Rodada de negócios movimenta mais de R$ 12 milhões

1ª Rodada de Negócios Redemac fomentou trocas entre lojistas e fornecedores. Redemac / Divulgação

Fundada em 2000, a Redemac é uma rede associativa de lojas de materiais de construção, reforma e decoração tradicional no Rio Grande do Sul. Por meio do associativismo, busca somar um mix completo de produtos e preços competitivos aos benefícios que só uma grande rede pode oferecer.

Em agosto, promoveu a 1ª Rodada de Negócios Redemac. A ação comercial teve como objetivo dar aos lojistas associados a oportunidade de efetuar compras com condições comerciais diferenciadas.

— Para o evento, realizamos uma estratégia prévia de captação das melhores condições comerciais junto aos fornecedores. Todas foram avaliadas por um comitê de negociação dedicado a garantir que as propostas tivessem alto impacto junto aos lojistas — conta o coordenador da negociação, Éder Theisen Martins.

Leia Mais Veja como decidir entre reformar ou demolir uma casa

A primeira edição do encontro contou com a participação de 30 fornecedores de produtos e serviços e 80 lojas representadas. O volume de compra total foi de mais de R$ 12 milhões.

Negócios e trocas valiosas

Em um mercado desafiador como o de materiais de construção, reforma e decoração, a demanda por ofertas é bastante elevada. Por isso, a Redemac busca atingir um dos grandes propósitos do modelo de negócio associativo: proporcionar a todos os associados condições de igualdade de compra. E, por meio disso, reafirmar o potencial que pode ser atingido quando todos atuam em conjunto.

Além dos valores financeiros expressivos movimentados, o evento proporcionou acesso direto entre lojistas e fornecedores. Essa oportunidade foi produtiva para ambos não apenas do ponto de vista de compra e negociação, mas também de troca de experiências e opiniões reais para aprimorar a dinâmica entre as duas pontas.

Ações futuras

A Redemac ainda aproveitou o encontro para colher feedbacks de quem esteve presente. A partir disso, identificou quais melhorias pode aplicar para transformar o próximo evento em um ecossistema ainda mais cômodo, atrativo e vantajoso para lojistas e fornecedores.

— Por conta do sucesso da 1ª Rodada de Negócios Redemac, a entrada do evento no nosso calendário oficial de 2026 já foi aprovada. Internamente, temos convicção de que esta ação comercial realizada em agosto foi a primeira de muitas que virão. Em especial, porque sabemos que, ano após ano, temos capacidade para incrementar as entregas e as condições comerciais para os associados — afirma Martins.