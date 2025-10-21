Saiba como será evento em Porto Alegre voltado para empreendedorismo 40+

Todos os palestrantes convidados para o evento têm mais de 40 anos de idade. V2 Produtora / Divulgação

A maturidade profissional é um diferencial na hora de empreender, inovar e gerar valor. Prova disso é que um estudo conduzido pela Harvard Business Review indica que os donos das startups mais bem-sucedidas dos Estados Unidos fundaram seus negócios quando tinham, em média, 45 anos.

Outras pesquisas reforçam que os indicadores positivos no âmbito profissional tendem a crescer apenas a partir dos 40 anos, principalmente por conta de fatores como bagagem e experiência. Empreendedores na faixa dos 60 anos, por exemplo, saem na frente quando o assunto é criar um negócio de sucesso. De acordo com dados divulgados no balanço State of Age Tech 2024, o grupo tem três vezes mais chances de obter resultados positivos em comparação aos empresários de 30 anos.

São insights como esses que impulsionaram a realização do Summit Empreender 40+, marcado para 29 de outubro, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre. Durante o evento, 19 grandes nomes do mercado brasileiro – todos com mais de 40 anos de idade – prometem compartilhar experiências valiosas, mostrando que a maturidade profissional não é um obstáculo, mas uma grande vantagem.

A programação conta com convidados como Pedro Janot, que foi CEO da Azul Linhas Aéreas e da Zara. Hoje, viaja o mundo falando sobre empreendedorismo e compartilhando experiências relacionadas à sua reinvenção como profissional. Outro destaque é Cris Pàz, escritora e publicitária conhecida por promover reflexões sobre a revolução da longevidade no Brasil e o combate ao preconceito etário.

A lista de palestrantes inclui ainda profissionais como Daniel Scola, jornalista com carreira sólida no Grupo RBS, e o casal Fábio Bernardi e Lara Piccoli, da HOC – House of Creativity, que mostrarão como duas pessoas com mais de 50 anos vivem juntas e equilibram o trabalho com a vida pessoal. Além disso, o economista Aod Cunha estará com o governador Eduardo Leite para debater os desafios que o Rio Grande do Sul enfrentará nos próximos anos, destacando a necessidade de qualificar a geração mais madura para que se mantenha ativa e produtiva.

– A sociedade tem um preconceito etário muito silencioso, que vem disfarçado da ideia de “vamos cuidar dos velhinhos”. Entretanto, essas pessoas ainda podem impactar muito a sociedade. Entendo que nós, pessoas dos 40 aos 80 anos, ainda temos muito a entregar. Há grandes exemplos de profissionais que fazem isso, como o músico Gilberto Gil (83 anos), o ator Lima Duarte (95 anos) e o empresário Jorge Gerdau, que está quase com 90 anos e segue atuando ativamente – conta o cofundador do projeto Empreender 40+, responsável pela realização do Summit Empreender 40+, Fabinho Vargas.

O empresário, que também é autor do livro Empreender 40+: Quando a bagagem vira vantagem ressalta que o evento na capital gaúcha será o ponto de partida para o lançamento de um grande ecossistema. Trata-se da plataforma Empreender 40+, que terá mentorias e networking, além de cursos de qualificação e requalificação para esse público. A iniciativa também seguirá promovendo um videocast, que já tem episódios disponíveis no YouTube.

– O videocast está muito legal, pois temos conversado com empreendedores com mais de 40 anos a respeito de assuntos diversos. Acabou de ir ao ar, por exemplo, um programa com a Fátima Torri, que lidera um projeto chamado Fala Feminina, criado para empoderar mulheres com mais de 40 anos. O programa fala sobre como profissionais maduras se colocam no mercado, se sentem, são enxergadas e querem ser vistas pela sociedade. Também temos um podcast com o Ramir Severiano, diretor da Editora Vitrola. Ele tem 73 anos e montou a editora depois dos 50 – conta Vargas.

Para ele, conteúdos como esses, aliados às outras funcionalidades da plataforma e ao fato de o projeto estar sendo construído e enriquecido por várias pessoas, devem consolidar o Empreender 40+ como referência entre o público brasileiro.

– Minha expectativa pessoal é de que, nos próximos dois anos, a plataforma ganhe volume e seja um hub que reúna inúmeras pessoas de muitas frentes. Queremos ser um polo agregador junto a outros entes que possam somar, a exemplo de universidades e entidades de classe – finaliza Vargas.

SERVIÇO