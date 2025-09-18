Sam’s Club comemora aniversário em meio ao Mês Farroupilha 

Embalagens econômicas, produtos exclusivos e novos itens a cada visita, são alguns diferenciais do clube, segundo o gerente sênior de marketing do Sam’s Club Brasil, André Varjão. Sam’s Club / Divulgação

Mais do que uma data no calendário, o Mês Farroupilha é um período de celebração das tradições, da união em família e do orgulho de uma cultura que se mantém viva geração após geração. Em 2025, essa data ganha ainda mais significado: é também o momento em que o Sam’s Club comemora seus 30 anos no Brasil, reforçando sua conexão com os consumidores de todo o país.

Com cerca de 3,8 milhões de sócios e mais de cinco mil itens por clube, o gerente sênior de marketing do Sam’s Club Brasil, André Varjão, garante que a rede sempre oferece uma experiência única de compras. A marca reforça que, a cada visita, o cliente encontra novidades, produtos importados, embalagens econômicas e itens exclusivos da Member’s Mark, além de contar com cashback mensal.

— O nosso clube de compras busca se aproximar das tradições gaúchas oferecendo um mix de produtos que valoriza momentos de celebração e convivência, que são tão importantes para o Mês Farroupilha — explica, Varjão.

O executivo revela que a curadoria especial da marca prioriza as preferências dos associados, levando em consideração o estilo de vida dos gaúchos. Para ele, o clube compartilha valores como pertencimento e qualidade, sem abrir mão da tradição e regionalidade.

— Celebrar 30 anos no Brasil e mais de uma década no Rio Grande do Sul é reafirmar o compromisso de seguir oferecendo produtos exclusivos, preços vantajosos e experiências que tornam o dia a dia das famílias gaúchas ainda melhor, especialmente em datas tão importantes para os nossos sócios e sócias, como o Mês da Farroupilha — complementa.

Clube reforça senso de comunidade

Movido pelo desejo de oferecer experiências de compra exclusivas, o fundador Sam Walton criou, em 1983, o que seria o primeiro Sam’s Club. O projeto que nasceu com a missão de auxiliar outros empreendedores a terem acesso a produtos e serviços exclusivos, evoluiu para atender famílias que buscavam qualidade, economia e praticidade no dia a dia.

— O Sam’s Club está presente no Rio Grande do Sul para oferecer aos gaúchos uma experiência completa, com produtos exclusivos, importados e preços disruptivos. A bandeira quer continuar fortalecendo a conexão com o povo gaúcho e com suas tradições locais — finaliza o gerente sênior de marketing.