Empresa gaúcha amplia oferta de ônibus com propulsão alternativa

Com mais de 75 anos de história e presença consolidada em mais de 140 países, a Marcopolo reforça seu compromisso com o planeta ao apostar na transição para um transporte coletivo mais sustentável. Prova disso é o investimento contínuo no desenvolvimento de ônibus elétricos e híbridos, movidos por fontes de energia renovável, a exemplo de hidrogênio, gás natural veicular (GNV) e biometano.

– Entendemos que a mobilidade sustentável vai além da adoção de novas tecnologias. Trata-se de um compromisso com o meio ambiente, com a qualidade de vida nas cidades e com a inovação contínua. Por isso, a sustentabilidade é um pilar central da nossa estratégia de negócio. Nossas decisões são orientadas por ela, buscando atender às demandas atuais com soluções que impactem positivamente o futuro do setor – salienta o diretor de Engenharia da Marcopolo, Luciano Resner.

Atualmente, a empresa opera duas fábricas dedicadas à produção de veículos elétricos e híbridos: uma em Caxias do Sul (RS) e outra em São Mateus (ES). Cerca de mil ônibus com essas tecnologias, fabricados pela companhia em parceria com diferentes montadoras, já circulam em países como Argentina, Austrália e Índia. No Brasil, esses veículos integram a frota de transporte público em diversas cidades, inclusive em Porto Alegre, a primeira a colocar em circulação o Attivi Integral, ônibus elétrico 100% Marcopolo.

Em entrevista, Resner comenta o papel da Marcopolo como referência em soluções sustentáveis e tecnológicas, além dos próximos passos rumo ao futuro da mobilidade.

Quais foram os últimos avanços sustentáveis de engenharia e inovação incorporados aos veículos da Marcopolo?

Investindo constantemente em tecnologias limpas e escaláveis, desenvolvemos o Attivi Integral, primeiro ônibus elétrico 100% nacional, e o Volare Attack 9 Híbrido, primeiro micro-ônibus no Brasil a combinar motor elétrico com etanol. Também ampliamos o portfólio com modelos movidos a gás natural e biometano, alinhados às metas globais de descarbonização. Além disso, nossos veículos da Geração 8 se destacam pela tecnologia embarcada, com avanços em conforto, segurança e conectividade.

Quais os ganhos concretos já observados nos veículos em operação?

Nossas soluções foram projetadas para promover uma mobilidade mais limpa, silenciosa e eficiente. Elas contribuem diretamente para a redução de emissões de poluentes, diminuição do ruído urbano e maior economia operacional, sem comprometer o desempenho em diferentes trajetos.

A tecnologia elétrica, por exemplo, permite percorrer longas distâncias sem emissão de poluentes locais, o que representa avanço significativo na melhoria da qualidade do ar e na redução da pegada ambiental. Já nossos veículos movidos a gás veicular oferecem excelente performance, com destaque para a redução de até 96% das emissões de material particulado e de até 84% dos gases poluentes.

Há novos projetos ou testes em andamento com tecnologias alternativas voltadas à sustentabilidade?

Estamos constantemente em busca de soluções que respondam às demandas do mercado e antecipem tendências, principalmente no campo da mobilidade sustentável. Além de oferecer tecnologias inteligentes e eficientes aos nossos clientes, investimos em estudos a respeito de propulsão a hidrogênio, que proporciona maior autonomia e reduz a dependência de baterias, sendo especialmente indicado para rotas intermunicipais.

Avançamos, ainda, no segmento metroferroviário, ampliando a atuação em sistemas de transporte de massa. Também seguimos inovando com veículos como o Volare Fly 10 GV, movido a gás natural e biometano, que alia eficiência energética à redução de impactos ambientais. O modelo já circula em Guarulhos (SP).

Como a Marcopolo imagina o transporte coletivo em 10 anos?

Acreditamos que o futuro será conectado, inteligente e sustentável. A mobilidade não será definida por uma única solução, mas por um ecossistema diversificado, capaz de atender às diferentes realidades urbanas e regionais com eficiência, alto desempenho e baixo impacto ambiental.