TranspoSul 2025 movimenta R$ 1,5 bilhões em negócios

TranspoSul 2025 contou com mais de 150 expositores. TranspoSul / Divulgação

Realizada entre 23 e 26 de setembro, a TranspoSul, maior feira do transporte rodoviário de cargas do Sul do Brasil, reuniu 27 mil visitantes na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), em Porto Alegre. A edição 2025 superou as expectativas da organização e consolidou a capital gaúcha como um polo de inovação nos ramos de logística e transporte.

— A TranspoSul é o lugar em que o setor se encontra para transformar desafios em soluções. Este ano, mais do que nunca, mostramos que o transporte pode liderar a transformação com estratégia, inovação e responsabilidade — destaca Delmar Albarello, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Rio Grande do Sul (SETCERGS), responsável pela organização do evento.

Confira alguns destaques que consolidaram a edição 2025 da TranspoSul.

Conteúdo prático e estratégico

A TranspoSul 2025 foi realizada com base em quatro pilares importantes tanto para o presente como para o futuro do setor: gestão estratégica, inteligência artificial, vendas e ESG. Baseados nesses temas, mais de 50 especialistas nacionais e internacionais compartilharam informações em painéis e palestras realizadas durante o congresso técnico da feira.

No total, foram mais de 20 horas de conteúdo, incluindo reflexões e debates conduzidos por nomes como Lucilene Carvalho (gerente de sustentabilidade e ESG na Iveco Group), Ricardo Gomes (advogado e consultor), Germano Rigotto (presidente do Instituto Reformar), David Silvério (consultor de inovação e novos negócios na Mercedes-Benz Caminhões), Patrícia Palermo (economista) e Marlos Melek (juiz federal do trabalho e redator da reforma trabalhista).

Exposições e networking

Mais de 150 marcas participaram da feira como expositores. Com isso, os visitantes tiveram acesso a inúmeros tipos de produtos, serviços e soluções que prometem otimizar os negócios e até mudar a forma como as empresas trabalham com logística e transporte rodoviário de carga.

Ao longo dos quatro dias de evento, empresários, lideranças e profissionais do setor também aproveitaram a oportunidade para fazer networking e fechar negócios. De acordo com a organização, a TranspoSul 2025 movimentou R$ 1,5 bilhões em transações comerciais.

Testes e demonstrações

Os visitantes que participaram da TranspoSul acompanharam demonstrações e até testaram produtos e equipamentos voltados ao transporte rodoviário de cargas. Um dos grandes destaques desta edição foi o espaço para test drive de caminhões, que contou com a presença das principais fabricantes do país.

A feira também organizou um feirão de seminovos e dedicou um espaço exclusivo para exibir os lançamentos do setor. Além disso, contou com a área Pit Stop Logístico, onde especialistas promoveram demonstrações de intralogística (otimização dos processos logísticos internos) em tempo real.

Futuro promissor

O sucesso da TranspoSul reflete a importância de compartilhar o que há de novo, divulgar sistemas eficientes e debater soluções e tendências para o futuro da logística e do transporte rodoviário de cargas.