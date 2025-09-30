Rodada de negócios movimenta mais de R$ 12 milhões

Fundada em 2000, a Redemac é uma rede associativa de lojas de materiais de construção, reforma e decoração tradicional no Rio Grande do Sul. Por meio do associativismo, busca somar um mix completo de produtos e preços competitivos aos benefícios que só uma grande rede pode oferecer.
Em agosto, promoveu a 1ª Rodada de Negócios Redemac. A ação comercial teve como objetivo dar aos lojistas associados a oportunidade de efetuar compras com condições comerciais diferenciadas.
— Para o evento, realizamos uma estratégia prévia de captação das melhores condições comerciais junto aos fornecedores. Todas foram avaliadas por um comitê de negociação dedicado a garantir que as propostas tivessem alto impacto junto aos lojistas — conta o coordenador da negociação, Éder Theisen Martins.
A primeira edição do encontro contou com a participação de 30 fornecedores de produtos e serviços e 80 lojas representadas. O volume de compra total foi de mais de R$ 12 milhões.
Negócios e trocas valiosas
Em um mercado desafiador como o de materiais de construção, reforma e decoração, a demanda por ofertas é bastante elevada. Por isso, a Redemac busca atingir um dos grandes propósitos do modelo de negócio associativo: proporcionar a todos os associados condições de igualdade de compra. E, por meio disso, reafirmar o potencial que pode ser atingido quando todos atuam em conjunto.
Além dos valores financeiros expressivos movimentados, o evento proporcionou acesso direto entre lojistas e fornecedores. Essa oportunidade foi produtiva para ambos não apenas do ponto de vista de compra e negociação, mas também de troca de experiências e opiniões reais para aprimorar a dinâmica entre as duas pontas.
Ações futuras
A Redemac ainda aproveitou o encontro para colher feedbacks de quem esteve presente. A partir disso, identificou quais melhorias pode aplicar para transformar o próximo evento em um ecossistema ainda mais cômodo, atrativo e vantajoso para lojistas e fornecedores.
— Por conta do sucesso da 1ª Rodada de Negócios Redemac, a entrada do evento no nosso calendário oficial de 2026 já foi aprovada. Internamente, temos convicção de que esta ação comercial realizada em agosto foi a primeira de muitas que virão. Em especial, porque sabemos que, ano após ano, temos capacidade para incrementar as entregas e as condições comerciais para os associados — afirma Martins.
Presente em cerca de 90 municípios gaúchos com 107 lojas, a Redemac é reconhecida como uma das maiores e mais tradicionais redes associativas de materiais de construção do sul do país. Ao longo de seus mais de 20 anos de história, também conquistou espaço como referência nacional, estando entre as 50 maiores redes varejistas de materiais de construção do Brasil, segundo a Revista Anamaco, especializada em negócios do setor.