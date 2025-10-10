Você sabia que o seguro de vida pode cobrir doenças graves e reposição de renda?

Ana Luisa Schafer, assessora de negócios da Unicred Premium. Unicred Premium / Divulgação

A contratação de um seguro de vida é um ato de planejamento, amor e autocuidado. É com base nessa premissa que a Unicred Premium trabalha com produtos personalizados que garantem não apenas a tradicional proteção financeira em casos de falecimento, mas também coberturas que podem ser utilizadas ainda em vida.

— Ao oferecer essa proteção, reforçamos que o cooperado não é só mais um cliente, mas sim parte de uma comunidade que se preocupa com o seu bem-estar, com o seu futuro e o da sua família. Essa atenção à segurança gera confiança, acolhimento e fortalece o vínculo de pertencimento das pessoas com a cooperativa — explica a assessora de negócios da Unicred Premium, Ana Luisa Schafer.

Nesta entrevista, a executiva destaca a importância de ter um seguro de vida, os principais diferenciais oferecidos pela Unicred Premium e como a instituição atua para valorizar seus associados.

Por que é tão importante ter um seguro de vida?

O seguro de vida garante tranquilidade em momentos de incerteza, de dor e de luto, preservando o padrão de vida da família e evitando que imprevistos se transformem em dificuldades financeiras. Mais do que um contrato, é uma forma de proteger o futuro e transformar o cuidado em legado.

Quais são as maiores inseguranças das famílias que o seguro ajuda a amenizar?

A perda de renda familiar é a principal preocupação diante de uma ausência ou de uma doença incapacitante. Além disso, o impacto emocional costuma ser acompanhado de custos elevados, como educação dos filhos, manutenção da casa, despesas médicas e até mesmo inventário. O seguro, nesses contextos, reduz a sensação de fragilidade e traz previsibilidade em momentos turbulentos, funcionando como um porto seguro.

Como esse tipo de proteção se conecta aos cuidados durante a própria vida?

Muitas seguradoras oferecem benefícios ainda em vida, como cobertura para doenças graves, invalidez parcial ou total e até situações de incapacidade temporária que impeçam o exercício da profissão ou a geração de renda. Isso significa que não se trata apenas de resguardar o futuro dos dependentes, mas também de garantir a qualidade de vida ao próprio segurado em momentos delicados. É um lembrete de que cuidar de si também é parte essencial de cuidar de quem se ama.

Essas proteções que podem ser utilizadas ainda em vida estão entre os diferenciais do seguro da Unicred Premium?

Sim. Além da tradicional proteção financeira em caso de falecimento, o seguro de vida da Unicred Premium oferece benefícios que fazem diferença no dia a dia, como as coberturas para serem usadas em vida. Podemos citar como exemplo a de quadros graves, que gera indenização no primeiro diagnóstico de doenças como câncer, Alzheimer e Parkinson. Temos também a cobertura para reposição de renda, disponível caso a pessoa fique incapacitada de trabalhar temporariamente, e a assistência familiar.

Há também uma preocupação em se adaptar à realidade de cada cooperado de forma personalizada?

Sim. Fazemos uma análise do contexto familiar e do perfil para que o cooperado encontre um produto ajustado à sua realidade. Assim, conseguimos oferecer as melhores estratégias e soluções financeiras de acordo com o momento de cada pessoa. Portanto, há a segurança de estar amparado por uma instituição de confiança, que conhece suas necessidades e trabalha com bons parceiros de mercado.

Como a Unicred Premium traduz, na prática, a ideia de ser uma cooperativa feita de pessoas para pessoas?

A Unicred Premium traduz essa ideia ao priorizar fatores como experiências personalizadas, atendimento individualizado aos cooperados e valorização das relações humanas. Promovemos ações que vão muito além dos serviços financeiros tradicionais, como o programa de reconhecimento, eventos exclusivos, ações e projetos sociais. Tudo isso reforça o compromisso que temos com o cuidado e a valorização das pessoas e da região em que estão inseridas.

