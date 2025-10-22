Conheça a rede de hotéis que vem fortalecendo o turismo gaúcho 

Em uma das cidades mais italianas do Brasil, o Tri Hotéis de Antônio Prado convida ao descanso à beira da piscina com charme e hospitalidade gaúcha. Kárita Cardoso / Tri Hotéis / Divulgação

Após 14 meses consecutivos de alta, o turismo brasileiro mantém um ritmo acelerado de crescimento. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apenas de janeiro a julho de 2025 as atividades turísticas registraram aumento de 6,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi impulsionado principalmente pelo aumento de receita em segmentos como transporte aéreo de passageiros, serviços de reservas de hospedagem, hotéis, bufês e restaurantes.

O Rio Grande do Sul está entre os estados que mais contribuiu para esse avanço, com crescimento de 10,8%. Esse cenário é reforçado pela tendência de aumento nas viagens e na busca por hospedagens no último trimestre, sobretudo com o período de férias e festas de final de ano.

Integrando esse movimento, a rede Tri Hotéis aposta na hospitalidade genuína e em uma experiência centrada em pessoas. Para a marca, por trás de cada reserva há histórias reais e gestos que transformam estadias em lembranças inesquecíveis. Presente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, a rede conta com 25 unidades. No Estado, está presente em Canela, Gramado, Antônio Prado, Lajeado, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Osório.

Nesta entrevista, os gerentes regionais Cleber Sacht (SC/SP) e Francis Lago (RS) compartilham bastidores e histórias que traduzem a essência da Tri Hotéis — mostrando que, mais do que acomodações, a rede oferece acolhimento, empatia e vínculos que fidelizam.

Como a Tri Hotéis prepara e motiva sua equipe em busca desse padrão de hospitalidade que vai além do atendimento tradicional?

Cleber - Os hóspedes são nossa razão de ser. Por isso, a Tri Hotéis investe em treinamentos constantes, com intuito de humanizar o atendimento, que deve ocorrer sem burocracia e com a valorização do hóspede.

Francis - Trabalhamos próximos da operação diária. Isso faz total diferença para a equipe, que percebe o envolvimento das lideranças e o entendimento real dos desafios do dia a dia. É parte da nossa cultura que o gerente lidere pelo exemplo. Por isso, incentivamos que os colaboradores também vivenciem a hotelaria pelo olhar do hóspede, aproveitando os benefícios oferecidos pela rede para viajar e se hospedar em nossos hotéis. Essa experiência fortalece o vínculo entre a equipe e a empresa, além de inspirar ainda mais orgulho em fazer parte da Tri Hotéis.

O que mais inspira nesse contato diário com os hóspedes da Tri Hotéis?

Cleber - Solucionar a necessidade do hóspede. Ou seja, ele precisa de um local acolhedor para descansar, e nós estamos abertos para recebê-lo. Com um bom trabalho, a satisfação é garantida.

Francis - Proporcionar comodidade, segurança e deixar nossos clientes tranquilos para que tenham a certeza de receber uma entrega de excelência, com comprometimento total, seja em uma estadia ou em um evento. Aliás, é muito satisfatório ver um grande evento sendo realizado com sucesso. Para isso ocorrer, é necessário trabalho árduo nos bastidores, muito planejamento e orientação de todos os departamentos envolvidos.

Relembrem uma situação marcante em que conseguiram transformar a estadia de um hóspede em uma experiência especial.

Cleber - São inúmeras situações, mas certa vez um senhor chegou ao hotel pedindo um valor especial para ficar alguns dias. Após conversa, contou que havia entrado em um processo difícil de separação e estava muito abalado. Como demoraria para a questão se resolver e ele não tinha para onde ir, optou pela busca de um local para ficar provisoriamente. O acolhemos e nos desdobramos para atendê-lo de uma forma que se sentisse em casa. Realizamos adaptações no apartamento, adquirimos alguns móveis extras e até colocamos frases motivacionais diariamente em seu quarto.

Ele acabou prorrogando a estadia conosco por vários meses, até a compra de sua nova casa. Gostou tanto que não queria mais sair. No checkout, agradeceu a cada um com um mimo e se tornou amigo de todos. Até hoje ele nos visita semanalmente para tomar um café e bater um papinho.

Francis - Quem trabalha em hotel coleciona histórias incríveis, que dariam um livro. Uma das mais marcantes para nós foi a de um casal que se hospedou para a noite de núpcias. Pouco antes de chegar, o noivo ligou pedindo algo especial para surpreender a esposa. Mesmo no meio da madrugada, a equipe se uniu para preparar o quarto com espumante, chocolates e uma decoração romântica. Foi uma verdadeira corrida contra o tempo, mas tudo ficou pronto antes da chegada deles. Na manhã seguinte, o noivo deixou um bilhete emocionado, agradecendo todo o empenho. Um gesto simples, mas que encheu a equipe de orgulho e fez tudo valer a pena.

O que diferencia o jeito Tri Hotéis de receber?

Cleber - Na Tri Hotéis, o hóspede não é só um número. Nossa intenção é que ele se sinta em casa, de forma simples, prática e acolhedora. Usamos como exemplo uma visita à casa de uma senhora no interior. Ela recebe com alegria, com um cafezinho, um bolinho. Mesmo sendo simples e com muitos desafios, faz questão de dar toda a atenção ao visitante. Ou seja, antes de querer reinventar a roda, é preciso fazer o básico bem-feito e então ir aprimorando.

Francis - Entendemos que o que realmente nos diferencia é esse cuidado com as pessoas. Não seguimos um padrão de atendimento mecânico. Cada hóspede é visto como alguém único, com uma história e um motivo especial para estar ali, e é isso que torna a experiência tão humana. Na Tri Hotéis, o atendimento não é robotizado, é pessoal, com contato visual e escuta ativa. A equipe tem liberdade para acolher, escutar e ser autêntica. Uma hospedagem torna-se inesquecível quando o hóspede sente que foi cuidado de verdade, quando vai embora com a sensação de que viveu algo verdadeiro. E é exatamente isso que o jeito Tri busca entregar todos os dias.

Como essa filosofia se reflete no trabalho da equipe todos os dias?

Cleber - Em nossa empresa, o funcionário é respeitado pela sua diferença. Cada um traz consigo uma bagagem de vida, experiências e aprendizados. Não podemos colocar todos no mesmo molde ou padrão. Respeitamos a liberdade de cada um para que se sinta à vontade de ser o que é. Dessa forma, acredito que o colaborador realmente se sente valorizado, e isso torna o atendimento mais espontâneo. Faz toda a diferença.

Francis - Na Tri, essa filosofia não fica só no discurso, mas se reflete no dia a dia, na forma como a equipe trabalha junto, com respeito, apoio e confiança. Aqui, cada colaborador entende que faz parte da engrenagem — e isso gera um espírito de união que vai muito além da rotina. Esse cuidado interno impacta diretamente o atendimento. Quando a equipe se sente valorizada, motivada e conectada, esse espírito transparece no acolhimento ao hóspede. Criamos um ambiente onde todos querem fazer a diferença, oferecendo atenção e empatia.