Saiba como a identidade portuária impulsiona desenvolvimento econômico do RS 

Em atividade há mais de um século, os portos do Rio Grande do Sul fazem parte da identidade gaúcha. Afinal, mais do que pontos de entrada e saída de mercadorias, eles são responsáveis por 20% do desenvolvimento econômico do Estado, conectando-se a uma malha que abrange mais de 750 quilômetros de vias navegáveis.
Os dados são da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), que também destaca o complexo portuário do Rio Grande do Sul como o maior do gênero em movimentação de cargas no Sul do Brasil. Agora, esse patrimônio coletivo ganha uma nova dimensão com o projeto Minha Cidade Tem um Porto.
— Como autoridade portuária, julgamos essencial reconhecer essa relevância e atrelá-la a nossa identidade — analisa Cristiano Klinger, presidente da Portos RS.
Em entrevista, ele destaca como essa iniciativa aproxima os portos das comunidades, valorizando a identidade cultural das cidades portuárias e inspirando novas gerações.
O que é o projeto Minha Cidade Tem um Porto e como surgiu essa ideia?
O projeto Minha Cidade Tem um Porto é uma iniciativa da Portos RS voltada ao fortalecimento do vínculo entre os portos e as comunidades em que estão inseridos, tendo como ponto de partida o Porto do Rio Grande. Ele representa um movimento de valorização do papel dos portos na vida das pessoas e de resgate do sentimento de pertencimento e orgulho regional. Ao se aproximar das comunidades, a Portos RS reforça o papel cultural, histórico e econômico das cidades portuárias, reconhecendo seu valor como protagonistas no processo de desenvolvimento do Estado.
De que maneira o projeto tem alcançado esses objetivos?
Um dos exemplos mais marcantes dessas ações ocorreu durante a Festimar 2024, quando disponibilizamos um mural interativo para que a população deixasse mensagens ao Porto do Rio Grande. Recebemos relatos de trabalhadores, filhos, netos ou vizinhos de pessoas ligadas ao porto, revelando o quanto ele faz parte da memória afetiva da cidade e como pequenas ações têm o poder de reafirmar esse vínculo.
Já no campo educacional, com o Concurso de Redação, conseguimos transmitir conhecimento técnico sobre a estrutura portuária e ainda fomentar, desde cedo, o interesse pela área entre os estudantes. Após a primeira edição, realizada em Rio Grande no ano passado, estamos expandindo a iniciativa para Porto Alegre, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e a 1ª Coordenadoria Regional de Educação. Já em Rio Grande, a segunda edição incluirá alunos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, além de Ensino Médio e EJA de escolas municipais e estaduais. Além do acesso a materiais históricos e informativos sobre o Porto, os estudantes recebem visitas e apresentações do diretor de relações institucionais, Sandro Oliveira, que compartilha sua trajetória profissional e experiências no setor.
Mais do que falar sobre o porto e a navegação, reforçamos que o desenvolvimento econômico gerado pelos portos é de todos os gaúchos.
CRISTIANO KLINGER
Presidente da PORTOS RS
No âmbito educacional, quais foram as principais ações até agora?
Entre as principais estão visitas a escolas, apoio às Olimpíadas Escolares, os concursos de redação e a participação em diversos eventos culturais e esportivos. Iniciativas como o Cruzeiro do Sabor também se destacam. Idealizado pelo professor Lauro Barcellos e realizado pelo CCMar-FURG em parceria com a OTROPORTO Indústria Criativa, o projeto realiza passeios marítimos em Pelotas e Rio Grande, com experiências que unem educação, ciência e cultura.
Durante a navegação, os participantes conhecem de forma prática o estuário da região e os fenômenos naturais que o envolvem, compreendendo a importância das águas para a vida e o desenvolvimento das cidades portuárias. É uma forma sensível e educativa de reforçar o pertencimento da comunidade e o compromisso com a preservação ambiental.
Quais mudanças já foram percebidas a partir das atividades dentro das escolas?
Percebe-se que o universo portuário está no imaginário dos alunos, que desejam conhecer mais, entender o que realmente acontece dentro de um porto e até mesmo se interessam em trilhar uma carreira futura. Outro ponto é que eles demonstram uma sensibilidade especial para o tema da sustentabilidade, interessados em saber ainda mais sobre como a preservação do meio ambiente se conecta à atividade portuária e à sobrevivência de todos.
Como tem sido a resposta da comunidade e quais os próximos passos do projeto?
O Minha Cidade Tem um Porto tem buscado atuar de forma ampla e sensível às realidades das comunidades portuárias. As comunidades têm sido bastante receptivas, com as pessoas demonstrando curiosidade, interesse e aquilo que mais buscamos — o sentimento de pertencimento. Com base nessa resposta, o projeto avalia novas possibilidades de atuação, sempre com o objetivo de fortalecer essa relação e gerar impactos positivos.
Essas ações mostram o que realmente acontece no dia a dia da atividade portuária e qual o impacto financeiro disso — o que inclui também geração de emprego e ações sociais realizadas pelo Porto. Ou seja, é uma forma didática de mostrar que o Porto está na rotina de quem mora em uma cidade portuária, embora isso nem sempre se perceba. Mais do que falar sobre o porto e a navegação, reforçamos que o desenvolvimento econômico gerado pelos portos é de todos os gaúchos. Além disso, criamos condições para que o futuro do nosso sistema hidroportuário seja ainda mais forte, a fim de que essa atividade seja reconhecida e valorizada como vetor de desenvolvimento social, cultural e econômico.