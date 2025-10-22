Empresário gaúcho cria acesso a crédito descomplicado para clientes de todo o Brasil  

Alexandre Oliveira Matos, CEO da VIP Promotora. Alexandre Freitas

Uma empresa promotora de crédito é responsável por intermediar produtos financeiros entre instituições bancárias e clientes finais. Nascida no Sul, a VIP Promotora construiu credibilidade ao longo de 17 anos de mercado e tornou-se uma das referências no segmento em âmbito nacional.

– Nossa missão é disponibilizar crédito de forma democrática com qualidade, segurança, agilidade e de maneira 100% digital. Estamos em evolução constante, sempre procurando dar o próximo passo para sermos ainda melhores. Hoje, somos a número um em antecipação de FGTS no Brasil – conta o CEO da VIP Promotora, Alexandre Oliveira Matos.

Em entrevista, o executivo destaca a trajetória da VIP Promotora no mercado de crédito no Brasil.

Qual é a essência da VIP Promotora?

Fundada em 2008, a empresa é uma promotora de crédito que nasceu de um atendimento de balcão, originalmente com duas pessoas. Logo, passou a ser um call center e evoluiu até tornar-se, em 2021, uma das maiores do país. Hoje, são mais de 200 colaboradores dedicados a oferecer atendimento ao cliente de qualidade, ágil, transparente e seguro. O cuidado e a dedicação com nosso time também é parte essencial desse DNA.

Como a empresa vai além da promoção de crédito e integra toda a cadeia de negócios?

Estruturada via Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), a VIP Promotora se posiciona como uma empresa de grande porte. A companhia utiliza a bancarização de parceiros estratégicos para garantir liquidez e estabilidade, mas mantém sob seu controle as etapas de funding, originação e atendimento ao cliente final. Esse movimento permite verticalizar a operação, ampliando eficiência, segurança e previsibilidade para investidores e clientes.

Quais são os diferenciais do atendimento da VIP Promotora?

Alinhado ao forte investimento em tecnologia, nosso atendimento é rápido e seguro. O cliente chega ao WhatsApp e passa pelo autoatendimento na plataforma de automação. Quando necessário, é encaminhado para um vendedor, que faz todo o suporte, tira dúvidas e auxilia em cada fase do processo. A VIP Promotora cuida da burocracia e acompanha a jornada de contratação de crédito do início ao fim, colocando o cliente sempre em primeiro lugar.

De quais maneiras a empresa promove a segurança dos usuários na hora de fazer negócio?

A VIP Promotora desenvolveu um setor inteiro focado em antifraude e atua em todas as etapas de negócio em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Além disso, nunca solicitamos nenhum tipo de senha ou informação pessoal indispensável à contratação do crédito. Tudo é feito mediante contrato e com muita transparência.

Diante do momento atual positivo, quais são as expectativas para o futuro do negócio?