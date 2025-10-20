Marca brasileira comemora 50 anos e amplia seu portfólio de eletrodomésticos  

Com fábricas em três Estados, empresa se destaca na fabricação de lavadoras semiautomáticas produzindo eletrodomésticos que refletem as preferências do consumidor brasileiro. Colormaq / Divulgação

Poucas coisas transformaram tanto a rotina doméstica quanto os eletrodomésticos. Afinal, ao longo das últimas décadas, eles deixaram de ser artigos de luxo e se tornaram importantes aliados para a rotina familiar. Da cozinha à lavanderia, cada inovação contribuiu para simplificar tarefas do dia a dia e abrir espaço para uma vida mais prática. É nesse contexto de constante evolução que uma empresa brasileira vem construindo seu legado há meio século.

Em março de 2026 a Colormaq, que completará 50 anos de história, relembra sua origem em Araçatuba/SP, onde foi fundada em 1976. Para celebrar essa trajetória, a empresa anuncia novos produtos — que renovam também o compromisso de oferecer soluções acessíveis e inovadoras para os lares brasileiros.

A marca se destaca no mercado de eletrodomésticos sendo a pioneira na produção dos tanquinhos, produtos reconhecidos por sua alta durabilidade. A empresa ainda está presente ao todo em 5 categorias.

— O primeiro lançamento, em 1976, foi a Tela Colorida Color Visão, usada nos televisores preto e branco e hoje, nosso mix inclui depuradores de cozinha, purificadores e bebedouros de água e lavanderia automática e semiautomática. No mês de novembro, vamos expandir a atuação nacional com a estreia nos segmentos de Air Fryer e ar-condicionado — revela Jéssica Vassalo, gerente regional de Vendas da Colormaq no Sul do Brasil.

Outras novidades são as lavadoras automáticas LCA 14 kg e LCA 18 kg, que oferecem alta capacidade, 16 programas de lavagem, ultracentrifugação, função eco para reaproveitamento de água e design moderno com tampa de vidro temperado e função Turbo Lavagem, que proporciona máxima agitação e centrifugação. O modelo de 14kg está disponível com os sistemas de lavagem por Agitação e Impeller, para quem busca alto desempenho e cuidado com as roupas.

Na entrevista a seguir, Jéssica detalha como os lançamentos reforçam o propósito da marca de levar inovação a mais lares, com foco em sustentabilidade e na relação próxima com os consumidores.

Quais os principais diferenciais dos novos modelos de lavadoras automáticas da Colormaq?

Recentemente, trouxemos ao mercado as lavadoras automáticas LCA 14 kg e LCA 18 kg. Ambas contam com 16 programas de lavagem — antes trabalhávamos com nove —, além de recursos como ultracentrifugação para reduzir o tempo de exposição da roupa no varal. O lançamento também tem função de limpeza do cesto; programa Tira Manchas; quatro níveis de água; dispenser inteligente; ultra enxágue que potencializa a ação do amaciante, e tampa de vidro temperado com trava de segurança. São máquinas robustas, ideais para cargas maiores de roupas, mas que também atendem a todos os tipos de famílias, com opções de 14 a 18kg.

Quais as principais inovações na concepção desses lançamentos?

Nosso foco foi unir praticidade, eficiência e custo-benefício. A função eco, por exemplo, permite reaproveitar a água para outras tarefas de limpeza doméstica — algo muito valorizado pelo consumidor brasileiro. Assim, as lavadoras automáticas foram adaptadas para também cumprirem funções semelhantes às do tanquinho, que continua muito presente em algumas regiões. Além disso, ampliamos o número de programas e garantimos mais opções de lavagem específicas, atendendo a diferentes perfis de famílias.

De que forma a Colormaq alia tecnologia e sustentabilidade em seus produtos?

Temos iniciativas importantes. Assim como a já citada função eco, que ajuda a economizar água, outro destaque é o nosso tanquinho com capacidade de seis quilos, 100% sustentável, feito totalmente com plástico reciclado. Isso mostra como buscamos unir eficiência no uso doméstico e responsabilidade ambiental, contribuindo para o planeta.

Como os produtos são pensados para atender a um público tão diverso como do Brasil?

Trabalhamos com materiais de qualidade superior, como motores WEG, plásticos resistentes e componentes que garantem maior vida útil. No Brasil, nosso carro-chefe é o tanquinho. Mas, na região Sul, temos essa particularidade do clima que coloca o produto não como principal, mas como um complemento, especialmente para quem tem mais espaço na lavanderia. Assim, ele é utilizado para lavar itens grandes, como tapetes, cortinas e panos de chão, bem como peças com sujeiras mais pesadas — por exemplo, aquelas utilizadas no trabalho agrícola. No RS, portanto, as máquinas automáticas representam essa solução mais completa.

De que maneira o mix de produtos reflete o propósito da Colormaq?

Nosso objetivo é levar tecnologia de ponta para mais brasileiros, sempre com o melhor custo-benefício possível. Além da fábrica matriz em Araçatuba/SP e do escritório administrativo em São Paulo, temos outras duas plantas em Feira de Santana/BA e Linhares/ES que ajudam a sustentar nossa presença em todo o Brasil. Toda a produção é feita localmente, com um portfólio diversificado que inclui linha de lavanderia (automática e semiautomática), depuradores de cozinha e linha água (purificadores e bebedouros).

Além disso, contamos com mais de mil colaboradores e mais de 7 mil clientes varejistas ativos, com os quais atuamos em parceria, de acordo com cada história e necessidade, para facilitar desde a compra até o pós-venda. Essa estrutura garante proximidade e qualidade, possibilitando que a Colormaq cumpra seu propósito de democratizar a tecnologia, oferecendo soluções completas para o dia a dia das famílias brasileiras.

Que iniciativas a empresa adota para fortalecer o relacionamento com seus consumidores?

Temos uma cultura simples e próxima. Trabalhamos lado a lado com nossos clientes varejistas, criando parcerias de longo prazo para colocar o consumidor final no centro das nossas ações. Além disso, investimos em comunicação para mostrar nossa história e solidez, ficamos atentos ao que nossos seguidores dizem nas redes sociais, pois acreditamos que os ouvir é fundamental para trazermos as melhores soluções ao mercado. Hoje somos líderes em tanquinhos e estimamos em 25% nossa participação no mercado de lavadoras automáticas no Rio Grande do Sul, segundo dados internos da empresa.