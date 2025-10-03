Saiba como a identidade portuária impulsiona desenvolvimento econômico do RS 

Projeto Minha Cidade Tem um Porto foi lançado em novembro do ano passado com evento na Câmara de Comércio. Portos RS / Divulgação

Em atividade há mais de um século, os portos do Rio Grande do Sul fazem parte da identidade gaúcha. Afinal, mais do que pontos de entrada e saída de mercadorias, eles são responsáveis por 20% do desenvolvimento econômico do Estado, conectando-se a uma malha que abrange mais de 750 quilômetros de vias navegáveis.

Os dados são da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), que também destaca o complexo portuário do Rio Grande do Sul como o maior do gênero em movimentação de cargas no Sul do Brasil. Agora, esse patrimônio coletivo ganha uma nova dimensão com o projeto Minha Cidade Tem um Porto.

— Como autoridade portuária, julgamos essencial reconhecer essa relevância e atrelá-la a nossa identidade — analisa Cristiano Klinger, presidente da Portos RS.

Em entrevista, ele destaca como essa iniciativa aproxima os portos das comunidades, valorizando a identidade cultural das cidades portuárias e inspirando novas gerações.

O que é o projeto Minha Cidade Tem um Porto e como surgiu essa ideia?

O projeto Minha Cidade Tem um Porto é uma iniciativa da Portos RS voltada ao fortalecimento do vínculo entre os portos e as comunidades em que estão inseridos, tendo como ponto de partida o Porto do Rio Grande. Ele representa um movimento de valorização do papel dos portos na vida das pessoas e de resgate do sentimento de pertencimento e orgulho regional. Ao se aproximar das comunidades, a Portos RS reforça o papel cultural, histórico e econômico das cidades portuárias, reconhecendo seu valor como protagonistas no processo de desenvolvimento do Estado.

De que maneira o projeto tem alcançado esses objetivos?

Um dos exemplos mais marcantes dessas ações ocorreu durante a Festimar 2024, quando disponibilizamos um mural interativo para que a população deixasse mensagens ao Porto do Rio Grande. Recebemos relatos de trabalhadores, filhos, netos ou vizinhos de pessoas ligadas ao porto, revelando o quanto ele faz parte da memória afetiva da cidade e como pequenas ações têm o poder de reafirmar esse vínculo.

Já no campo educacional, com o Concurso de Redação, conseguimos transmitir conhecimento técnico sobre a estrutura portuária e ainda fomentar, desde cedo, o interesse pela área entre os estudantes. Após a primeira edição, realizada em Rio Grande no ano passado, estamos expandindo a iniciativa para Porto Alegre, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e a 1ª Coordenadoria Regional de Educação. Já em Rio Grande, a segunda edição incluirá alunos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, além de Ensino Médio e EJA de escolas municipais e estaduais. Além do acesso a materiais históricos e informativos sobre o Porto, os estudantes recebem visitas e apresentações do diretor de relações institucionais, Sandro Oliveira, que compartilha sua trajetória profissional e experiências no setor.

Mais do que falar sobre o porto e a navegação, reforçamos que o desenvolvimento econômico gerado pelos portos é de todos os gaúchos. CRISTIANO KLINGER Presidente da PORTOS RS

No âmbito educacional, quais foram as principais ações até agora?

Entre as principais estão visitas a escolas, apoio às Olimpíadas Escolares, os concursos de redação e a participação em diversos eventos culturais e esportivos. Iniciativas como o Cruzeiro do Sabor também se destacam. Idealizado pelo professor Lauro Barcellos e realizado pelo CCMar-FURG em parceria com a OTROPORTO Indústria Criativa, o projeto realiza passeios marítimos em Pelotas e Rio Grande, com experiências que unem educação, ciência e cultura.

Durante a navegação, os participantes conhecem de forma prática o estuário da região e os fenômenos naturais que o envolvem, compreendendo a importância das águas para a vida e o desenvolvimento das cidades portuárias. É uma forma sensível e educativa de reforçar o pertencimento da comunidade e o compromisso com a preservação ambiental.

Quais mudanças já foram percebidas a partir das atividades dentro das escolas?

Percebe-se que o universo portuário está no imaginário dos alunos, que desejam conhecer mais, entender o que realmente acontece dentro de um porto e até mesmo se interessam em trilhar uma carreira futura. Outro ponto é que eles demonstram uma sensibilidade especial para o tema da sustentabilidade, interessados em saber ainda mais sobre como a preservação do meio ambiente se conecta à atividade portuária e à sobrevivência de todos.

Como tem sido a resposta da comunidade e quais os próximos passos do projeto?

O Minha Cidade Tem um Porto tem buscado atuar de forma ampla e sensível às realidades das comunidades portuárias. As comunidades têm sido bastante receptivas, com as pessoas demonstrando curiosidade, interesse e aquilo que mais buscamos — o sentimento de pertencimento. Com base nessa resposta, o projeto avalia novas possibilidades de atuação, sempre com o objetivo de fortalecer essa relação e gerar impactos positivos.