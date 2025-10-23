Saiba por que empresa de Garibaldi se tornou referência em soluções de inox para indústrias

Sede da Ricefer em Garibaldi. Ricefer / Divulgação

Muitos negócios abrem as portas de maneira despretensiosa e, com dedicação, ganham destaque em seu segmento. Esse é o caso da Ricefer, que começou como um pequeno empreendimento familiar e transformou-se em referência em soluções em inox para diversas indústrias no Brasil e na América Latina.

Com sede na cidade de Garibaldi, no coração da Serra Gaúcha, a companhia é uma das mais respeitadas fabricantes de tanques, reatores e equipamentos sob medida do país. Em 2025, celebrará 40 anos de história e tem seu legado impulsionado pela nova geração de diretores.

– Mais do que celebrar quatro décadas, estamos prontos para viver as próximas com a certeza de que cada solda, projeto e parceria continuará construindo uma história de confiança e progresso, levando os valores da nossa origem adiante – destaca o diretor da Ricefer, Vinicius Brancher.

Em entrevista, o executivo relembra a trajetória da companhia e explica os fatores que sustentaram seu crescimento ao longo de quatro décadas de mercado.

Qual é a essência da Ricefer?

A Ricefer é muito mais do que uma fabricante de equipamentos de aço inox. Ela é o reflexo do trabalho, da parceria e da confiança que movem cada um de seus projetos. Desde 1985, temos em nossa essência a excelência em qualidade, a inovação e a dedicação ao cliente, entregando soluções completas com o compromisso de fazer bem-feito. A companhia nasceu da força empreendedora de Antenor Rizzi e Antônio Ferro, e cresceu com o mesmo espírito de quem acredita que cada obra é única.

Hoje, como a empresa atua e se posiciona no mercado nacional?

Com sede em Garibaldi, a Ricefer se consolida como referência nacional em soluções de aço inox para indústrias de alimentos, bebidas, cosméticos, biocombustíveis, química e farmacêutica. Atuamos de forma integrada — da engenharia ao comissionamento —, oferecendo projetos sob medida para garantir eficiência, segurança e inovação. Somos reconhecidos pelo rigor técnico, pela qualidade e pelo compromisso com a sustentabilidade — pilares que nos diferenciam no mercado brasileiro.

Quais foram os principais marcos da companhia ao longo destes 40 anos de história?

Houve muitos momentos marcantes. Entre eles, a fundação, em 1985; a mudança para Garibaldi, em 1992; e a primeira linha de tanques “turn-key”, em 2000. Na década seguinte, em 2010, a modernização da fábrica com soldagem automática foi um marco importante. Nos anos seguintes, inauguramos um novo escritório e passamos pela expansão fabril, com aumento de 30% da capacidade. Em 2022, a transição de gestão consolidou um novo ciclo de inovação e crescimento para a Ricefer. Cada conquista foi construída com trabalho em equipe, confiança e um olhar sempre voltado para o futuro.

Quais valores e compromissos permitiram à Ricefer tornar-se referência em soluções de aço inox para diversos setores?

Nossa força está nos valores e nas bases sólidas que construímos: qualidade, inovação, responsabilidade, respeito e parceria. Investimos continuamente em tecnologia, mas sem abrir mão da proximidade com o cliente e do cuidado em cada detalhe – práticas que nos permitiram prosperar nestes 40 anos. A Ricefer acredita que a tecnologia só tem valor quando vem acompanhada de ética, confiança e compromisso com as pessoas e o meio ambiente.

Quais são os planos e as projeções para o futuro do negócio?