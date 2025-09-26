Saiba qual marca gaúcha de moda tem nova coleção inspirada no Deserto do Atacama

Rala Bela nasceu em Bom Princípio, no Rio Grande do Sul. Rala Bela / Divulgação

Com mais de 30 anos de história, a marca gaúcha Rala Bela desponta no mercado de moda com peças criativas e de alta qualidade. Presente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e também no Paraguai, a empresa vem apostando em soluções inovadoras e tecnológicas não apenas para se manter atualizada e atender às expectativas dos consumidores, mas também para fortalecer o relacionamento com clientes e colaboradores.

— Mesmo com todo o nosso crescimento, a essência familiar, a ética e a transparência permanecem como pilares inalterados. A marca sempre valorizou cada pessoa envolvida no processo, desde a produção até o cliente, mantendo relacionamento próximo e honrando a história de dedicação e trabalho que a construiu — explica a coordenadora de marketing da Rala Bela, Julia Luft.

Conheça alguns diferenciais que colaboraram para consolidar a marca no mercado e seguem moldando um caminho de sucesso para o futuro.

Criatividade e inovação

Para se destacar em um mercado tão competitivo, a Rala Bela aposta na união entre criatividade, inovação, qualidade e proximidade com o público. A coleção recente “Uma Jornada em Movimento”, fotografada no Deserto do Atacama, no Chile, é um bom exemplo disso.

— O ponto de partida criativo para o projeto foi a constante evolução tecnológica da Rala Bela e o compromisso da marca com o futuro. Pensando em um amanhã que já começou, buscamos criar peças que reflitam a consciência ambiental, a inovação e o bem-estar, alinhando o conceito de pensar global e agir local — explica Julia.

Com pesquisa internacional e consciência para vestir a mulher contemporânea com propósito e impacto positivo, a marca gaúcha reafirma sua transparência, autenticidade e seu compromisso com a inovação, conectando-se com consumidoras que valorizam informação, responsabilidade e atenção aos detalhes.

Investimentos em tecnologia

A coleção “Uma Jornada em Movimento” traz uma grande novidade tecnológica: etiquetas NFC. Ao aproximar o smartphone, o consumidor tem acesso a diversos conteúdos exclusivos, desde os bastidores da criação das peças até informações sobre a empresa.

Para Julia, a iniciativa ajuda a transformar a compra em uma experiência interativa e transparente, que vai além do produto físico e conecta a Rala Bela ao público em um nível mais profundo, convidando o cliente a fazer parte da jornada da empresa.

— Acreditamos que estilo e inovação devem caminhar juntos e, mais do que isso, que a moda tem o poder de educar, conscientizar e transformar. A escolha por tecnologia e conteúdo digital NFC busca incentivar uma relação mais reflexiva com o ato de vestir, integrando informação, funcionalidade e propósito às peças do dia a dia. Queremos que cada roupa carregue uma história, não apenas de estilo, mas de propósito — destaca a coordenadora de marketing.

Valores sólidos

Durante seus mais de 30 anos de história, a Rala Bela sempre manteve o compromisso com a qualidade e a durabilidade das peças. O objetivo central da empresa segue o mesmo: agregar valor a todas as etapas do processo, desde o desenvolvimento de modelagens exclusivas, passando pela costura e pelo acabamento, até o atendimento ao público.

— Outro diferencial é que cultivamos um relacionamento próximo com lojistas e clientes, cuidando de cada aspecto e preservando a essência familiar e o compromisso com o bem-estar. Essa combinação de tecnologia, autenticidade e atenção às pessoas garante que a marca se mantenha relevante, confiável e preparada para enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais competitivo — comenta Julia.

Responsabilidade e visão de futuro

O compromisso com a responsabilidade social e ambiental é traduzido em inúmeras ações concretas promovidas pela empresa, a exemplo do sistema de reaproveitamento da água da chuva, da geração de energia própria e do programa que garante o destino correto dos resíduos de tecido, papel e plástico, que são transformados em novos produtos.

Além disso, marca presença em novas campanhas e lançamentos. “Uma Jornada em Movimento”, por exemplo, buscou inspiração no Atacama não apenas por conta de suas belezas naturais, mas também pela região ser referência global em energia solar, refletindo a alma da nova coleção: peças que combinam estética, funcionalidade e o propósito da indústria de sempre evoluir com a visão de futuro.

A Rala Bela também investe localmente por meio de projetos sociais, como o Moda em Movimento, que tem como objetivo capacitar novas costureiras para o mercado de trabalho, valorizando a profissão e suas colaboradoras.

Segundo Julia, iniciativas como essas, aliadas aos investimentos em tecnologia e as peças com design diferenciado, são alguns fatores que conduzem a empresa a um futuro ainda mais promissor.