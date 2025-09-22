Série Consórcio 4.0 aborda investimento e descomplica a jornada 

Em série, Tramontana Consórcio mostrará como o consórcio pode ser aliado na construção de patrimônio. Thamires Flores / Divulgação

Mais do que uma ferramenta de aquisição de bens, o consórcio ganha cada vez mais espaço como estratégia de alavancagem e planejamento financeiro. O conceito, bastante utilizado no mercado de investimentos, parte da ideia de potencializar recursos disponíveis para atingir objetivos de médio e longo prazo com o auxílio do autofinanciamento coletivo. Para exemplificar, Eduardo Beilke, CEO e fundador da Tramontana Consórcios, traz um cálculo simples.

— Se uma pessoa investir R$ 600 por mês, levará 27 anos para juntar R$ 200 mil. Mesmo com rendimento, o prazo fica em aproximadamente 20 anos. Já no consórcio, é possível alcançar esse mesmo montante em seis ou sete anos num cenário conservador. E para casos otimistas, em 30 meses é possível, o que já é um ganho de tempo significativo.

Com base nessa metodologia de composição patrimonial, que pode ser aplicada tanto por investidores iniciantes quanto por aqueles já consolidados, a Tramontana lança no final deste mês a série de videoaulas Consórcio 4.0 — Destrave Seu Patrimônio e Multiplique Seus Ganhos. Com inscrições até 27 de setembro, o conteúdo será gratuito e online, prometendo mostrar na prática como diferentes estratégias podem transformar o consórcio em um aliado para a construção de patrimônio.

O que motivou a criação da série Consórcio 4.0 — Destrave Seu Patrimônio e Multiplique Seus Ganhos e qual o diferencial que ela traz para o público?

A motivação vem da necessidade de elevar a consciência das pessoas sobre o funcionamento do consórcio. Nosso desafio é mostrar que não se trata apenas de comprar uma carta por impulso ou emoção, mas de entender todo o potencial que o consórcio pode oferecer. Afinal, ele não é só para carro ou casa — é uma oportunidade de alavancar patrimônio. Então, por que não ampliar essa lente e destravar ganhos?

O método Consórcio 4.0 se baseia em estratégias de alavancagem. Com um aporte menor, é possível acessar valores muito maiores, utilizando recursos de terceiros, sempre dentro da lei. A série vai justamente desmistificar isso, apresentando as três alavancas da ancoragem — financeira, patrimonial e de rentabilidade.

O que os participantes podem esperar de cada uma das três aulas?

Na primeira aula, apresento o conceito do Método 4.0, explico como o consórcio pode ser transformado em uma ferramenta potente de investimento e quais resultados esperar. Na segunda, entramos na prática, em como alcançar esses resultados, o que precisa ser feito e quais possibilidades se abrem. Independentemente do momento da contemplação, sempre existem alternativas rentáveis — seja vender a carta contemplada, adquirir um imóvel para alugar, fazer uma compra convencional ou até deixar o dinheiro rendendo.

Por fim, na terceira aula, aprofundamos as estratégias e as probabilidades para que cada uma funcione bem, considerando escolha do grupo, modelo e características específicas. Também abro uma oportunidade exclusiva para os participantes, caso tudo faça sentido para eles. Além disso, em todas as aulas trago casos reais, exemplos práticos e depoimentos de pessoas que já aplicaram e tiveram sucesso. Vale destacar que as aulas não ficarão gravadas. Quem se inscrever fará parte de um grupo exclusivo no WhatsApp, por onde serão compartilhadas informações de apoio e os links de acesso às aulas.

De que forma a experiência da Tramontana Consórcios impacta o conteúdo da série?

Ao longo dos anos e da nossa experiência, já compartilhamos muito conteúdo em nossas redes sociais e no YouTube. Porém, reunir tudo em uma série de videoaulas é algo inédito. Nossa metodologia foi construída, testada e validada especialmente nos últimos 12 meses, quando movimentamos mais de R$ 550 milhões em créditos. Também já vemos clientes transformando sua realidade financeira a partir dela. Mas é importante destacar que não prometemos transformações radicais nem imediatas. O retorno maior vem a médio e longo prazo. Além disso, é um processo que exige responsabilidade mútua — eu não consigo fazer sozinho sem o comprometimento do cliente.

Qual impacto vocês esperam gerar em quem acompanhar a série?

Queremos fazer com que as pessoas entendam que o amanhã não espera para sempre e que a composição de patrimônio não é tão complicada de ser feita. Com uma metodologia simples e testada, é possível planejar um futuro financeiro mais sólido e saudável para que se possa desacelerar e aproveitar a vida no momento que quiser. Eu mesmo já passei por isso. Antes, guardava dinheiro e acabava gastando por impulso, com a famosa “síndrome do merecimento”.

Quando comecei a investir em consórcio, mantive meu estilo de vida, mas com a tranquilidade de que o futuro estava protegido, já que o consórcio me impediu de “jogar contra mim mesmo”. Além disso, ele não precisa ser a única ferramenta de investimento, mas também é uma excelente estratégia complementar. Quando a contemplação acontece, abre-se a possibilidade de reinvestir, alavancar e ampliar o patrimônio — criando aquele efeito de bola de neve.

Na visão da Tramontana, como o Consórcio 4.0 pode modificar a relação das pessoas com seu patrimônio e planejamento financeiro?

A grande transformação é trazer consciência. Muitas vezes, as pessoas acham que é difícil compor patrimônio, mas, na prática, é mais simples do que imaginam. Quanto antes se tomar a decisão, maior será o patrimônio lá na frente. Não importa se alguém já investe de forma experiente ou se está dando os primeiros passos — o consórcio pode ser tanto uma porta de entrada quanto uma ferramenta de potencialização. A disciplina é o que transforma. Eu mesmo, como pessoa física e jurídica, tenho mais de 30 consórcios. O Consórcio 4.0 é um caminho para gerar impacto real na vida financeira das pessoas, ajudando a criar um patrimônio mais sólido e sustentável ao longo do tempo.

