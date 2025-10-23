Programa voltado à indústria oferece suporte a micro, pequenas e médias empresas

Senai-RS ajuda pequenos negócios a adotarem soluções digitais que otimizam processos e aumentam a eficiência. Senai-RS / Divulgação

A competitividade no segundo setor depende cada vez mais da inovação. Nesse contexto, o programa Brasil Mais Produtivo surge como um caminho de desenvolvimento acessível para micro, pequenas e médias indústrias brasileiras. Coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a iniciativa conta com a parceria da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

No Rio Grande do Sul, o Senai-RS atua como principal executor, oferecendo consultorias especializadas e aperfeiçoamento profissional voltados à manufatura enxuta, eficiência energética e transformação digital, com resultados expressivos em todo o Estado.

Quer investir em inovação e eficiência em sua indústria? Então conheça o Senai-RS

Elevar a produtividade e fortalecer a indústria

De acordo com Susana Kakuta, diretora-geral do Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, apoiar a produtividade e a transformação digital é essencial para fortalecer a competitividade da indústria — uma prioridade do Sistema Fiergs na gestão do presidente Claudio Bier.

Por meio do Senai, as empresas recebem consultorias e aperfeiçoamento profissional para a otimização de processos industriais, reduzindo desperdícios e elevando a competitividade.

— Muitas vezes, nosso diagnóstico indica a necessidade de trocar um equipamento, como um compressor que está gastando energia demais, mas o empresário não tem dinheiro para isso. Então, ele vai ter uma verba subsidiada com uma taxa de juros que possa pagar — exemplifica Bier.

O programa também inclui as chamadas Smart Factory, voltadas para projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&DI) para desenvolvimento de novos produtos e tecnologias 4.0, visando resolver os desafios de MPMEs industriais.

— Mesmo com recursos limitados, as micro, pequenas e médias empresas conseguem implementar melhorias reais, muitas vezes por meio de mudanças simples que geram resultados expressivos — observa Susana.

Etapas e modalidades que transformam negócios

O Brasil Mais Produtivo oferece quatro modalidades: Plataforma de Produtividade, Diagnóstico e Estratégia de Gestão, Otimização de Processos Industriais e Transformação Digital. Segundo Everton Luís Fernandes do Amaral, gerente técnico da Divisão de Tecnologia e Inovação do Senai-RS, a adesão é simples e acessível.

— A empresa deve se cadastrar pelo site brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br e seguir a trilha de etapas até a seleção das modalidades de interesse. Em seguida, entramos em contato, confirmamos as escolhas e efetuamos o atendimento — explica.

Na Transformação Digital, o Senai apoia o desenvolvimento de tecnologias e o diagnóstico de maturidade tecnológica, permitindo acesso a linhas de crédito do BNDES e da Finep para investir em automação e tecnologia 4.0.

Resultados e impacto no Rio Grande do Sul

Os números confirmam o impacto da iniciativa no Estado. O Senai-RS já concluiu 501 consultorias em manufatura enxuta e eficiência energética, com outros 438 atendimentos em andamento.

— Temos casos de empresas que reduziram mais de 60% do consumo de energia e aumentaram a produtividade em até 70%. Cada ganho é dinheiro que permanece no negócio — destaca Susana.

Somente em 2025, foram firmados 636 contratos, com meta de alcançar 850 novos contratos em 2026. Entre as 302 indústrias já beneficiadas está a MW do Brasil, de Guaporé.

— Queríamos saber se nosso consumo energético estava adequado e avaliar a melhor forma de equilibrar o uso dos painéis fotovoltaicos que já possuíamos — conta o empresário Marcelo Weiller Chaves. Com o apoio da consultoria, a empresa adotou práticas de manufatura enxuta e realizou diversas melhorias que reduziram custos e agilizaram processos.

— É um programa que beneficia muito as micro e pequenas empresas ao possibilitar acesso a informações e profissionais altamente capacitados de forma gratuita — avalia.

O Brasil Mais Produtivo é gratuito para micro e pequenas empresas, com subsídio total das consultorias e capacitações. As indústrias de médio porte, por sua vez, recebem subsídio de 70%.

— Nosso papel é tornar as indústrias mais produtivas, sustentáveis e competitivas. Estamos ao lado do empresário, oferecendo conhecimento e apoio para que ele cresça — conclui Everton Amaral, do Senai-RS.