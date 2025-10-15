Tour na Mercopar apresenta a indústria inteligente

Experiência guiada propõe imersão na inovação industrial. Rede FeedMe / Conteúdo para Marcas

A integração entre o digital e a indústria, impulsionada pela inteligência artificial (IA) e pela análise de dados, está transformando os processos produtivos e tornando-os mais eficientes – esse é o conceito da chamada indústria inteligente, ou Indústria 4.0. O desenvolvimento desse modelo e as formas como as empresas têm incorporado essas inovações são o foco do tour guiado da 34ª Mercopar, a maior feira de inovação industrial da América Latina. Realizado pelo Sebrae RS e pelo Sistema FIERGS , o evento começou ontem (14) e segue até sexta-feira (17), no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul.

Com duração de 50 minutos, os tours guiados da Mercopar acontecem três vezes ao dia, com grupos de até 25 participantes, ao longo dos quatro dias de evento. As visitas oferecem ao público a oportunidade de conhecer expositores e vivenciar uma breve imersão nas inovações do setor industrial. Durante o percurso, os participantes podem conferir de perto soluções em IA, robótica colaborativa, gêmeos digitais e outras tecnologias que estão transformando a indústria.

Na visita guiada, os inscritos percorrem pontos estratégicos da Mercopar , utilizando fones de ouvido para acompanhar cada explicação e sem perder nenhum detalhe. Fabiano Dallacorte, especialista em Indústria Inteligente do Sebrae RS, é um dos guias responsáveis pelos tours. Segundo ele, a proposta é aproximar o público de quem está na linha de frente do desenvolvimento das novas tecnologias e soluções industriais.

— O tour guiado conecta as informações sobre a indústria 4.0. Visitamos algumas empresas e, com o conjunto dessas experiências, o tema passa a fazer mais sentido para os participantes. Essa atividade existe desde 2018 e, a cada edição, reforçamos o foco em apresentar as principais novidades da indústria inteligente — destaca.

Visita guiada apresenta as principais novidades da indústria inteligente.

Realizador da Mercopar ao lado da Fiergs, o Sebrae atua diariamente para mostrar a micro e pequenos empreendedores como a tecnologia pode ser aplicada em seus negócios. Segundo Dallacorte, estar na feira permite que esses empreendedores conheçam de perto as inovações que estão surgindo na indústria em diferentes segmentos. Para quem deseja participar da tour, o especialista do Sebrae RS faz um convite:

— A gente se desconecta um pouco do ambiente geral da feira e foca apenas nos expositores selecionados. Essa é uma forma de mostrar que existe, sim, tecnologia acessível. Vimos robôs de baixo custo, sensores que podem ser alugados por assinatura mensal, entre outras inovações – ou seja, qualquer indústria pode contar com esses recursos. Mesmo máquinas antigas podem passar por um retrofit, ganhando sensores e dispositivos que aumentam a produtividade. O que queremos é mostrar que a tecnologia está ao alcance de todos, desde que seja a tecnologia certa para cada negócio.

Tour para o futuro

Sendo a maior feira de inovação industrial da América Latina, a Mercopar reúne não apenas empresas e startups de diferentes regiões do Brasil e do mundo, mas também profissionais interessados nas novidades do setor. Jonathan Bussati, diretor da Engetti Energia Solar, veio de Minas Gerais para prestigiar o evento. Ele conta que esta é sua primeira participação na Mercopar, e que a feira tem sido excelente para quem, como ele, busca conhecer novas tecnologias para impulsionar os negócios.

— Nosso maior objetivo na feira é entender como podemos integrar a Internet das Coisas (IoT), a indústria 4.0 e a inteligência artificial na automação, buscando reduzir custos e melhorar a eficiência energética nas indústrias.

Jonathan Bussati, de Minas Gerais, participa pela primeira vez da Mercopar.

A empresa de Bussati já utiliza a coleta de dados por meio da IoT e realiza análise inteligente de dados. Com isso, consegue antecipar picos de consumo fora do padrão e identificar possíveis problemas em equipamentos, garantindo maior eficiência e rendimento energético.

— Meu maior objetivo na feira é conhecer as inovações disponíveis e entender com aplicá-las no meu mercado, especialmente em Minas Gerais. O tour que fizemos hoje fez toda a diferença, pois permitiu assimilar informações que, de forma espontânea, talvez não conseguíssemos captar apenas visitando a feira — finaliza.

Serviço

O que? tour guiado na 34ª Mercopar

Quando: diariamente na feira

Duração: 50 minutos

Onde: saída do estande da Mercopar (entre o pavilhão 1 e 2)