Empresa ultrapassa R$ 5 milhões em créditos de consórcio contemplados em outubro 

Pedro Ernesto Denardin, embaixador da Tramontana Consórcios, e o CEO da empresa, Eduardo Beilke. Thamires Flores

O movimento de expansão dos consórcios como alternativa de investimento sugere uma possível mudança de comportamento entre os brasileiros. Isso porque, mais do que adquirir ou acumular bens, cresce o interesse em organizar e multiplicar o patrimônio de maneira planejada e consciente.

Segundo a 17ª pesquisa Observatório Febraban, realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), mais da metade dos brasileiros (55%) reconhece ter pouco ou nenhum conhecimento sobre educação financeira, embora 61% afirmem poupar ou investir quando possível. O dado reforça que, mesmo com limitações, há um avanço na conscientização sobre a importância do planejamento financeiro.

Nesse cenário, iniciativas como a série de videoaulas promovida pela Tramontana Consórcios têm contribuído para ampliar o entendimento sobre o papel do consórcio na construção de patrimônio. Disponibilizado recentemente de forma gratuita, o conteúdo Consórcio 4.0 – Destrave Seu Patrimônio e Multiplique Seus Ganhos apresentou a modalidade como ferramenta de alavancagem e composição patrimonial.

No mês seguinte à série, de acordo com o CEO e fundador da Tramontana, Eduardo Beilke, a empresa registrou cerca de R$ 5 milhões em créditos contemplados — resultado que ele associa ao fortalecimento dessa consciência financeira entre os clientes.

A seguir, veja cinco pontos que ajudam a compreender como os consórcios servem de instrumento para a educação financeira e a construção de patrimônio.

1. Busca por estabilidade e planejamento de longo prazo

O aumento da consciência financeira entre os brasileiros é um fenômeno recente, mas em evolução. Diante de fatores como a instabilidade econômica e as incertezas sobre a sustentabilidade da previdência pública, cada vez mais pessoas têm buscado alternativas para garantir tranquilidade no futuro.

Nesse contexto, o consórcio se apresenta como um mecanismo de planejamento a médio e longo prazo, que alia disciplina financeira e potencial de alavancagem patrimonial. Essa mudança de mentalidade mostra um público cada vez mais maduro, que enxerga a alternativa não apenas como uma possibilidade de compra parcelada, mas como uma verdadeira ferramenta de investimento e proteção financeira.

2. O papel da educação financeira

Com o objetivo de desmistificar o consórcio e mostrar seu potencial como instrumento para quem quer investir, a Tramontana promoveu em setembro a série de videoaulas Consórcio 4.0. Em três encontros online, foram detalhadas as “alavancas da ancoragem” (financeira, patrimonial e de rentabilidade) que ajudam o consorciado a potencializar seus recursos e conquistar metas mais rapidamente.

A partir dessa iniciativa, a Tramontana percebeu um nível de consciência maior entre os clientes e seus objetivos. Prova disso, de acordo com a empresa, é que contemplações mais recentes já foram realizadas a partir de estratégias vistas no conteúdo das videoaulas.

3. Ferramenta de disciplina e blindagem financeira

Um dos aspectos mais valorizados por quem adere ao consórcio como ferramenta de investimento é a disciplina que ele agrega ao investidor. Diferentemente de outras modalidades de aplicação, o consórcio impede retiradas impulsivas e incentiva o hábito de investir com constância. Afinal, o modelo ajuda a manter o foco no longo prazo. Ao mesmo tempo, a possibilidade de contemplação — seja por sorteio, lance ou venda da carta — permite ajustar estratégias conforme os objetivos pessoais e o momento de vida.

4. Soluções integradas e acompanhamento contínuo

Com o avanço do setor, a Tramontana vem consolidando um modelo de atendimento chamado Solução 360°, que acompanha o cliente desde o diagnóstico inicial até a pós-contemplação. Esse trabalho inclui o acompanhamento mensal de um analista, com projeções financeiras, orientações sobre o uso do crédito e apoio nas decisões de vender, investir ou utilizar o bem adquirido por meio do consórcio, além de indicações específicas para cada caminho escolhido.

Por exemplo, se o consorciado quiser vender sua carta após a contemplação, segundo a empresa, a própria Tramontana garante a compra. Se decidir compor patrimônio imobiliário, seja via aluguel convencional ou Airbnb, a empresa também consegue indicar as melhores regiões, bem como uma construtora para obras rentáveis e direcionamento para investir com parceiros. Além disso, os profissionais da Tramontana participam constantemente de treinamentos e contam com a certificação PCA-10 da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), o que reforça a segurança e a credibilidade do processo.

5. Resultados sustentáveis

Cada pessoa tem uma realidade financeira e um ritmo próprio. Por isso, o consórcio também se destaca pela flexibilidade. Afinal, permite a criação de estratégias sob medida para cada perfil. Nesse sentido, a Tramontana realiza diagnósticos individuais que ajudam a definir o melhor tipo de crédito, o prazo adequado e a forma de utilização mais segura.

De acordo com o CEO Eduardo Beilke, o respeito ao momento de cada cliente, aliado a um acompanhamento técnico e “provocativo” (no sentido de incentivar o avanço com responsabilidade), tem se mostrado um fator importante para o sucesso das operações, para o fortalecimento da educação financeira e um maior nível de consciência dos consorciados da Tramontana.