Feira em Novo Hamburgo antecipa tendências da moda calçadista outono/inverno

A Zero+, feira que antecipa as tendências da moda outono/inverno em calçados e acessórios, chega à nova edição com uma grande novidade: após 14 anos consolidado em Gramado, o evento migra para Novo Hamburgo, o coração do polo calçadista nacional. A mudança visa renovar a exposição promovida pela Merkator Feiras e Eventos, que acontece de 17 a 19 de novembro.

– Realizar a Zero+ em Novo Hamburgo é fortalecer a cadeia produtiva, gerar oportunidades e impulsionar negócios que movimentam cidades, empresas e pessoas. A feira é, antes de tudo, um esforço conjunto de sindicatos, entidades setoriais, parceiros institucionais e do poder público, e é isso que a torna tão relevante e especial – afirma a diretora da Merkator Feiras e Eventos, Roberta Pletsch.

Entre as marcas com espaços reservados estão Actvitta, Beira Rio, Bottero, Ramarim, Colcci, Cravo e Canela, Cristófoli, Pegada, Tonin, Giulia Domna, Lilica e Tigor, Modare Ultraconforto, Moleca, Mormaii, Novopé, Tchocco, J. Gean, WJ Acessórios, Ipadma, Valentina, Variettá, Andine e muito mais.

Mais do que uma vitrine de tendências, a Zero+ impacta diretamente a economia regional. Seu alcance vai além dos pavilhões: gera empregos, movimenta o turismo de negócios e impulsiona hotelaria, gastronomia e transporte local, fortalecendo a imagem de Novo Hamburgo e do Rio Grande do Sul como referências em moda e inovação.

– A Zero+ cumpre papel estratégico ao conectar empresas, compradores e parceiros, impulsionando negócios. Mais do que uma feira, é um movimento de valorização do setor e da nossa região, apoiado pelas entidades e fortalecido pelo selo DRGS, que evidencia calçados fabricados parcial ou totalmente em território gaúcho – conclui o presidente do Sindicato da Indústria de Calçados do Estado do Rio Grande do Sul (SICERGS), Renato Klein.

Serviço – Zero+