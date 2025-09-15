Warren celebra tradição, resiliência e liberdade financeira

Co-fundadora da Warren admite que desde jovem ansiava em ocupar um espaço no mercado financeiro com transparência e ética. Heloísa Vilela | Warren Investimentos

Durante a Semana Farroupilha, o Estado celebra valores como resiliência, coragem e orgulho dos gaúchos diante dos desafios. Essa necessidade de reinvenção, porém, não é apenas simbólica: em julho de 2025, 85,3% das famílias gaúchas declararam-se endividadas , segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RS (Fecomércio-RS). O dado reforça a urgência de iniciativas que promovam educação e autonomia financeira.

Para a Co-fundadora da corretora de investimentos, Warren, Kelly Gusmão, essa realidade não é apenas um dado estatístico, mas uma memória pessoal. Nascida em Uruguaiana, a gaúcha cresceu em uma família de classe média que enfrentou a falência ao longo da sua infância, o que despertou seu interesse por educação e independência financeira.

— Eu sou de Uruguaiana e venho de uma família de classe média falida. Minha relação com o dinheiro começou cedo, pois eu vi meu pai falir durante a minha adolescência. Com essa falência, eu fiquei obstinada por educação e independência financeira — afirma.

Ao transformar sua inquietação pessoal em propósito coletivo, a Conselheira da Warren admite que desde jovem ansiava em ocupar um espaço no mercado financeiro com transparência e ética.

Da fronteira para o mundo

Em tradução literal para o português, o termo networking significa “rede”. No mundo corporativo, ele representa a capacidade de construir e manter uma rede de contatos profissionais. Se trata de uma prática comum no mercado de trabalho, uma vez que os indivíduos trocam conhecimentos e recebem apoio mútuo de pessoas que se interessam ou já atuam em um determinado segmento.

Essa definição ganhou ainda mais sentido para a gaúcha, que após formar-se no curso de Administração de Empresas pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), decidiu se aventurar fora do país. Com as economias reunidas e após vender o carro da época, um Corsa 1998, embarcou para os Estados Unidos, onde cursou inglês em Boston.

— Eu sabia que queria trabalhar onde estava o dinheiro e pensava “onde é que está o dinheiro? O dinheiro está no mercado financeiro”. Então eu pensei: é para lá que eu vou! Eu lembro que com o dinheiro da venda do carro eu comprei um curso de inglês em Boston e fui me aventurar por lá — conta.

Sem experiência na área e com poucos contatos no novo país, Kelly afirma que a sorte trabalhou a seu favor para conseguir sua primeira entrevista na área. Segundo a Conselheira da Warren, fomentar as relações no país norte-americano também a levou a conhecer quem a incentivasse e auxiliasse nos primeiros passos no mercado financeiro.

— Muitas pessoas passaram pelo meu caminho. Elas me apoiaram, me impulsionaram e me incentivaram. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu acabei conhecendo uma pessoa que trabalhava no mercado financeiro e ela conseguiu uma entrevista de emprego para mim numa corretora — revela.

Experiência em Wall Street

A contratação, em 2006, foi o ponto de partida para uma série de experiências que marcaram a trajetória da gaúcha no exterior. Kelly trabalhou em diferentes corretoras nos Estados Unidos, inclusive em uma mesa offshore voltada ao varejo, onde teve contato com investimentos para pessoas físicas e jurídicas. Segundo ela, essa vivência ampliou sua percepção sobre os dilemas do setor.

— O mercado financeiro tem dois principais problemas: ele é complexo e, por ser complexo, acaba afastando as pessoas. Além disso, há o conflito de interesse. Muitas vezes, quem trabalha nessa área oferece produtos que não estão necessariamente alinhados com o perfil do investidor — explica a co-fundadora.

Essas inquietações acompanharam a executiva ao longo dos anos e impulsionaram seu desejo de construir um novo modelo de investimento . Para ela, os brasileiros foram condicionados a acreditar que investir é coisa de gente rica. Em sua infância a mesma cresceu vendo esta realidade e desejava agir de forma diferente.

A semente para a Warren

Em 2014, o incômodo com a forma que o mercado funcionava se transformou em decisão. Na época, Kelly e colegas resolveram sair da corretora em que trabalhavam para criar um novo modelo de negócios. A ideia era simples na teoria, mas desafiadora na prática: oferecer um serviço que colocasse o investidor em primeiro lugar, sem comissões escondidas e com mais clareza no processo de aplicação. Esse foi o ponto de partida para o que, mais tarde, se tornaria a Warren.

— Eu ficava inconformada em ver produtos sendo oferecidos apenas porque geravam comissão. Isso estava desalinhado aos interesses de quem investia. Nesse momento nos juntamos, e pensamos: vamos sair dessa corretora e montar a nossa própria — relembra. CO-FUNDADORA DA WARREN INVESTIMENTOS, KELLY GUSMÃO.





Com uma proposta simples e ousada, o grupo participou de uma das maiores feiras de tecnologia dos Estados Unidos para apresentar o projeto. A tecnologia ajudava as pessoas a investir sem complexidade e sem conflito de interesse. Entretanto, os idealizadores precisavam levantar os recursos financeiros para colocar a ideia no mundo.

— Fomos lá mostrar nosso case e tentar captar recursos com fundos de venture capital - tipo de investimento em empresas em estágio inicial, de porte pequeno ou médio. Não conseguimos levantar dinheiro naquela vez, mas uma semana depois recebemos um contato dos organizadores da feira — conta, destacando a chancela como um sinal de que estavam no caminho certo.

Entre as 500 startups que participaram do evento, os organizadores informaram que a Warren havia sido eleita uma das dez melhores ideias. Mesmo sem captar investimento naquele primeiro momento, o reconhecimento recebido na feira foi o combustível necessário para seguir em frente.

Leia Mais Perfil de investidor: a importância de entender em qual categoria você se encaixa

Raízes firmes no Brasil

Com o passar do tempo, Kelly e os sócios da Warren decidiram trazer o projeto de volta ao Brasil, afinal, o modelo de negócios cresceu com base na ideia de unir tecnologia e educação financeira, permitindo que mais brasileiros pudessem investir de forma simples, sem conflito de interesses e com acompanhamento personalizado. Assim nascia oficialmente a Warren, com sede em Porto Alegre.

— A gente sempre quis que a Warren fosse uma corretora diferente, com uma cultura mais transparente e acolhedora. O objetivo era dar acesso às pessoas e mostrar que investir não precisa ser complicado nem distante da realidade delas — explica.

Em mais um aniversário da Revolução Farroupilha, a história da executiva também reflete o espírito dessa temporada: a resiliência diante das dificuldades, o orgulho das origens e a capacidade de transformar desafios em novas oportunidades. Valores que, para Kelly, seguem presentes na Warren e guiam sua atuação como líder.

— Eu acredito muito que a independência financeira é uma forma de liberdade. Assim como a tradição gaúcha carrega essa ideia de força e autonomia, a nossa missão é ajudar cada pessoa a conquistar a sua própria independência — conclui.

Hoje, a gaúcha concentra sua energia em desenvolver a cultura da empresa e cuidar das pessoas que fazem parte da organização. Para ela, não se trata apenas de números ou de retornos financeiros, mas da construção de uma comunidade que valoriza confiança, clareza e propósito.

— O que me move é saber que estamos ajudando as pessoas a se organizarem financeiramente e, ao mesmo tempo, criando um ambiente em que os nossos colaboradores também possam crescer e se desenvolver — finaliza.