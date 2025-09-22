Pesquisa do Serasa revela que 72% dos consumidores se arrependem de compras feitas por impulso. Seventyfour| Adobe Stock | Divulgação

Quem nunca comprou algo apenas pelo medo de perder uma promoção? Entre os brasileiros, esse comportamento é mais comum do que parece: uma pesquisa do Serasa mostra que sete em cada dez consumidores já fizeram compras não planejadas e, muitas vezes, se arrependeram em seguida. Para o pós-doutor em Psicologia Cognitiva pela Université Libre de Bruxelles, Jurandir Sell Macedo, essas reações, guiadas pela emoção, dizem muito sobre a forma que a população lida com o dinheiro.

O Doutor em Finanças Comportamentais e produtor de conteúdo da Warren Investimentos, explica que isso acontece porque o planejamento financeiro envolve mais do que apenas fórmulas matemáticas. De acordo com ele, lidar com as finanças pessoais se trata de uma tarefa complexa por conta dos instintos primitivos que aparecem mediante às tomadas de decisões.

A seguir, o especialista destaca alguns dos principais pontos para entender como a emoção influencia nossas escolhas financeiras e como é possível encontrar equilíbrio na hora de investir.

O que significa o termo “cérebro de homem das cavernas” ao falar de finanças?

Jurandir Macedo Sell Júnior: Digamos que eu tenha mais medo de viajar de avião do que de carro, embora saiba que o risco por quilômetro percorrido em avião seja muito menor do que em automóvel. Eu posso tentar explicar racionalmente algo para o cérebro, mas não posso alterar o que ele sente ao saber que vai precisar viajar de avião. Quando a dinâmica envolve produtos financeiros, a lógica é bem parecida: eu posso tentar explicar racionalmente, e o cliente pode compreender que comprar uma cesta de fundos imobiliários é menos arriscado do que adquirir um único imóvel para investimento. No entanto, não posso alterar o que ele sente ao ver seu patrimônio sofrer com a oscilação diária. Conhecer o medo ajuda a suportá-lo, mas não significa que ele será eliminado.

Qual o peso da história pessoal nas decisões financeiras?

Jurandir Macedo Sell Jr.: Cada pessoa traz consigo experiências familiares, culturais e até traumas que moldam sua forma de lidar com dinheiro. Elas têm suas próprias referências: como a família lidava com dinheiro, a experiência em crises econômicas, as perdas e até as conquistas moldam nosso jeito de investir. Muitos pais esperam que a escola ensine educação financeira, mas esse papel é da família. Eu mesmo aprendi com minha mãe, que ficou viúva aos 27 anos e teve que administrar os bens da família. Mais tarde, repassei isso aos meus filhos, sempre deixando claro que não é porque podemos comprar algo que ele é, de fato, bom para nós. Esse aprendizado desde cedo faz toda a diferença para evitar excessos no futuro.

O que é consumo por status e como diferenciá-lo de bens democráticos?

Jurandir Macedo Sell Jr.: Comprar um carro de luxo ou o último celular pode estar mais ligado ao desejo de status do que a uma necessidade real. Nós começamos a consumir para mostrar o nosso sucesso e o nosso status. Por isso é tão importante diferenciar bens posicionais, que buscam reconhecimento social, de bens democráticos, que de fato melhoram a qualidade de vida.

Você menciona a importância de fazer reservas de emergência. Por que elas são importantes e de que forma as pessoas podem definir o quanto economizar?

Jurandir Sell Macedo Jr.: Eu costumo dizer que todo mundo precisa de três tipos de poupança. A primeira é a reserva de imprevistos, equivalente a cerca de três meses dos gastos mensais. Ela funciona como uma caixa d’água: está ali para quando faltar. Quem não tem esse colchão financeiro acaba recorrendo ao cartão de crédito, cheque especial ou consignado, pagando juros altíssimos. A segunda é a reserva para realizar sonhos — viagens, projetos pessoais, conquistas. E a terceira, diga-se de passagem, a mais difícil, é a reserva para a aposentadoria. Com o futuro da previdência pública em risco, depender apenas dela significa viver com um ou dois salários mínimos. Por isso, quanto antes começar, melhor. O ideal é automatizar esse processo e tratar o investimento para o futuro como prioridade, e não como sobra de orçamento.

Como funciona o efeito disposição e por que ele pode causar uma venda de ativos na hora errada?

Jurandir Macedo Sell Jr.: o efeito disposição acontece quando o investidor se apega emocionalmente ao ativo que está em queda, acreditando que ele ‘vai se recuperar’, e acaba vendendo aquele que está em alta, apenas para garantir o lucro no curto prazo. O problema é que esse comportamento vai contra a lógica do mercado: ao segurar ativos ruins e abrir mão dos bons, o investidor compromete seu patrimônio . Esse viés nasce da dificuldade em lidar com perdas. Reconhecer que errou em uma escolha dói mais do que a satisfação de ter um ganho. Por isso, muitos preferem manter a ilusão de que ‘um dia volta ao preço inicial’. É aqui que entra a importância de ter planejamento e critérios objetivos, evitando que o medo e a ansiedade ditem os próximos passos.

Qual é o caminho para encontrar o equilíbrio?

Jurandir Sell Macedo Jr.: ninguém consegue eliminar emoções na hora de investir — e nem deve. O segredo está em reconhecer os próprios vieses e criar mecanismos para não deixar que eles dominem as escolhas. Isso significa automatizar investimentos de longo prazo, definir metas claras, rever o orçamento e aceitar que perdas fazem parte do processo.

Equilibrar razão e emoção é justamente ter consciência dos impulsos e construir hábitos que blindem o futuro. Planejamento financeiro não é abrir mão de prazeres, mas sim cortar desperdícios e alinhar o uso do dinheiro ao que realmente importa.

E, como a Warren ajuda nesse processo?