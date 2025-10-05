5 ideias para brincar em família e gastar pouco 

Atacadão oferece dicas de brincadeiras desde a caça ao tesouro até jogos de lógica. TAGSTOCK2 / Adobe Stock

Você sabia que brincar em família ajuda as crianças a desenvolverem a criatividade, a linguagem e até a empatia? Pesquisas do Fundo das Nações Unidas para a Infância ( UNICEF ) e da American Academy of Pediatrics (AAP) mostram que momentos simples como preparar um lanche ou inventar uma brincadeira em família fortalece os vínculos e faz bem para o cérebro e o coração da criança.

Isso acontece porque brincar auxilia na construção do cérebro, favorecendo a plasticidade neural e melhorando as habilidades motoras e sociais. Pensando nisso, o Atacadão convida as famílias gaúchas a celebrar o Mês das Crianças com alegria e economia.

Confira cinco dicas para brincar em família:

Piquenique em casa

Criar momentos em família pode ser simples, prático e barato. Uma forma de fazer isso é organizando um piquenique na segurança de casa, enquanto prepara lanches de forma econômica e divertida. Para isso, o Atacadão sugere selecionar uma lista de filmes, e separar snacks como pipoca, biscoitos, refrigerantes e sucos para tornar o momento ainda mais especial.

Depois, basta usar a imaginação para fazer a imersão ser ainda maior, transformando o lanche da tarde em um piquenique com direito a toalha no chão e os biscoitos preferidos das crianças.

Caça ao tesouro do biscoito

Já imaginou deixar pistas pela sua casa com algumas charadas que as crianças precisam desvendar para encontrar premiações? Com essa brincadeira a família pode aguçar a criatividade através de mapas e recompensas recebidas a partir do seu esforço. Para colocar em prática, é simples:

Defina o local: seja no jardim ou dentro de casa, o importante é ter espaço suficiente para incluir as pistas e a premiação.

seja no jardim ou dentro de casa, o importante é ter espaço suficiente para incluir as pistas e a premiação. Construa pistas: há pessoas que preferem desenhar um mapa, em que os participantes descobrirão aos poucos os locais indicados para avançar nos desafios, enquanto outros podem simplesmente deixar pistas em post-its.

há pessoas que preferem desenhar um mapa, em que os participantes descobrirão aos poucos os locais indicados para avançar nos desafios, enquanto outros podem simplesmente deixar pistas em post-its. Estipule regras: antes de iniciar, é importante definir quais serão as orientações da brincadeira, indicando locais que podem ou não fazer parte, assim como as atitudes que serão aceitas.

antes de iniciar, é importante definir quais serão as orientações da brincadeira, indicando locais que podem ou não fazer parte, assim como as atitudes que serão aceitas. Prepare um prêmio: independe de ser adulto ou criança, sempre tem quem prefira caçar as pistas ao invés de receber a premiação, mas, descobrir qual é o prêmio também faz parte da diversão. Então, escolha alguma recompensa interessante e que não sobrecarregue financeiramente. Uma dica é fazer uma cestinha com petiscos e lanches da preferência da criança com diversos tipos de biscoitos que poderão ser aproveitados com o passar dos dias.

Adivinhe o biscoito

Para começar é importante separar alguns tipos de biscoitos que aparecerão na brincadeira. Após isso, cubra os olhos das crianças com uma venda para que elas possam adivinhar quais estão comendo. Em cada rodada, elas provam um pedacinho e tentam adivinhar o sabor — chocolate, morango, coco? Quem acertar mais vezes ganha o biscoito preferido no final!

Monte uma torre de biscoitos

Além de ser uma brincadeira divertida, que funciona para crianças de diferentes idades, cozinhar ajuda a fortalecer vínculos familiares, a resolução de problemas e desenvolve a autonomia dos pequenos desde cedo. Por isso, aproveitando o mês das crianças, o Atacadão separou uma receita prática e fácil para fazer junto com os pequenos.

Como fazer:

Selecione quais serão os biscoitos utilizados na receita. Durante o mês das crianças, o Atacadão conta com ofertas em marcas como Bauducco, Fini, Da Colônia, Piraquê, Nestlé e muitas outras. Pegue diferentes tipos de biscoitos (redondos, quadrados, recheados, wafers). Misture um pouquinho de doce de leite ou creme de avelã em um potinho (ele irá funcionar como uma “cola comestível” entre os biscoitos). Em um prato, vá empilhando os biscoitos, alternando os tipos, e use o creme escolhido para fixar cada camada. Desafie as crianças: quem consegue montar a torre mais alta sem derrubar? No final, todo mundo aproveita para brincar e desfrutar dos sabores.

*Atividade ideal para ser feita com supervisão de um adulto, especialmente nas etapas de manuseio e montagem.

5. Jogo de lógica

A última dica da rede estimula o raciocínio, a memória e a concentração das crianças. Nessa brincadeira, a ideia é transformar os biscoitos em peças de um jogo de lógica em que elas precisarão gravar a ordem que as bolachas estavam distribuídas. A dinâmica se torna uma aliada dos responsáveis que gostam de desafiar os pequenos, enquanto eles exercitam o cérebro de um jeito leve e gostoso.

Como fazer:

Escolha os biscoitos: separe diferentes tipos de bolachas desde as redondas e quadradas até as recheadas e wafers, por exemplo. Monte uma sequência: organize três ou quatro biscoitos em uma ordem específica (por tamanho, cor ou formato). Mostre e esconda: mostre a sequência às crianças por alguns segundos e depois cubra os biscoitos com um pano. Desafio: quem conseguir montar novamente a sequência correta, usando os mesmos tipos de biscoito, ganha um ponto!