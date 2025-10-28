Segundo episódio de websérie mostra a força da pecuária no RS

Grupo RBS e Mitsubishi Motors destacam histórias do campo. Press em Campo / Divulgação

A pecuária no Rio Grande do Sul contribui ativamente para a economia do Estado. Conforme o Painel do Agronegócio, divulgado pelo Governo do RS em setembro deste ano , as exportações de carnes — incluindo bovina, frango e suína — totalizaram US$ 2,3 bilhões em 2024, representando 14,5% das exportações do agronegócio gaúcho.

Protagonista do segundo episódio da websérie Grandes Produtores — uma parceria da Mitsubishi Motors e do Grupo RBS que irá percorrer o Estado contando a história de produtores do agronegócio gaúcho — Márcio Gomes Costa da Fonseca é natural de Bagé, na região da Campanha. Em sua propriedade, o engenheiro agrônomo trabalha com a integração entre lavoura e pecuária. Para ele, o bioma do Rio Grande do Sul é um dos responsáveis pela qualidade da carne produzida no Estado.

– Aqui os nossos animais são criados no pasto, no Pampa. Temos uma condição ambiental que não se - enxerga em quase nenhum lugar do mundo. Esse é o principal diferencial. Além de ter uma genética importante, necessária para manter um gado de qualidade – diz.

Fonseca mantém uma operação diversificada que abrange lavoura de soja e arroz, e a pecuária de bovinos e ovinos para abate. Sua estratégia prioriza a agricultura, utilizando os resíduos e a adubação da lavoura para enriquecer e manter a qualidade do campo. Ele acredita que a sustentabilidade dos negócios no campo passa pela rentabilidade.

— Existe a máxima eficiência técnica e econômica. Ninguém se mantém no negócio se não tiver - eficiência econômica. Isso é o mais importante dos produtores entenderem.

Feito para o agro

Com duas propriedades rurais, a websérie mostra que o produtor tem uma rotina que exige mobilidade constante. Por isso, buscou um veículo que unisse resistência, conforto e tecnologia para enfrentar o deslocamento frequente entre as fazendas e as diferentes condições de estrada típicas da região.

— Eu costumo dizer que um carro precisa me levar para algum lugar e me trazer de volta, e isso que me traz segurança. Tenho a Mitsubishi há muitos anos e é uma caminhonete extremamente robusta, com alta capacidade de carga. Consigo engatar um reboque com cavalo e levar para qualquer lugar, porque a camionete me dá condições de fazer isso.

O vice-presidente de Branding e Inovação da Mitsubishi Motors, Fernando Julianelli, explica que a Triton, considerada a camionete mais segura do Brasil pela Latin NCAP, também é a picape mais econômica do mercado, o que possibilita aos clientes a ter maior autonomia de rodagem.

— Para o produtor rural, que roda grandes distâncias, essa é uma excelente vantagem. Temos um dos carros mais robustos e duráveis entre as picapes vendidas no Brasil. Nosso sistema de tração 4x4 é intuitivo e permite à Triton superar as mais duras condições de estrada, além de rodar no asfalto sempre com muita segurança — afirma.

Para Julianelli, a parceria entre o Grupo RBS e a Mitsubishi Motors tem sido muito bem-sucedida, em especial pelo enorme alcance que o veículo de comunicação tem junto ao público gaúcho.