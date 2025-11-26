Corretora de seguros gaúcha completa 35 anos de experiência no segmento  

KL Corretora de Seguros começou pequena e expandiu com solidez. KL Corretora de Seguros / Divulgação

O setor de corretoras de seguros desempenha um papel decisivo para a estabilidade econômica e a segurança social. Sua principal função é proteger o patrimônio de pessoas e empresas, garantindo tranquilidade mesmo em períodos de crise.

Essa é a proposta da KL Corretora de Seguros, empresa gaúcha com 35 anos de experiência. Fundada em uma pequena sala de nove metros quadrados no subsolo de um prédio em Santa Maria, ela se consolidou como uma das maiores do segmento na região central do Rio Grande do Sul.

Em entrevista, o diretor da KL Corretora de Seguros, Rosélio Bruno Koech, conta detalhes sobre a trajetória da empresa, seus diferenciais e sua atuação social.

Qual é a proposta da KL Corretora de Seguros?

Desde a nossa fundação, buscamos oferecer soluções alinhadas ao perfil de cada cliente, atendendo aos mais diversos ramos de seguros. Atuamos desde a indicação do produto mais adequado até o acompanhamento de sinistros automotivos, patrimoniais e de serviços.

Na prática, trabalhamos para preservar o patrimônio das pessoas. Quando elas precisam repor seus bens devido a acidentes ou outras ocorrências, estamos ao seu lado para garantir a reparação e a indenização necessárias.

Como o negócio surgiu e cresceu ao longo das décadas?

Iniciei minha trajetória no setor em 1987, como funcionário de uma seguradora em Canoas. Pouco depois, passei a atender clientes no Vale do Rio dos Sinos e na Serra Gaúcha, até chegar à região central do Estado. Na metade dos anos 1990, com o encerramento das atividades da seguradora no país, mudei com minha família para Santa Maria e fundei a KL Seguros. Foram anos desafiadores, mas que fortaleceram a empresa.

Com o tempo, agregamos profissionais à equipe, sempre alinhados à mesma visão de atendimento e comercialização. Trabalhando no varejo, mantivemos a prospecção e o contato próximo com os clientes – que sempre foram nossa principal forma de divulgação, por meio do “boca a boca”. Mesmo em períodos de crise econômica, pandemia ou enchentes, seguimos firmes, oferecendo tranquilidade e proteção aos segurados. Esses fatores permitiram que a KL Corretora de Seguros crescesse de forma estruturada e madura, com bases sólidas ao longo de toda a sua história.

Quais são os principais produtos e serviços que a KL Corretora de Seguros oferece aos clientes?

Atuamos em todos os ramos de seguros regulamentados pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Isso inclui seguros de automóveis e patrimoniais; seguros de vida e benefícios (odontológicos e empresariais); seguros de fiança locatícia, empréstimos e consórcios.

Os seguros oferecem amparo em momentos de sinistros e garantem a reposição de bens, seja financeiramente, seja por meio de reconstrução. No caso dos seguros de benefícios, o foco está na proteção dos familiares e na viabilização da aquisição de bens e serviços por meio de consórcios e empréstimos.

Como a empresa impacta a geração de impostos, renda e empregos na região?

A KL Corretora de Seguros gera atualmente 16 empregos diretos em sua matriz, em Santa Maria, e em sua filial, em Santiago. Antes da adoção do regime Simples Nacional, a empresa destacou-se pela contribuição em ISSQN e outros tributos. Fomos, inclusive, homenageados em duas oportunidades pela Prefeitura Municipal de Santiago entre as empresas que mais se destacaram nessa arrecadação.

Atualmente, a atuação da corretora continua impactando diretamente a arrecadação de impostos em todos os municípios onde está presente. Ao realizar atendimentos e auxiliar na regulação de sinistros envolvendo veículos, empresas, condomínios, oficinas, vistoriadores e outros agentes do ecossistema do setor, movimentamos equipes e fazemos a roda girar.

Qual é a importância social do segmento de seguros e como a KL Corretora se posiciona nesse sentido?

O setor de seguros tem uma relevância social muito significativa. Além de gerar empregos, renda e tributos, oferece às pessoas a possibilidade de manter estabilidade financeira e dar continuidade à vida e aos negócios. Em momentos de dificuldade ou perda, os seguros permitem que indivíduos e empresas continuem sua jornada com dignidade.

Inserida no mercado regional, a KL Corretora assume sua responsabilidade social apoiando entidades que amparam pessoas em situações de risco físico, financeiro e emocional.

Quais são os planos e as projeções para o futuro da empresa?

Estamos promovendo ações internas de modernização e otimização de nossas operações. Isso inclui treinamentos para a equipe, novas campanhas de atendimento e crescimento, e aquisição de novos computadores e outros equipamentos. Recentemente, passamos também a fazer parte de um grupo nacional de Corretores de Seguros. Isso trouxe benefícios de competitividade e maior agilidade administrativa, bem como acesso a novos produtos, serviços, programas de sucessão e melhorias na gestão comercial.