé no chão” de investir o meu dinheiro.

Como é vivenciar o cooperativismo da Unicred Premium Capital na prática?