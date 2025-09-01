Negócios e tendências são foco na Geronto Fair 2025 

Pautas e discussões sobre envelhecimento ativo são centro da programação da feira. Dinarci Borges / Divulgação

Você sabia que o Brasil vive sua fase mais sênior da história? De acordo com a SeniorLab, a cada 20,2 segundos, uma pessoa no país completa 50 anos. No Rio Grande do Sul, estima-se que, em média, 1 em cada 3 habitantes já tenha 50 anos ou mais.

Nesse cenário, Gramado recebe de 3 a 5 de setembro, no Centro de Eventos do Serra Park, a segunda edição da Geronto Fair. A feira reúne especialistas, empreendedores, lideranças e famílias para debater e moldar o futuro de uma sociedade cada vez mais longeva, em torno da chamada “economia prateada”, que já movimenta cerca de R$ 2 trilhões por ano.

Para a diretora da Geronto Fair, Roberta Pletsch, o evento já não pode ser tratado como nicho:

— O tema da feira é uma nova regra do jogo. Hoje vemos bancos criando linhas específicas para aposentados ativos; seguradoras ampliando coberturas; incorporadoras investindo em moradias adaptadas e senior living; a indústria de esportes e bem-estar desenvolvendo atividades de baixo impacto, como o pickleball, que iremos apresentar pela primeira vez na feira; além de startups tecnológicas que trazem soluções assistivas, conectividade e autonomia para pessoas maduras.

Conheça a programação completa da feira de longevidade

Mais do que uma feira, a Geronto Fair projeta se consolidar como um centro de pensamento, aprendizado e formação de opinião. Para tanto, reúne especialistas, líderes políticos e do setor privado, empreendedores, médicos geriatras e outros profissionais especializados na área de envelhecimento.

A abertura, no dia 3, contará com a economista Patrícia Palermo, analisando as tendências da “economia prateada”. No mesmo dia, acontecem o Senior Living Meeting Caio Calfat e SeniorLab, além da edição especial do Conacare Internacional, congresso voltado a cuidadores e cuidados em longevidade.

— A Geronto Fair é o evento obrigatório para o novo Rio Grande do Sul e o novo Brasil. Todo o ecossistema nacional que atua neste segmento estará reunido para trocas, aprendizados e negócios — reforça o CEO da SeniorLab, Martin Henkel.

No espaço Senior Living, diversas empresas e parceiros apresentarão soluções de moradia para a terceira idade.

— A ideia é proporcionar autonomia, convivência, segurança e propósito. Mais do que lares, são ambientes planejados para que cada pessoa viva plenamente esta etapa da vida, com dignidade e suporte profissional — afirma Luciano Zuffo, diretor do Grupo São Pietro.

No dia 4 de setembro, haverá palestra da diretora técnica do Kurotel, Mariela Silveira, sobre o futuro da longevidade, além de um painel sobre empregabilidade e novas métricas de RH, com Mórris Litvak (Maturi). Também nessa data, ocorre a 3ª edição do Fórum Nacional de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), organizado pelo Núcleo de Residenciais Geriátricos do Sindihospa-Moderna Idade.

— A feira é um espaço estratégico para fortalecer parcerias, trocar experiências e acompanhar de perto as tendências que estão transformando o setor no Brasil. Além disso, abre portas para soluções e negócios que impulsionam o crescimento sustentável e a modernização das empresas — destaca Marcos Cunha, coordenador do núcleo e conselheiro do Sindihospa.

O encerramento, em 5 de setembro, será dedicado ao tema “vida longa e saudável”, com palestras sobre saúde física, emocional e cognitiva, além de relatos de experiências de cidades amigas do idoso, como Gramado e Veranópolis. Há ainda muito mais na programação, que pode ser conferida na íntegra em www.gerontofair.com.br/agenda .

Credenciamento e inscrições para Geronto Fair

A entrada e participação são gratuitas mediante credenciamento no site www.gerontofair.com.br/quero-visitar . A exceção é a 27ª Jornada de Inverno da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia/RS, programação paga que também tem inscrições abertas no site oficial.

Segundo a médica geriatra e presidente da SBGG/RS, Marianela Flores de Hekman, a feira terá papel fundamental para a atualização e a integração de profissionais.

— Estaremos reunidos em um encontro que abrange educação, turismo, lazer, saúde, mercado de trabalho, tecnologia e inovação no mercado sênior. Além disso, com a nossa Jornada de Inverno da SBGG/RS, traremos as últimas atualizações com profissionais especializados na área de envelhecimento, vindos de diversos Estados do Brasil.

SERVIÇO

O quê: Geronto Fair

Quando: 3 a 5 de setembro

Onde: Centro de Eventos do Serra Park – Gramado/RS