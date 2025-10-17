Feira de inovação industrial impulsiona negócios em Caxias do Sul

Nesta edição, o Espaço de Rodadas tem mais de 300 compradores e mais de mil vendedores. Rede FeedMe / Conteúdo para Marcas

Rodada de negócios, oportunidades de networking e um universo de possibilidades. Esse é o clima na 34ª Mercopar – maior feira de inovação industrial da América Latina –, que se encerra hoje, em Caxias do Sul. Com mais de 500 expositores, o evento é uma vitrine - para que empreendedores apresentem suas soluções ao setor industrial, conquistando visibilidade entre visitantes e potenciais compradores.

Para o gerente de Competitividade Setorial do Sebrae RS, Augusto Martinenco, essa edição da feira tem proporcionado às realizadoras do evento – Sebrae e Sistema Fiergs –, a oportunidade de potencializarem um dos eixos mais estratégicos do evento: os negócios. No Espaço de Rodadas, Martinenco explica que, durante os quatro dias de programação, compradores e vendedores têm a chance de se conectar e gerar novas parcerias.

— A rodada de negócio é uma ferramenta que conecta compradores com necessidades específicas de aquisição de produtos e serviços com vendedores que podem entregas as soluções. Em reuniões de 15 minutos, conectamos o comprador que tem necessidade com o vendedor que tem a oferta. A partir daí, eles negociam. Nossa expectativa é que a partir do evento muitos negócios sejam gerados — diz.

Nesta edição, são mais de 300 compradores e mais de mil vendedores participando dessa atividade. Nesse ano, o gerente do Sebrae RS destaca a presença de grandes empresas do segmento automobilístico, como BYD, Hyundai e Renault. Com os primeiros dias de feira concluídos, Martinenco celebra as oportunidades que a Mercopar já gerou para os empreendedores e se mostra ansioso para a próxima edição.

— Estamos muito felizes em, mais um ano, contar com a parceria do Sistema FIERGS na realização da feira. É uma satisfação oferecer um ambiente voltados aos negócios, onde podemos apresentar inovações e tecnologias que fazem a diferença nas indústrias, aumentando a produtividade e ajudando as empresas a alcançarem novos mercados por meio da melhoria do seu negócio. A feira ainda não acabou, tem muita coisa para rolar, mas já estamos com expectativa para voltar ano que vem com a 35ª edição da Mercopar.

Oportunidade para quem vende

Para quem expõe na feira, as oportunidades de negócio estão aquecidas, como destaca Juliana Gomes, da área comercial da Metalúrgica THF, de Cachoeirinha. Com mais de 50 anos de atuação no mercado, a empresa, especializada em peças metálicas estampadas, brasadas e usinadas, já participou de outras edições da Mercopar. Nesse ano, Juliana percebe o evento com ainda mais potencial para quem busca vender e expandir parcerias.

— O grande diferencial da Mercopar está na possibilidade de conversar, através dos agendamentos, com compradores que representam a nossa demanda exata. Isso nos permite construir relacionamentos ganha-ganha: o comprador encontra o serviço que precisa e nós fechamos negócios com a indústria certa. Mais do que aprendizado, a feira é um catalisador de conexões estratégicas que geram oportunidades reais e impulsionam o crescimento da indústria — sintetiza.

Parceria de longa data

Para Rudimar Marques, sócio-fundador da Sulmax - Comércio de Ferramentas e Componentes, de Caxias do Sul, a feira teve papel fundamental na expansão do seu negócio. A empresa atua no segmento de ferramentarias, fornecendo para a indústria componentes para moldes, matrizes e dispositivos. Com mais de 20 anos de trajetória, Marques destaca que a Sulmax participa há mais de uma década da Mercopar.

— A Mercopar é um grande espaço de networking, onde conseguimos conversar com clientes e trocar ideias. Nós não conseguimos mensurar na hora, mas sabemos que todas as pessoas que vêm aqui, que levam um catálogo, que levam uma amostra de produto, lá na frente acabam fazendo cotação e comprando algo de nós.

O gestor conta que o Sebrae foi e continua sendo um grande parceiro para sua empresa de ferramentarias.

— Notamos que essas instituições são muito importantes para o desenvolvimento da cadeia industrial. Só conseguimos crescer, evoluir, fazer conexões, conhecer novas empresas e nos conectar com novos organizadores de negócios através dessas instituições — finaliza o socio-fundador da Sulmax.

