Primeiro episódio de websérie mostra a força do trigo no Rio Grande do Sul 

O Rio Grande do Sul é o maior produtor de trigo do Brasil. Conforme o Governo do Estado, o cultivo do cereal deve ultrapassar a marca de 1 milhão de hectares em 2025. Amplamente utilizado na produção de massas, pães, biscoitos e bebidas alcoólicas, o trigo está presente no dia a dia dos brasileiros. No ano passado, foram produzidos mais de 4 milhões de toneladas do cereal no país.

Daniel Jobim Badaraco é um produtor rural, e o foco do primeiro episódio da websérie “Grandes Produtores”, uma parceria entre a Mitsubishi Motors e o Grupo RBS que irá percorrer o Rio Grande do Sul mostrando a potência do agronegócio gaúcho. Natural de Cruz Alta (cidade considerada o berço do trigo no Estado), o engenheiro agrônomo de 51 anos vem de uma família de pecuaristas.

Com sua esposa e filha, Daniel conta com uma produção robusta e diversificada, focada em agricultura. O engenheiro agrônomo explica que está sempre pensando na verticalização da produção.

— No inverno, o plantio é de aveia e trigo, e no verão, o cultivo é de soja, milho e feijão. Gosto muito do trigo como rotação de cultura, porque ela é uma palha de qualidade que também pode ser utilizada como adubação do sistema — diz Daniel.

Sendo alguém que cuida do cultivo da terra, a sustentabilidade é um tema caro para Daniel. Ele acredita que os agricultores, aqueles que vivem do meio ambiente, tem o dever de preservá-lo.

— A nova geração de engenheiros agrônomos está mais preparada e profissionalizada para produzir de forma mais responsável e sustentável. Queremos que as pessoas entendam que trabalhamos com e para o meio ambiente. Se nós o destruirmos, nós vamos pagar, e não podemos correr esse risco — pontua o produtor.

A parceria entre a Mitsubishi Motors e o Grupo RBS busca fortalecer o vínculo de longa data entre a fabricante de veículos e os produtores rurais. O foco, como explica a diretora de Marketing da Mitsubishi Motors, Marcia Neri, é tornar a marca uma referência tanto em termos de produtos quanto em serviços focados no profissional do campo. Ela enfatiza que nesse segmento, o Rio Grande do Sul é um protagonista muito importante.

— A websérie irá mostrar como funciona o agronegócio gaúcho, sempre com a companhia da Triton, provando que nossa picape é o veículo ideal para a lida no campo. O modelo é extremamente robusto, confortável, tecnológico e econômico. A Mitsubishi Triton já foi reconhecida como “Picape mais Econômica” e a “Melhor Compra” pela Revista Quatro Rodas, além de ser a primeira no país a conquistar a nota máxima nos testes de colisão e segurança Latin NCAP. Por esse motivo, estamos certos de que o modelo é, sim, perfeito para as mais variadas demandas do produtor rural — expõe Marcia Neri.

Para Daniel, a escolha de um veículo robusto e versátil é essencial para o trabalho no campo. Ele acredita que os carros da Mitsubishi Motors são ideais para atender as necessidades dos profissionais da agricultura.

— Eu tenho uma política que é a seguinte: eu preciso ter um carro que eu possa ir ao shopping de manhã, passar na lama à tarde e chegar em casa à noite. E eu preciso confiar nesse carro. Qual é o carro que eu possa ter confiança na mecânica e que seja economicamente viável? Aí a gente faz a escolha. A minha vocês já viram — finaliza Daniel.

